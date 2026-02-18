  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Петр Гуменник: «Обстановка по сравнению с 2021 годом, когда в последний раз выступал на международном уровне, стала только теплее»
12

Петр Гуменник: «Обстановка по сравнению с 2021 годом, когда в последний раз выступал на международном уровне, стала только теплее»

Гуменник: обстановка на международной арене стала только теплее.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что на Олимпиаде-2026 он находится в дружеской обстановке. 

Гуменник занял на турнире шестое место. 

«Обстановка по сравнению с 2021 годом, когда в последний раз выступал на международном уровне, стала только теплее, дружеская обстановка.

Так сложилось, что остались те спортсмены, с которыми мы уже сдружились. Я хоть и не выступал пять лет, но за мной следили, меня знают, поэтому очень тесное общение», – сказал Гуменник. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
logoСпорт-Экспресс
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же радостно видеть Петю таким!! Он рад оказаться на Олимпиаде среди сильнейших, многие спортсмены тоже рады его видеть (одни только слова Николая Мемолы чего стоят). Он классно справился с тем огромным стрессом, которые сопровождали его весь последний год. И сейчас он спокойно и с наслаждением проживает эти дни. Вот что значит характер :)
У Пети есть замечательное качество - он благодарен за то, что имеет. Благодарен находиться на Олимпиаде, а не ныть, что засудили.
Петя растопил лӗд, и к Аделии уже совсем другое отношение.
Петр сделал важное дело, приоткрыл дверь.
И Адели уже попроще.
Публика у арены и на трибунах тепло приветствовала нашего Петю! Все будет хорошо и удачи!
Судя по последним новостям, это что-то вроде "Ой, тёпленькая пошла" (с) 😂
А если серьезно, то, конечно, радует, что хороших людей больше, чем поехавших.
Всегда нравился, а сейчас еще больше им восхищаюсь- Петя наслаждается моментом-чувством выполненного долга, хорошим отношением к себе, осмотром достопримечательностей Милана, общением с болельщиками. Какой светлый человек.
Не теплее, они просто расслаблены - россиян то нет, можно не напрягаться.
Спортсмены без политики.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026
18 февраля, 13:31
Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
18 февраля, 12:21
«Я не чувствую давления, что странно». Первые слова довольной Петросян
17 февраля, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами
34 минуты назад
«Эрен был прав». Альиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
сегодня, 14:02Кино
Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
сегодня, 12:36
«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
сегодня, 11:10
Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»
сегодня, 11:07
Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
сегодня, 11:03
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
сегодня, 10:27
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»
сегодня, 10:20
Призер Игр-1980 Шахрай: «В фигурном катании надо зарабатывать авторитет, находить язык с судьями. Раньше все решалось просто – за возможность угостить»
сегодня, 09:55
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
Рекомендуем