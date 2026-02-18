Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026
Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026.
Российский фигурист Петр Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026.
Об этом пишет журналист Владислав Жуков. Среди мужчин-одиночников в стартовом протоколе указаны американец Илья Малинин, казахстанец Михаил Шайдоров, француз Адам Сяо Хим Фа, кореец Чха Чжун Хван, итальянец Даниэль Грассль, японцы Юма Кагияма и Шун Сато.
Ранее предполагалось, что Гуменник может выступить с показательным номером в костюме Оптимуса Прайма.
Отмечается, что участники показательных, за исключением тройки призеров, определяются по решению организаторов.
На Олимпиаде в Милане россиянин занял 6-е место.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Лапидарность»
В основном, полагаю, от подсвинков.
Т.е.даже на показательных не хотят нас видеть...что уж говорить про подиум завтра((
А все, лавочка закрылась - теперь возвращайтесь в свою нору, русские фигуристы и ждите след косточки. Фу такими быть! Петя, они тебя не достойны!
Если они недостойны Пети, то чего он туда ехал? Метать бисер?
Самый достойным, имхо, было бы эту лавочку послать куда подальше.