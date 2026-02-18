374

Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе на тренировке на Олимпиаде. Из 16 попыток квада успешных было 5

Петросян упала с четверного тулупа на тренировке на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян провела тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. 

В прокате произвольной она упала с четверного тулупа, далее чисто исполнила каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп и сольный тройной флип.

Вне прогона фигуристка заходила на четверной тулуп 16 раз, приземлить получилось только 5. Остальные закончились «бабочками» или падениями.

Петросян идет пятой после короткой программы. Медали в женских соревнованиях будут разыграны 19 февраля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoАделия Петросян
logoсборная России
женское катание
logoОлимпиада-2026
Только что посчастливилось побывать на этой тренировке (она была публичной). Просто пожелаю Аделии удачи. И получить удовольствие!
Пс: после идем в метро в толпе таких же поклонников фк, а навстречу всем нам идет спокойный и радостный Гуменник. Он действительно ездит на метро, один, иностранцы угорали))
Ну а как Аделя выглядит- расстроена, удрученной или норм?
Знаете, тренер моей дочери как то сказала такое наблюдение: " вот выходит она на лёд на разминку перед стартом и если на разминке все хорошо и все прыгается, то значит завалит что то в прокате, если на разминке весь лёд собой вытрет, то откатает отлично" Желаю Аделии завтра откатать все отлично! Пусть отпадает на тренировке, тренировка- это всего лишь разминка
Как же жаль что травма случилось в такой неподходящий момент.
Очень обидно. В прошлом сезоне Адель была в такой хорошей форме.
Ну ничего как бы ни было она сделает все что в ее силах. Получится отлично, нет, ну что ж....
Бедный ребёнок. Лью и Сакамото нужно только чистенько откатать с тройными и медали им обеспечены , а наша девочка вынуждена биться с ультра -си, это же какая дополнительная психологическая и физическая нагрузка!
Помню, бывало на тренировках перед прокатом Аня Щербакова падала со всех своих квадов, плакала, в комментах разводилась паника, а потом она на соревнованиях шла и все делала. Так что будет ждать завтра🙌
Пусть завтра все получится у Аделии🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Из 14 четверных тулупов на этой тренировке приземлила 4. Ну сами понимаете...
Надо идти ва-банк. Иначе всю жизнь потом будет жалеть, что не попыталась.
2022
«Мне предлагали убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. На что я сказала – конечно, нет, буду прыгать пять»
2026
Что лучше: Один или два квадтулупа с падением или без или без тулупов вообще?
На фоне остальных Аделия очень даже ничего

Ami Nakai ни одного 3А не смогла прыгнуть - падения и бабочки
Глен в прокате уронила 3А
Алиса не катала программу
Сакамото тоже накосячила
Губанова упала
Рекомендуем