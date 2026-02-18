Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе на тренировке на Олимпиаде. Из 16 попыток квада успешных было 5

Петросян упала с четверного тулупа на тренировке на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян провела тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх в Милане.

В прокате произвольной она упала с четверного тулупа, далее чисто исполнила каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп и сольный тройной флип.

Вне прогона фигуристка заходила на четверной тулуп 16 раз, приземлить получилось только 5. Остальные закончились «бабочками» или падениями.

Петросян идет пятой после короткой программы. Медали в женских соревнованиях будут разыграны 19 февраля.