Петр Гуменник: «Обстановка по сравнению с 2021 годом, когда в последний раз выступал на международном уровне, стала только теплее»
Гуменник: обстановка на международной арене стала только теплее.
Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что на Олимпиаде-2026 он находится в дружеской обстановке.
Гуменник занял на турнире шестое место.
«Обстановка по сравнению с 2021 годом, когда в последний раз выступал на международном уровне, стала только теплее, дружеская обстановка.
Так сложилось, что остались те спортсмены, с которыми мы уже сдружились. Я хоть и не выступал пять лет, но за мной следили, меня знают, поэтому очень тесное общение», – сказал Гуменник.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
