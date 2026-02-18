  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Яна Рудковская: «Петросян приехала на Олимпиаду за медалью и никому ее не отдаст. Мой прогноз: при чистом прокате с ультра-си – первое место у нее»
89

Яна Рудковская: «Петросян приехала на Олимпиаду за медалью и никому ее не отдаст. Мой прогноз: при чистом прокате с ультра-си – первое место у нее»

Рудковская: Петросян приехала на Олимпиаду за медалью и никому ее не отдаст.

Совладелец академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская высоко оценила шансы российской фигуристки Аделии Петросян на медаль Олимпиады-2026 в Милане.

Петросян идет 5-й после короткой программы (72,89 балла), лидирует японка Ами Накаи (78,71).

«Ждала выступление Аделии, я ее ставлю очень высоко. У Аделии большой шанс на золото, потому что в командных соревнованиях мне никто не понравился.

Безусловно, у Сакамото очень красивое, женское катание, но давайте называть вещи своими именами. Петросян была живая, милая, легкая, воздушная и уверенная, она мне очень понравилась. Ее улыбка в начале показала, что спортсменка вышла побеждать. Я не рассчитывала, что фигуристке, которая катается под вторым номером, дадут такие высокие баллы.

У Петросян есть международный опыт, но на юниорских турнирах. Давно ее не было на мировой арене, но у Аделии такая уверенность, как будто ничего не происходит, было ощущение, что она всю жизнь каталась и не пропускала турниры.

Я думала, что она получит максимум 70 баллов, но уже после проката подумала, что 72. Петросян приехала за медалью и никому ее не отдаст. Мне нравится программа про Джексона, она очень отличает ее от других. Было правильным решением оставить эту программу, ей идет.

В произвольной программе, если Аделия чисто выполнит два тулупа, то станет главной претенденткой на медаль. Хотя у японок высокие шансы, в том числе у Накаи. Если будет два акселя в три с половиной, даже своими высочайшими компонентами они не смогут победить Петросян.

Мой прогноз: при чистом прокате Аделии с ультра-си, первое место – у Петросян, серебро у Накаи, третьей станет Сакамото. Победит тот, кто откатает чисто и с ультра-си. Не верю, что в данной конфигурации можно победить без этих прыжков. Я говорю победить, а не войти в тройку. В тройку – да, а победить – нет. С нетерпением ждем развязки турнира», – сказала Рудковская.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoЯна Рудковская
logoсборная России
женское катание
logoАделия Петросян
logoсборная Японии
logoАми Накаи
logoКаори Сакамото
89 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему жена Дудакова и жена Глейха ничего не комментируют? Их мужья по крайней мере довели своих учениц до медалей ОИ.
Ответ Марьяж
Почему жена Дудакова и жена Глейха ничего не комментируют? Их мужья по крайней мере довели своих учениц до медалей ОИ.
Потому что они умные))
Ответ Марьяж
Почему жена Дудакова и жена Глейха ничего не комментируют? Их мужья по крайней мере довели своих учениц до медалей ОИ.
Комментарий скрыт
Тоже мне, великий прогнозист. Ясен пень, что победит тот, кто откатает чисто и с ультра-си. А если взойдёт солнце, то наступит утро.
Ответ amolia
Тоже мне, великий прогнозист. Ясен пень, что победит тот, кто откатает чисто и с ультра-си. А если взойдёт солнце, то наступит утро.
Да Ну и лицемерие
А с тремя чистыми четвертными шансов победить ещё больше -- это мой прогноз. Осталось только отпрыгать и золото в кармане.
Блин, как же все любят советовать. Может решать всё-таки будет Аделия вместе с тренерским штабом, исходя из готовности к ПП.
Ты уже на Гуменника спорила, глазливая женщина🙈
Яна угомонись. Адель со своими специалистами там и они более твоего знают что делать и зачем они туда приехали. Пусть Адель сначала откатает спокойно ПП, потом уже выводы будут делать.
Ответ ОлесяОлеська
Яна угомонись. Адель со своими специалистами там и они более твоего знают что делать и зачем они туда приехали. Пусть Адель сначала откатает спокойно ПП, потом уже выводы будут делать.
Дудакова надо было брать в Милан. Техника на нём вся. С стальеым там всё нормально у Адели. Нога конечно на износ. Но ничего осталось чуть- чуть. Нуден драйв, кураж и чуточку Удачи! ❤
Ответ Arabella Arici Marino
Дудакова надо было брать в Милан. Техника на нём вся. С стальеым там всё нормально у Адели. Нога конечно на износ. Но ничего осталось чуть- чуть. Нуден драйв, кураж и чуточку Удачи! ❤
Кстати да, лучше бы Сергей Викторович поехал. У нее все есть, что касается программы. Ей сейчас нужен конкретно четверной и главный специалист по ним мог бы поспособствовать, подсказать. Быть рядом в конце концов. Но хореограф Глейх из штанов выпрыгивал лишь бы в кике посидеть. Ныл поди ходил Этери каждый день, как ему нужно в Милан, без этого он жить не может
мой прогноз- сделает 4А( отдельно и в каскаде) точно победит😏.
Я думала, что она получит максимум 70 баллов, но уже после проката подумала, что 72.

Но уже после проката и выставления оценок подумала, что 72🤣🤣🤣 да?))) мы вот все тоже так подумали))
при чистом прокате с ультра-си, первое место(с) ахаха

А при чистом прокате Самоделкиной с 2 трикселями и 2 четверными - будет второе золото Казахстана, зуб даю!
"Мой прогноз: при чистом прокате с ультра-си - первое место". Сильно, экспертно! Тоже, пожалуй, дам свой прогноз: "кто наберет больше всех баллов в сумме - станет олимпийской чемпионкой. С нетерпением ждем развязки турнира"
А главное - первое место новой участницы в нашем Шоу, про себя добавила Яна Александровна )
И Петя, конечно, тоже лишним не будет)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами
36 минут назад
«Эрен был прав». Альиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
сегодня, 14:02Кино
Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
сегодня, 12:36
«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
сегодня, 11:10
Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»
сегодня, 11:07
Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
сегодня, 11:03
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
сегодня, 10:27
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»
сегодня, 10:20
Призер Игр-1980 Шахрай: «В фигурном катании надо зарабатывать авторитет, находить язык с судьями. Раньше все решалось просто – за возможность угостить»
сегодня, 09:55
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
Рекомендуем