Плющенко о Петросян: «Без четверных тулупов точно не обойтись. В идеале, чтобы претендовать на золото, надо сделать два»

Плющенко: чтобы претендовать на золото ОИ, Петросян надо два четверных тулупа.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Аделии Петросян нужно прыгнуть два четверных тулупа, чтобы претендовать на золото Олимпиады-2026 в Милане.

19 февраля Петросян выступит с произвольной программой. После короткой она занимает 5-е место.

«Был бы в короткой тройной аксель – вообще чудесно. Но тут Петросян и ее тренеры решили не рисковать. Думаю, правильно сделали. Все упирается в состояние спортсменки после травмы, которая преследовала ее весь сезон.

Нюансов мы не знаем. Можем отталкиваться исключительно от фактов. Раз на последних тренировках Аделия не отрабатывала триксель – значит, не была уверена на сто процентов, что чисто его исполнит. Поэтому и в короткую не включила. Свела риск к минимуму, сделав ставку на чистый прокат. Вполне разумно.

С учетом второго номера в стартовой разминке Аделия получила очень хорошие оценки. Не будем гневить Бога. Отрыв от лидера – японки Ами Накаи – всего шесть баллов, так что основная борьба впереди.

Теперь в произвольной Аделии нужно проявить характер. Доказать, что не случайно именно она сейчас – лидер сборной России. Надеюсь, справится. Ключевой вопрос – сколько четверных тулупов увидим в произвольной. Без них точно не обойтись. В идеале, чтобы претендовать на золото, надо сделать два», – написал Плющенко в колонке на «СЭ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Доказать, что не случайный??? В своём уме? Аделия безоговорочный лидер сборной уже два сезона точно!!!
Жаль, что у девушек между программами целых 2 дня. Потому что все эти два дня будет продолжаться непрерывный обзвон и поток мнений о том, что должна прыгать Аделия и какое место она может занять

Аделия и весь тренерский штаб точно выберут лучшую тактику по результатам тренировок и состояния. Предлагаю довериться им и не мешать :) И спокойно ждать развязку, уже скоро!
Ответ Aleksey 2025
Не два, а один день. Завтра уже произвольная
Ответ Александр Шульгин
Не два, а один день. Завтра уже произвольная
Да, я имел в виду день между вторником и средой + день между средой и четвергом :)
Так смешно наблюдать этот парад экспертов. Тренеры, которые видят Аделию, знают ее здоровье, которые привели к чемпионству столько звезд, уж точно примут единственно верное решение. Не будет квадов? Значит не может их сделать, и будет чистый прокат без них. Будут, - значит может. Всё.
Еще вчера многие хотели чтобы Аделия не думала о медалях, наслаждалась ОИ, шансов нет и тд. Короткая просто снесла крышу будто бы всем.
Вот заладили... Другим не нужно, а Аделии нужно. Что на самом деле нужно, так это справедливые оценки и равные условия, а не "рейтинги", "насмотренность судей", "поддержка федерации" и прочая хрень.
Надеюсь, что мама Аделии заблокировала всё спортивные сайты. И Аделя не читает расклады и вот это всё)
Дайте Аделии сначала выступить
Шёл бы к своим «случайным»
Напомните, сколько олимпийских чемпионов воспитал этот «великий академик», чтобы рассуждать о спортсменке другого штаба?🤔
Это трудно сказать и решать может только тренер , он видит в какой форме Адель и в какой другие девушки на тренировках и разминках , сейчас идет первенстве Москвы лучше подберите контент для Сарновской , чтобы она всех уделала .
Ответ AlenaElena28@mail.ru
Это трудно сказать и решать может только тренер , он видит в какой форме Адель и в какой другие девушки на тренировках и разминках , сейчас идет первенстве Москвы лучше подберите контент для Сарновской , чтобы она всех уделала .
Её контент уже подобрали, два трикселя, и советы комментирующих ему точно не нужны.
У Аделии хорошие наставники, сами разберутся и внесут коррективы! Нам остается верить в лучшее!
