  • Евгений Плющенко: «Жаль, что Самоделкиной занизили оценки. По итогам короткой она должна быть не на 12-м месте, а гораздо выше»
Евгений Плющенко: «Жаль, что Самоделкиной занизили оценки. По итогам короткой она должна быть не на 12-м месте, а гораздо выше»

Плющенко считает, что судьи занизили оценки Самоделкиной на Олимпиаде-2026.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление своей бывшей ученицы Софьи Самоделкиной на Олимпиаде-2026 в Милане.

Самоделкина идет на 12-м месте после короткой программы (68,47 балла), лидирует японка Ами Накаи (78,71).

«Софья Самоделкина, с 2024-го выступающая за Казахстан, тоже в шикарной форме. Легкие прыжки, хорошее, душевное катание. «Колесо», которое зрители приняли на ура. Да и вообще «Чардаш» смотрелся на одном дыхании.

Жаль, что ей занизили оценки. В kiss and cry было видно, что Рафаэль Арутюнян, тренер Софьи, недоволен судьями. Я с ним полностью согласен. По итогам короткой Самоделкина должна быть не на 12-м месте, а гораздо выше.

Когда-то Софья каталась у меня – правда, недолго. Но за это время стала прыгать тройной аксель и четверные – риттбергер, тулуп и сальхов. У нее огромный потенциал, с моим штабом проделала колоссальную работу. Мы мечтали, что на Олимпиаде она исполнит прыжки ультра-си. Но в Милане, судя по всему, их не будет.

Впрочем, фигурное катание сегодня состоит не только из прыжков. При оценке учитываются и другие вещи – skating skills (навык владения коньком), презентация, чувство музыки, компоненты. Это здорово», – написал Плющенко в колонке на «СЭ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная Казахстана
logoСофья Самоделкина
logoЕвгений Плющенко
Рафаэль Арутюнян
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ничего, что это с Давыдовым Софа выучила и прыгала триксель и квады. Вот павлин 🙄
Как хорошо, что федра Казахстана вовремя опомнилась и забрала Софу из АП, а то сейчас бы нам пришлось лицезреть напыщенное лицо Рудковского на ОИ и слушать рассказы о том, что он тренер участницы олимпиады.
С Давыдовым Софья была ребёнком. Сейчас у нее совсем другое тело. Что касается заниженных оценок то она потеряла на непрыжковых. Ну а как иначе, всем кто не упал - первое место. А колесо кстати не оценивается в технике, а вторая оценка у нее была ок.
"с моим штабом проделала колоссальную работу"
Помню как она вышла на соревнования находясь в штабе Плющенко
Специально загуглила
КП— 51 балл, ПП - 110 баллов
итого 161
Просто колоссально!
Федра Казахстана вовремя спохватилась и забрала Софу из АП
И?))) сейчас типа результаты лучше? 🫢😂 Все та же 3я разминка
"Мы мечтали, что на Олимпиаде ..." да мы в курсе все, о чем вы с женой мечтали.
Плющ как всегда о себе любимом, павлин смешной 😏
Стала прыгать с тобой??? Ты с бодуна что ли такую ахинею нести? С тобой Софа нигде не выступала, а 3А прыгнула один раз для видосика в запрещенке ( и то неизвестно с какого дубля сняли его). 3А и четверные она учила с Давыдовым и прыгала их на соревнованиях тоже с ним. Хватит уже приписывать себе чужие заслуги! То Трусову он тренировал, то Самоделкину...
Наша песня хороша , начинай сначала. Развалил её Рафаэль …вот тренировались бы у него, и Саша и Софья выиграли бы точно! И с 5 акселем бы заявились, а так…с этими начинающими трениришками - Тутберидзе и Арутюнаном им ничего не светит.
Самоделкиной надо целенаправленно над вращениями работать, здесь она много недобирает. У меня лично нет ощущения, что ей что-то недодали.
очень надеюсь что последний абзац Плющенко применит к своим спортсменам
Надежды нет абсолютно
Не, об этом он тоже только мечтает)) Бальзаминов, блин
Блин... Какая то параллельная реальность. Что он говорит? Софа пришла с Плющу от Давыдова с ультраси, а ушла без!!!
Каждый раз удивляет, как Софа легко прыгает в таком весе. Но как фигуристка она стала какой-то расхлябанной и небрежной, чем-то напоминает Алису Лью.
