Гуменник об идеале фигуриста: «Нэтан Чен и в какой-то степени Малинин. Но на Илью равняться сложнее, потому что он просто очень талантливый»
Петр Гуменник назвал фигуристов, на которых он равняется.
— Кто для тебя идеал фигуриста?
— Вообще, хотелось бы оставаться собой, но есть примеры, на которые я равняюсь. Это Нэтан Чен. Хочется максимально свежие примеры отметить, потому что они наиболее актуальны, на них легче равняться. Поэтому он и в какой-то степени Илья Малинин. Но на Илью Малинина равняться сложнее, потому что он просто очень талантливый. И повторить его успех, его мастерство, мне кажется, не так просто.
— О чем вы с ним успели пообщаться?
— Да так... о жизни, о мужском, о машинах. Ну и еще я по технике хотел у него спросить. Я помню, он два года назад выкладывал видео каскада с лутцем и четверным риттбергером. Это видео меня впечатлило, очень хотелось повторить. Но, помню, у меня тогда не получилось. Я хотел узнать, есть ли какой-то секрет. Оказалось, никакого секрета там нет, — сказал Гуменник.
Это спорт - в один день кто-то лучше, в другой кто-то выступает хуже, у мальчиков есть понимание этой концепции и они не грызутся с друг другом по поводу результатов, наоборот хвалят друг друга и радуются успехам
То, как Миша радовался за Илью на Мире и как Илья, собрав волю в кулак, поздравил своего друга Мишу - пример человечности в спорте, а не бездушного соперничества роботов, очень мило((
Надеюсь, все от души))
то есть Малинин - истинный уникум от природы, а Чен все-таки селфмейд, сам себя сделавший?
Без функционеров все прекрасно)
У Пети в возрасте Ильи таланты тоже не особо проявлялись.
Между ними разница без малого 3 года. И к 15 годам Петя только начал обретать триксель, который его сверстники прыгали уже давно.
Перед Петей в 14 стоял выбор - уходить из фк из-за отсутствия прогресса или переходить к другому тренеру и пытаться дальше. Он перешёл и постепенно начал приходить результат. Но в возрасте 15 лет он все ещё прыгал только тройные. Поездка к Арутюняну придала уверенности в том, что все будет, но позже.
Очень похожая история у Ильи, родители которого долго не видели желаемого результата, и только мудрый дедушка говорил, что всё придёт, как только у парня начнут получаться прыжки.
У них очень схожий вектор развития на самом деле.