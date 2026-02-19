🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Олимпиада-2026 – Аделия Петросян в борьбе за медаль. Чего ждать?

Аделия Петросян – пятая после короткой. До медалей совсем близко, но теперь важно угадать с тактикой – рисковать или ждать ошибок соперниц?

Ваня весь сезон верит в чистый прокат без ультра-си. Полина не сомневается в том, что надо делать четверные – вопрос лишь в количестве. Паша просто надеется на честное судейство. Кстати, а все ли с ним было в порядке?

Обсудили, что помешало Эмбер Гленн, в чем сходство между Алисой Лью и Патриком Чаном, и сделали финальные прогнозы на произвольную.