  • Гуменник об идеале фигуриста: «Нэтан Чен и в какой-то степени Малинин. Но на Илью равняться сложнее, потому что он просто очень талантливый»
40

Гуменник об идеале фигуриста: «Нэтан Чен и в какой-то степени Малинин. Но на Илью равняться сложнее, потому что он просто очень талантливый»

Гуменник: Чен и Малинин – фигуристы, на которых я равняюсь.

Петр Гуменник назвал фигуристов, на которых он равняется. 

— Кто для тебя идеал фигуриста?

— Вообще, хотелось бы оставаться собой, но есть примеры, на которые я равняюсь. Это Нэтан Чен. Хочется максимально свежие примеры отметить, потому что они наиболее актуальны, на них легче равняться. Поэтому он и в какой-то степени Илья Малинин. Но на Илью Малинина равняться сложнее, потому что он просто очень талантливый. И повторить его успех, его мастерство, мне кажется, не так просто.

— О чем вы с ним успели пообщаться?

— Да так... о жизни, о мужском, о машинах. Ну и еще я по технике хотел у него спросить. Я помню, он два года назад выкладывал видео каскада с лутцем и четверным риттбергером. Это видео меня впечатлило, очень хотелось повторить. Но, помню, у меня тогда не получилось. Я хотел узнать, есть ли какой-то секрет. Оказалось, никакого секрета там нет, — сказал Гуменник. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
40 комментариев
Пока в чатах идут сражения ,они просто общаются..-о жизни,о мужском ,о машинах.У них своя жизнь и слава Богу в ней нет места спорам,обидам,зависти,мести...это просто здорово!
Ответ atmosfera
Пока в чатах идут сражения ,они просто общаются..-о жизни,о мужском ,о машинах.У них своя жизнь и слава Богу в ней нет места спорам,обидам,зависти,мести...это просто здорово!
+++++
Вообще мальчики в фигурном мой идеал здравого соперничества и уважения к друг другу, все такие хорошие и воспитанные
Это спорт - в один день кто-то лучше, в другой кто-то выступает хуже, у мальчиков есть понимание этой концепции и они не грызутся с друг другом по поводу результатов, наоборот хвалят друг друга и радуются успехам
То, как Миша радовался за Илью на Мире и как Илья, собрав волю в кулак, поздравил своего друга Мишу - пример человечности в спорте, а не бездушного соперничества роботов, очень мило((
Ответ esctyyyyy
Вообще мальчики в фигурном мой идеал здравого соперничества и уважения к друг другу, все такие хорошие и воспитанные Это спорт - в один день кто-то лучше, в другой кто-то выступает хуже, у мальчиков есть понимание этой концепции и они не грызутся с друг другом по поводу результатов, наоборот хвалят друг друга и радуются успехам То, как Миша радовался за Илью на Мире и как Илья, собрав волю в кулак, поздравил своего друга Мишу - пример человечности в спорте, а не бездушного соперничества роботов, очень мило((
Позырила каналы тут мельком - вообще их поколение сейчас в разных комбинациях вместе тусит: то по городу гуляют, то параллельные прыжки сигают, то с животинами фоткаются)

Надеюсь, все от души))
Ответ RouGE
Позырила каналы тут мельком - вообще их поколение сейчас в разных комбинациях вместе тусит: то по городу гуляют, то параллельные прыжки сигают, то с животинами фоткаются) Надеюсь, все от души))
Зумеры,что с них взять))))) тусовки,инстаграмы)
Петя ,должны равнятся на тебя.У тебя прекрасная фактура,шикарные высоченные прыжки с красивыми выездами,ты артистичный ,элегантный,настоящий аристократ на льду.
Согласна. Нэтан Чен действительно идеальный фигурист.
Они оба прыжковые гении. Малинин пошел по дорожке, которую проложил как раз Нейтан, даже на олимпиаде провалился. Но что он у Чена взять забыл - так это скромность))
Ответ bezsugar
о мужском)))
Красотку Адельку на тренировке обсуждали))
Ответ bezsugar
о мужском)))
Слава богу, за 20 обоим.
интересное наблюдение Петра.
то есть Малинин - истинный уникум от природы, а Чен все-таки селфмейд, сам себя сделавший?
Ответ bezsugar
интересное наблюдение Петра. то есть Малинин - истинный уникум от природы, а Чен все-таки селфмейд, сам себя сделавший?
Ну почему же, у Чена был несомненный прыжковый талант, плюс какая-то фарма)) А Илюха в прыжках реально гений, из разряда «нас не догонят»))) Нервы бы еще укоротить, и тогда совсем порядок 😁
Вот такими должны быть Игры.
Без функционеров все прекрасно)
Малинин талантливый прыгун в фигурном катании. Все его остальные фигурнокатательные достоинства очень сомнительны.
Ответ Juliejulie Londonlondon
Малинин талантливый прыгун в фигурном катании. Все его остальные фигурнокатательные достоинства очень сомнительны.
А не думали, почему его таланты раньше не проявлялись, и у того же Пети он не выигрывал в юниорах, а тут раз - и в "дамки"?
Ответ azure
А не думали, почему его таланты раньше не проявлялись, и у того же Пети он не выигрывал в юниорах, а тут раз - и в "дамки"?
Ну это совсем не знать контекст нужно, чтобы такое говорить :)
У Пети в возрасте Ильи таланты тоже не особо проявлялись.
Между ними разница без малого 3 года. И к 15 годам Петя только начал обретать триксель, который его сверстники прыгали уже давно.
Перед Петей в 14 стоял выбор - уходить из фк из-за отсутствия прогресса или переходить к другому тренеру и пытаться дальше. Он перешёл и постепенно начал приходить результат. Но в возрасте 15 лет он все ещё прыгал только тройные. Поездка к Арутюняну придала уверенности в том, что все будет, но позже.
Очень похожая история у Ильи, родители которого долго не видели желаемого результата, и только мудрый дедушка говорил, что всё придёт, как только у парня начнут получаться прыжки.
У них очень схожий вектор развития на самом деле.
Илья безбашенный, ему бы долю прагматизма.
