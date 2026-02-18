Американская журналистка Бреннан: «Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде. Если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность»

Журналистка Бреннан из США считает, что Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде.

Американская журналистка Кристин Бреннан считает, что российский тренер Этери Тутберидзе не должна присутствовать на Олимпиаде-2026 в Милане.

В декабре фигуристка Камила Валиева, которая тренировалась у Тутберидзе, отбыла 4-летнюю дисквалификацию за допинг. В отношении тренера не вводили никаких санкций.

– Вы жестко критиковали Этери Тутберидзе. Теперь она выводила грузинского фигуриста Нику Эгадзе, присутствует на тренировках Аделии Петросян. Вам как? Ок?

– Не совсем. Меня очень разочаровывает, что Международный олимпийский комитет (МОК) так и не принял никаких правил в отношении окружения спортсменов, хотя уже 4 года говорит об этом. Я не верю, что в истории с Камилой Валиевой она сама в 15 лет приняла решение (о приеме запрещенного препарата – Спортс’’). Очевидно, что это сделали люди, которые были рядом.

– Но Тутберидзе не дисквалифицирована и имеет право работать со спортсменами на этой Олимпиаде.

– К сожалению. Как я уже сказала, правила должны быть пересмотрены. На мой взгляд, Этери тут быть не должно. И если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность.

– Камила Валиева вернулась из дисквалификации. Если бы у нее была возможность поехать на международные соревнования – ваша реакция?

– Никаких проблем. Камила отбыла дисквалификацию и теперь имеет право соревноваться. Другое дело, что, немного зная российскую систему фигурного катания, я сильно сомневаюсь, что она сможет вернуться.

– Несколько недель назад на соревнованиях она показала четверной тулуп.

– Ей уже 19, а в России, как только ты чуть взрослеешь и начинаются проблемы, ставку делают на новых, более молодых. Каждую Олимпиаду у вас новая девочка. Так работает система.

Я видела Камилу на прыжковом турнире. Посмотрим, но факт в том, что выступать на таких шоу-соревнованиях и настоящих международных – это очень разные вещи.

– Если Валиева все-таки вернется на международную арену, как ее встретят мировые СМИ?

– Думаю, абсолютно нормально. Она отбыла дисквалификацию, лично для меня после этого с ней никаких проблем.

– Ваш голос звучал в произвольной программе Валиевой в постолимпийском сезоне как пример хейта, который на нее свалился в мире. Ваша реакция?

– О, это было забавно! Мне кто-то позвонил и рассказал. Когда впервые услышала, я очень смеялась. Но потом они же отказались от этого, поменяли музыку, – сказала Бреннан в интервью Спортсу’’ .

