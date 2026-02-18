Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист Петр Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026.

Об этом пишет журналист Владислав Жуков. Среди мужчин-одиночников в стартовом протоколе указаны американец Илья Малинин, казахстанец Михаил Шайдоров, француз Адам Сяо Хим Фа, кореец Чха Чжун Хван, итальянец Даниэль Грассль, японцы Юма Кагияма и Шун Сато.

Ранее предполагалось, что Гуменник может выступить с показательным номером в костюме Оптимуса Прайма .

Отмечается , что участники показательных, за исключением тройки призеров, определяются по решению организаторов.

На Олимпиаде в Милане россиянин занял 6-е место.