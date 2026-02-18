246

Российский фигурист Петр Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026.

Об этом пишет журналист Владислав Жуков. Среди мужчин-одиночников в стартовом протоколе указаны американец Илья Малинин, казахстанец Михаил Шайдоров, француз Адам Сяо Хим Фа, кореец Чха Чжун Хван, итальянец Даниэль Грассль, японцы Юма Кагияма и Шун Сато.

Ранее предполагалось, что Гуменник может выступить с показательным номером в костюме Оптимуса Прайма.

Отмечается, что участники показательных, за исключением тройки призеров, определяются по решению организаторов.

На Олимпиаде в Милане россиянин занял 6-е место.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Лапидарность»
Все-таки наныли. Столько бешенства было на зарубежных форумах, когда прошла новость, что Петю пригласили. Надеюсь, что Петя не сильно расстроится, это не его вина. Он был достоен лучшего.
Все-таки наныли. Столько бешенства было на зарубежных форумах, когда прошла новость, что Петю пригласили. Надеюсь, что Петя не сильно расстроится, это не его вина. Он был достоен лучшего.
"Столько бешенства было на зарубежных форумах"

В основном, полагаю, от подсвинков.
Все-таки наныли. Столько бешенства было на зарубежных форумах, когда прошла новость, что Петю пригласили. Надеюсь, что Петя не сильно расстроится, это не его вина. Он был достоен лучшего.
Серьезно?
Т.е.даже на показательных не хотят нас видеть...что уж говорить про подиум завтра((
Очень жаль. У Пети шикарный показательный номер
Очень жаль. У Пети шикарный показательный номер
Больше потеряли зрители и организаторы, что не увидят его номер
Очень жаль. У Пети шикарный показательный номер
Поддерживаю комментарий.
Да сколько можно издеваться над Петей, медаль украли, телефон не подарили, теперь это
Да сколько можно издеваться над Петей, медаль украли, телефон не подарили, теперь это
Зато шампунь подарили
Да сколько можно издеваться над Петей, медаль украли, телефон не подарили, теперь это
"Никакого праздника! Меня сначала закрыли, шарик не дали, ничего нельзя" мем вспомнился
Мне всегда казалось, что нашим спортсменам обязательно надо поехать на ОИ в любом статусе и даже без флага, гимна, тренера и в маске. ОИ всегда были праздником. Смотрела разные соревнования. Искренне болела и не только за наших. Так было до этого года. Есть возможность смотреть ОИ и практически ничего не смотрю. Как то стало и не особо интересно. И с таким отношением, а оно нам это точно надо?
Ответ Ir2019
Такое же состояние. Да не сильно и хотелось, чтобы Пётр в их показательные щажигал. Превратили ФК на ОИ в межлучобрйчик между Америкой и Японией. В отсутствие других сильных спортсменов). Может, кому то и интересно. Но мне уже нет...
Мне всегда казалось, что нашим спортсменам обязательно надо поехать на ОИ в любом статусе и даже без флага, гимна, тренера и в маске. ОИ всегда были праздником. Смотрела разные соревнования. Искренне болела и не только за наших. Так было до этого года. Есть возможность смотреть ОИ и практически ничего не смотрю. Как то стало и не особо интересно. И с таким отношением, а оно нам это точно надо?
А его обязаны были приглашать на показательные? Он не призер олимпийских игр. Гоголева, который выше Пети, тоже не позвали
И очень жаль. Программа достойна того, чтобы её посмотрели миллионы зрителей ОИ.
И очень жаль. Программа достойна того, чтобы её посмотрели миллионы зрителей ОИ.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
А что такое показательные выступления, как не шоу? Серьёзности и драмы и спортсменам, и зрителям хватает на соревнованиях. Показательные на то и показательные, чтобы показать что-то оригинальное, нестандартное, чтобы расслабиться, зажечь и получить удовольствие!
Очередной пример, что не нужно кричать до того, как будут списки.
Очередной пример, что не нужно кричать до того, как будут списки.
Новость про его участие взялась вообще из ниоткуда. Кто-то в телеграм-каналах вбросил, это зачем-то перепечатал телеграм канал Окко без ссылки на источник, а оттуда уже взяли ТАСС, Спортс и так далее - полагая, что у Окко какие-то инсайды. А на следующий день Багрянцева, работающая на Окко в Милане, написала, что понятия не имеет, откуда это пошло. Так вот у нас создаются новости.
Новость про его участие взялась вообще из ниоткуда. Кто-то в телеграм-каналах вбросил, это зачем-то перепечатал телеграм канал Окко без ссылки на источник, а оттуда уже взяли ТАСС, Спортс и так далее - полагая, что у Окко какие-то инсайды. А на следующий день Багрянцева, работающая на Окко в Милане, написала, что понятия не имеет, откуда это пошло. Так вот у нас создаются новости.
да, и вот уже новость о том что не будет участвовать в показательных воспринимается людьми после этого, будто отобрали что-то такое, что у него уже было
Хуже от этот только зрителям показательных выступлений
А что там будет делать Адам? Он вообще-то занял место ниже Гуменника и в команде медаль не зацепил. Очень большие вопросы к этому списочку…
А что там будет делать Адам? Он вообще-то занял место ниже Гуменника и в команде медаль не зацепил. Очень большие вопросы к этому списочку…
Место на соревнованиях уже давно не определяющее для показательных.
А что там будет делать Адам? Он вообще-то занял место ниже Гуменника и в команде медаль не зацепил. Очень большие вопросы к этому списочку…
Его пригласили по решению организаторов, и он куда более известный в мировом ФК, чем Петя. Тут нет удивлений.
Аккаунт ISU ждет второе пришествие наших)
Аккаунт ISU ждет второе пришествие наших)
Глупость полная, это только обозлит ИСУ против других наших профспортсменов эти атаки фанаток Гуменника, вот и ответ-подсуетились и уже не приглашен на показательный номер.
Глупость полная, это только обозлит ИСУ против других наших профспортсменов эти атаки фанаток Гуменника, вот и ответ-подсуетились и уже не приглашен на показательный номер.
Если честно, мне это тоже не нравится. Одно дело, когда народ гудел из-за оценок, другое - когда сейчас там тысячи комментариев « требуем пустить на показательные». Как-то … не хочу писать унизительно, но выглядит не очень. В этой ситуации шоу потеряет, чем Петр. Хоть и обидно за него.
Бросили кость в виде участия на Олимпиаде через 10 проверок, отмены музыки, давления, унижения (телефон Самсунг), занижения оценок и лишения пьедестала. И все равно наши ребята показали себя достойно и конкурентноспособно. Ну почему бы не пригласить на показательные?
А все, лавочка закрылась - теперь возвращайтесь в свою нору, русские фигуристы и ждите след косточки. Фу такими быть! Петя, они тебя не достойны!
Бросили кость в виде участия на Олимпиаде через 10 проверок, отмены музыки, давления, унижения (телефон Самсунг), занижения оценок и лишения пьедестала. И все равно наши ребята показали себя достойно и конкурентноспособно. Ну почему бы не пригласить на показательные? А все, лавочка закрылась - теперь возвращайтесь в свою нору, русские фигуристы и ждите след косточки. Фу такими быть! Петя, они тебя не достойны!
Ну так Петр не против ещё раз поглодать кость и поехать на ОИ,даже если его не хотят видеть.И остальные спортсмены тоже ничего против не имеют
Бросили кость в виде участия на Олимпиаде через 10 проверок, отмены музыки, давления, унижения (телефон Самсунг), занижения оценок и лишения пьедестала. И все равно наши ребята показали себя достойно и конкурентноспособно. Ну почему бы не пригласить на показательные? А все, лавочка закрылась - теперь возвращайтесь в свою нору, русские фигуристы и ждите след косточки. Фу такими быть! Петя, они тебя не достойны!
Вроде эту кость подбирать никто не заставлял. Было понятно изначально, как к нашим фигуристам будут относится.
Если они недостойны Пети, то чего он туда ехал? Метать бисер?
Самый достойным, имхо, было бы эту лавочку послать куда подальше.
