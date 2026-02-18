  • Спортс
  • Американская журналистка Бреннан: «Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде. Если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность»
151

Американская журналистка Бреннан: «Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде. Если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность»

Журналистка Бреннан из США считает, что Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде.

Американская журналистка Кристин Бреннан считает, что российский тренер Этери Тутберидзе не должна присутствовать на Олимпиаде-2026 в Милане.

В декабре фигуристка Камила Валиева, которая тренировалась у Тутберидзе, отбыла 4-летнюю дисквалификацию за допинг. В отношении тренера не вводили никаких санкций.

– Вы жестко критиковали Этери Тутберидзе. Теперь она выводила грузинского фигуриста Нику Эгадзе, присутствует на тренировках Аделии Петросян. Вам как? Ок?

– Не совсем. Меня очень разочаровывает, что Международный олимпийский комитет (МОК) так и не принял никаких правил в отношении окружения спортсменов, хотя уже 4 года говорит об этом. Я не верю, что в истории с Камилой Валиевой она сама в 15 лет приняла решение (о приеме запрещенного препарата – Спортс’’). Очевидно, что это сделали люди, которые были рядом.

– Но Тутберидзе не дисквалифицирована и имеет право работать со спортсменами на этой Олимпиаде.

– К сожалению. Как я уже сказала, правила должны быть пересмотрены. На мой взгляд, Этери тут быть не должно. И если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность.

– Камила Валиева вернулась из дисквалификации. Если бы у нее была возможность поехать на международные соревнования – ваша реакция?

– Никаких проблем. Камила отбыла дисквалификацию и теперь имеет право соревноваться. Другое дело, что, немного зная российскую систему фигурного катания, я сильно сомневаюсь, что она сможет вернуться.

– Несколько недель назад на соревнованиях она показала четверной тулуп.

– Ей уже 19, а в России, как только ты чуть взрослеешь и начинаются проблемы, ставку делают на новых, более молодых. Каждую Олимпиаду у вас новая девочка. Так работает система.

Я видела Камилу на прыжковом турнире. Посмотрим, но факт в том, что выступать на таких шоу-соревнованиях и настоящих международных – это очень разные вещи.

– Если Валиева все-таки вернется на международную арену, как ее встретят мировые СМИ?

– Думаю, абсолютно нормально. Она отбыла дисквалификацию, лично для меня после этого с ней никаких проблем.

– Ваш голос звучал в произвольной программе Валиевой в постолимпийском сезоне как пример хейта, который на нее свалился в мире. Ваша реакция?

– О, это было забавно! Мне кто-то позвонил и рассказал. Когда впервые услышала, я очень смеялась. Но потом они же отказались от этого, поменяли музыку, – сказала Бреннан в интервью Спортсу’’.

Поговорили с той самой американской журналисткой, которая критикует Валиеву, Тутберидзе и Фурнье-Бодри

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Кристин Бреннан
Это тебя не должно быть на ОИ
Ответ Игорь Горшков
Это тебя не должно быть на ОИ
+++
У тренера свежего ОЧ Урманова точно также попалась на допинге несовершеннолетняя ученица и была отстранена в 2023 г
Или это другое?
Ответ nina1212
У тренера свежего ОЧ Урманова точно также попалась на допинге несовершеннолетняя ученица и была отстранена в 2023 г Или это другое?
Так про него же не спрашивают, на него заказа не было
Извините, а зачем это все сейчас публикуется?
Вот серьезно, найти какую-то хейтершу, паразитирующую на чего-то добившихся людях, и поливать тренера нашей единственной спортсменки перед произвольной?
Ну берега-то должны какие-то быть?
Ответ Арктический Лед
Извините, а зачем это все сейчас публикуется? Вот серьезно, найти какую-то хейтершу, паразитирующую на чего-то добившихся людях, и поливать тренера нашей единственной спортсменки перед произвольной? Ну берега-то должны какие-то быть?
Какая-то крайняя степень кyкoлдизма
Со своим ликером разберитесь вначале, борцы за справедливость. Она из=за таблеток даже на помост не смогла выйти
Тренер и врач должны нести ответственность за свои действия - если они участвовали в попытке употребления допинга или способствовали этому. За действия других людей никто не должен нести ответственность (кроме законных представителей - но опять же за свои действия - за некачественное воспитание/отсутствие контроля). Тренер не является законным представителем спортсмена, даже если он ребенок
Ответ Добрый Андрей
Тренер и врач должны нести ответственность за свои действия - если они участвовали в попытке употребления допинга или способствовали этому. За действия других людей никто не должен нести ответственность (кроме законных представителей - но опять же за свои действия - за некачественное воспитание/отсутствие контроля). Тренер не является законным представителем спортсмена, даже если он ребенок
Проблема в том, что в данном случае никто не понес ответственности. Все только кричали, что "жеребенок" несовершеннолетний и его нельзя наказывать, объявили ее невиновной по приказу сверху, а итоговую максимальную дисквалификацию попытались свалить на заговор. И никаких расследований в адрес представителей, тренеров, доктора-рецидивиста и кого-бы то ни было еще.
Ответ Mr. Jones
Проблема в том, что в данном случае никто не понес ответственности. Все только кричали, что "жеребенок" несовершеннолетний и его нельзя наказывать, объявили ее невиновной по приказу сверху, а итоговую максимальную дисквалификацию попытались свалить на заговор. И никаких расследований в адрес представителей, тренеров, доктора-рецидивиста и кого-бы то ни было еще.
Естественно, пятнадцатилетняя девочка сама не принимала решение употреблять ТМЗ. Сомневаюсь, что она в те годы вообще знала, что такое парацетамол.
Но ведь суд-то так не работает: если Камила и мама решили скинуть вину на несуществующего дедушку и холодильник в сапсане, то кто пойдет доказывать, что холодильник, вероятно, был не совсем в сапсане? Они получили свои «призовые», остальные вышли сухими из воды.
Спортс берет интервью у какой-то журналюшечьей ##### и выдает это за ценный материал?! Желть
А когда Тереза губы мазала "не той" помадой, надо было отстранять главного тренера сборной Норвегии? не помню таких заявлений что то. Просто горит одно место от ЭТ, вот и все.
Ответ Покерный Футбол
А когда Тереза губы мазала "не той" помадой, надо было отстранять главного тренера сборной Норвегии? не помню таких заявлений что то. Просто горит одно место от ЭТ, вот и все.
Это, конечно, другое дело.
Ответ Покерный Футбол
А когда Тереза губы мазала "не той" помадой, надо было отстранять главного тренера сборной Норвегии? не помню таких заявлений что то. Просто горит одно место от ЭТ, вот и все.
А вот почему журналисты такой вопрос не зададут этой мадам?
О чём она там лопочет? Пусть займётся итальянской биатлонисткой, которая перед ОИ попалась на допинге и не то, что тренера, её саму допустили до Олимпиады. Или это, как обычно, совсем другое?
Ответ viktorpavlov70
О чём она там лопочет? Пусть займётся итальянской биатлонисткой, которая перед ОИ попалась на допинге и не то, что тренера, её саму допустили до Олимпиады. Или это, как обычно, совсем другое?
ну что мешало Валиевой тоже преподнести все доказательства, пусть даже такие же нелепые как лепят иностранцы, и оправдаться?)
каких только историй ведь не рассказывают. причем даже наш Шубенков, у которого годовалый младенец якобы употреблял сильное мочегонное, а сам Шубенков с этой доски, где толкли допинг, доедал, видимо)) и нормально, оправдан)
Ответ bezsugar
ну что мешало Валиевой тоже преподнести все доказательства, пусть даже такие же нелепые как лепят иностранцы, и оправдаться?) каких только историй ведь не рассказывают. причем даже наш Шубенков, у которого годовалый младенец якобы употреблял сильное мочегонное, а сам Шубенков с этой доски, где толкли допинг, доедал, видимо)) и нормально, оправдан)
Просто те, кто принимают решения в какие-то истории, какими бы они не были абсурдными, верят. А в какие-то, не менее абсурдные нет. И зависит это не от самих объяснений, а от конъюнктуры.
Хочется поинтересоваться за всю тренерскую команду катайских пловцов, наевшихся тмз от души. Там что? А также за тренерский бан для всех евро-американских допингистов. Он есть?
ЗЫ. Бренан омерзительна. Даже не стала дочитывать. Так и вижу ее в роли блокфюрерин. Она бы справилась.
Как вообще насчёт препаратов от СДВГ у американцев, ничего, что это всем допингам допинг для высококоординационных видов спорта, почище всех ТМЗ, мельдониев и прочих фурасемидов вместе взятых?
Ответ azure
Как вообще насчёт препаратов от СДВГ у американцев, ничего, что это всем допингам допинг для высококоординационных видов спорта, почище всех ТМЗ, мельдониев и прочих фурасемидов вместе взятых?
что мешает нашим спортсменам это тоже оформить как ТИ?
Легков и Черноусов были с ТИ из-за астмы, и нормально брали Тур де Ски, Олимпиаду.
Грамотно работали.
Ответ bezsugar
что мешает нашим спортсменам это тоже оформить как ТИ? Легков и Черноусов были с ТИ из-за астмы, и нормально брали Тур де Ски, Олимпиаду. Грамотно работали.
Наверное честность, а вы как думаете?
