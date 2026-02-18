Яна Рудковская: «Петросян приехала на Олимпиаду за медалью и никому ее не отдаст. Мой прогноз: при чистом прокате с ультра-си – первое место у нее»

Рудковская: Петросян приехала на Олимпиаду за медалью и никому ее не отдаст.

Совладелец академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская высоко оценила шансы российской фигуристки Аделии Петросян на медаль Олимпиады-2026 в Милане.

Петросян идет 5-й после короткой программы (72,89 балла), лидирует японка Ами Накаи (78,71).

«Ждала выступление Аделии, я ее ставлю очень высоко. У Аделии большой шанс на золото, потому что в командных соревнованиях мне никто не понравился.

Безусловно, у Сакамото очень красивое, женское катание, но давайте называть вещи своими именами. Петросян была живая, милая, легкая, воздушная и уверенная, она мне очень понравилась. Ее улыбка в начале показала, что спортсменка вышла побеждать. Я не рассчитывала, что фигуристке, которая катается под вторым номером, дадут такие высокие баллы.

У Петросян есть международный опыт, но на юниорских турнирах. Давно ее не было на мировой арене, но у Аделии такая уверенность, как будто ничего не происходит, было ощущение, что она всю жизнь каталась и не пропускала турниры.

Я думала, что она получит максимум 70 баллов, но уже после проката подумала, что 72. Петросян приехала за медалью и никому ее не отдаст. Мне нравится программа про Джексона, она очень отличает ее от других. Было правильным решением оставить эту программу, ей идет.

В произвольной программе, если Аделия чисто выполнит два тулупа, то станет главной претенденткой на медаль. Хотя у японок высокие шансы, в том числе у Накаи. Если будет два акселя в три с половиной, даже своими высочайшими компонентами они не смогут победить Петросян.

Мой прогноз: при чистом прокате Аделии с ультра-си, первое место – у Петросян, серебро у Накаи, третьей станет Сакамото. Победит тот, кто откатает чисто и с ультра-си. Не верю, что в данной конфигурации можно победить без этих прыжков. Я говорю победить, а не войти в тройку. В тройку – да, а победить – нет. С нетерпением ждем развязки турнира», – сказала Рудковская.