Евгений Плющенко: «Жаль, что Самоделкиной занизили оценки. По итогам короткой она должна быть не на 12-м месте, а гораздо выше»

Плющенко считает, что судьи занизили оценки Самоделкиной на Олимпиаде-2026.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление своей бывшей ученицы Софьи Самоделкиной на Олимпиаде-2026 в Милане.

Самоделкина идет на 12-м месте после короткой программы (68,47 балла), лидирует японка Ами Накаи (78,71).

«Софья Самоделкина, с 2024-го выступающая за Казахстан, тоже в шикарной форме. Легкие прыжки, хорошее, душевное катание. «Колесо», которое зрители приняли на ура. Да и вообще «Чардаш» смотрелся на одном дыхании.

Жаль, что ей занизили оценки. В kiss and cry было видно, что Рафаэль Арутюнян, тренер Софьи, недоволен судьями. Я с ним полностью согласен. По итогам короткой Самоделкина должна быть не на 12-м месте, а гораздо выше.

Когда-то Софья каталась у меня – правда, недолго. Но за это время стала прыгать тройной аксель и четверные – риттбергер, тулуп и сальхов. У нее огромный потенциал, с моим штабом проделала колоссальную работу. Мы мечтали, что на Олимпиаде она исполнит прыжки ультра-си. Но в Милане, судя по всему, их не будет.

Впрочем, фигурное катание сегодня состоит не только из прыжков. При оценке учитываются и другие вещи – skating skills (навык владения коньком), презентация, чувство музыки, компоненты. Это здорово», – написал Плющенко в колонке на «СЭ».