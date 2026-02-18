Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе на тренировке на Олимпиаде. Из 16 попыток квада успешных было 5
Петросян упала с четверного тулупа на тренировке на Олимпиаде-2026.
Российская фигуристка Аделия Петросян провела тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх в Милане.
В прокате произвольной она упала с четверного тулупа, далее чисто исполнила каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп и сольный тройной флип.
Вне прогона фигуристка заходила на четверной тулуп 16 раз, приземлить получилось только 5. Остальные закончились «бабочками» или падениями.
Петросян идет пятой после короткой программы. Медали в женских соревнованиях будут разыграны 19 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Пс: после идем в метро в толпе таких же поклонников фк, а навстречу всем нам идет спокойный и радостный Гуменник. Он действительно ездит на метро, один, иностранцы угорали))
Очень обидно. В прошлом сезоне Адель была в такой хорошей форме.
Ну ничего как бы ни было она сделает все что в ее силах. Получится отлично, нет, ну что ж....
«Мне предлагали убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. На что я сказала – конечно, нет, буду прыгать пять»
2026
Что лучше: Один или два квадтулупа с падением или без или без тулупов вообще?
Ami Nakai ни одного 3А не смогла прыгнуть - падения и бабочки
Глен в прокате уронила 3А
Алиса не катала программу
Сакамото тоже накосячила
Губанова упала