🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Олимпиада-2026 – Аделия Петросян в борьбе за медаль. Чего ждать?

Аделия Петросян – пятая после короткой. До медалей совсем близко, но теперь важно угадать с тактикой – рисковать или ждать ошибок соперниц?

Ваня весь сезон верит в чистый прокат без ультра-си. Полина не сомневается в том, что надо делать четверные – вопрос лишь в количестве. Паша просто надеется на честное судейство. Кстати, а все ли с ним было в порядке?

Обсудили, что помешало Эмбер Гленн, в чем сходство между Алисой Лью и Патриком Чаном, и сделали финальные прогнозы на произвольную.

Опубликовал: Павел Копачев
кмк, возможны три исхода: первый - ультраоптимистический: два квада, и медаль с гарантией, второй - оптимистический: один квад, и высокая вероятность медали, возможно, при ошибках соперниц, третий - исполнение квада с падением, с некоторой вероятностью медали при ошибках соперниц. очень хочется ошибиться, и мы знаем, что Аделия умеет собираться, но мне кажется наиболее вероятным третий вариант, исходя из физической и психологической формы спортсменки на олимпиаде. первый вариант - самый невероятный: на вариант с двумя квадами она пойдет только при успешном, уверенном первом кваде, сделанном в каскаде. но все будет определяться ее самоощущением в моменте
кмк, возможны три исхода: первый - ультраоптимистический: два квада, и медаль с гарантией, второй - оптимистический: один квад, и высокая вероятность медали, возможно, при ошибках соперниц, третий - исполнение квада с падением, с некоторой вероятностью медали при ошибках соперниц. очень хочется ошибиться, и мы знаем, что Аделия умеет собираться, но мне кажется наиболее вероятным третий вариант, исходя из физической и психологической формы спортсменки на олимпиаде. первый вариант - самый невероятный: на вариант с двумя квадами она пойдет только при успешном, уверенном первом кваде, сделанном в каскаде. но все будет определяться ее самоощущением в моменте
ну вот, к сожалению я оказался прав в своих предположениях
Ждём спокойного безошибочного проката от Аделии и что важно ,что бы судьи оценили её выступление честно !
