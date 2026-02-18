Плющенко о Петросян: «Без четверных тулупов точно не обойтись. В идеале, чтобы претендовать на золото, надо сделать два»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Аделии Петросян нужно прыгнуть два четверных тулупа, чтобы претендовать на золото Олимпиады-2026 в Милане.
19 февраля Петросян выступит с произвольной программой. После короткой она занимает 5-е место.
«Был бы в короткой тройной аксель – вообще чудесно. Но тут Петросян и ее тренеры решили не рисковать. Думаю, правильно сделали. Все упирается в состояние спортсменки после травмы, которая преследовала ее весь сезон.
Нюансов мы не знаем. Можем отталкиваться исключительно от фактов. Раз на последних тренировках Аделия не отрабатывала триксель – значит, не была уверена на сто процентов, что чисто его исполнит. Поэтому и в короткую не включила. Свела риск к минимуму, сделав ставку на чистый прокат. Вполне разумно.
С учетом второго номера в стартовой разминке Аделия получила очень хорошие оценки. Не будем гневить Бога. Отрыв от лидера – японки Ами Накаи – всего шесть баллов, так что основная борьба впереди.
Теперь в произвольной Аделии нужно проявить характер. Доказать, что не случайно именно она сейчас – лидер сборной России. Надеюсь, справится. Ключевой вопрос – сколько четверных тулупов увидим в произвольной. Без них точно не обойтись. В идеале, чтобы претендовать на золото, надо сделать два», – написал Плющенко в колонке на «СЭ».
Аделия и весь тренерский штаб точно выберут лучшую тактику по результатам тренировок и состояния. Предлагаю довериться им и не мешать :) И спокойно ждать развязку, уже скоро!
Еще вчера многие хотели чтобы Аделия не думала о медалях, наслаждалась ОИ, шансов нет и тд. Короткая просто снесла крышу будто бы всем.