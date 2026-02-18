Ягудин о Петросян: «Нужны два четверных тулупа в произвольной программе. Без хотя бы одного квада будет очень сложно бороться»

Ягудин: Петросян нужны два четверных тулупа в произвольной программе на ОИ.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился ожиданиями от произвольной программы женщин на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян после короткой программы занимает 5-е место с 72,81 баллами, лидирует японка Ами Накаи (78,71). Фигуристки представят произвольные программы 19 февраля.

– Аделия Петросян в короткой программе сделала 99,9 процента от возможного максимума. Конечно, можно спросить, где тройной аксель? Но фигуристка и ее тренеры сделали, что запланировали. Они уверенным, чистым, добротным прокатом построили платформу для произвольной программы.

Можно много раз повторять фразу, что короткой нельзя выиграть, но можно проиграть. Но сегодня она идеально подходит. Гленн оказалась за десяткой, шансы выбраться минимальны.

Аделия на пятой позиции – это сильнейшая группа, вторая оценка складываться будет уже по-другому, уже можно атаковать лидеров. Но, на мой взгляд, без ультра-си это сделать будет практически невозможно.

– Ей нужен один четверной тулуп или два?

– Два. Конечно, мы как зрители в теплых курточках можем говорить все, что угодно, а ей надо выходить и прыгать. Но, на мой взгляд, нужно два. Хотя, вспоминая мужской турнир, может случиться всякое... Но без хотя бы одного квада очень сложно будет бороться, – сказал Ягудин.

