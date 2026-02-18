Плющенко о Петросян: «Без четверных тулупов точно не обойтись. В идеале, чтобы претендовать на золото, надо сделать два»

Плющенко: чтобы претендовать на золото ОИ, Петросян надо два четверных тулупа.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Аделии Петросян нужно прыгнуть два четверных тулупа, чтобы претендовать на золото Олимпиады-2026 в Милане.

19 февраля Петросян выступит с произвольной программой. После короткой она занимает 5-е место.

«Был бы в короткой тройной аксель – вообще чудесно. Но тут Петросян и ее тренеры решили не рисковать. Думаю, правильно сделали. Все упирается в состояние спортсменки после травмы, которая преследовала ее весь сезон.

Нюансов мы не знаем. Можем отталкиваться исключительно от фактов. Раз на последних тренировках Аделия не отрабатывала триксель – значит, не была уверена на сто процентов, что чисто его исполнит. Поэтому и в короткую не включила. Свела риск к минимуму, сделав ставку на чистый прокат. Вполне разумно.

С учетом второго номера в стартовой разминке Аделия получила очень хорошие оценки. Не будем гневить Бога. Отрыв от лидера – японки Ами Накаи – всего шесть баллов, так что основная борьба впереди.

Теперь в произвольной Аделии нужно проявить характер. Доказать, что не случайно именно она сейчас – лидер сборной России. Надеюсь, справится. Ключевой вопрос – сколько четверных тулупов увидим в произвольной. Без них точно не обойтись. В идеале, чтобы претендовать на золото, надо сделать два», – написал Плющенко в колонке на «СЭ».