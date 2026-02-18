Гуменник об идеале фигуриста: «Нэтан Чен и в какой-то степени Малинин. Но на Илью равняться сложнее, потому что он просто очень талантливый»

Гуменник: Чен и Малинин – фигуристы, на которых я равняюсь.

Петр Гуменник назвал фигуристов, на которых он равняется.

— Кто для тебя идеал фигуриста?

— Вообще, хотелось бы оставаться собой, но есть примеры, на которые я равняюсь. Это Нэтан Чен. Хочется максимально свежие примеры отметить, потому что они наиболее актуальны, на них легче равняться. Поэтому он и в какой-то степени Илья Малинин. Но на Илью Малинина равняться сложнее, потому что он просто очень талантливый. И повторить его успех, его мастерство, мне кажется, не так просто.

— О чем вы с ним успели пообщаться?

— Да так... о жизни, о мужском, о машинах. Ну и еще я по технике хотел у него спросить. Я помню, он два года назад выкладывал видео каскада с лутцем и четверным риттбергером. Это видео меня впечатлило, очень хотелось повторить. Но, помню, у меня тогда не получилось. Я хотел узнать, есть ли какой-то секрет. Оказалось, никакого секрета там нет, — сказал Гуменник.