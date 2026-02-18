Ягудин о Петросян: «Нужны два четверных тулупа в произвольной программе. Без хотя бы одного квада будет очень сложно бороться»

  • Спортс
19

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился ожиданиями от произвольной программы женщин на Олимпиаде-2026. 

Российская фигуристка Аделия Петросян после короткой программы занимает 5-е место с 72,81 баллами, лидирует японка Ами Накаи (78,71). Фигуристки представят произвольные программы 19 февраля. 

– Аделия Петросян в короткой программе сделала 99,9 процента от возможного максимума. Конечно, можно спросить, где тройной аксель? Но фигуристка и ее тренеры сделали, что запланировали. Они уверенным, чистым, добротным прокатом построили платформу для произвольной программы.

Можно много раз повторять фразу, что короткой нельзя выиграть, но можно проиграть. Но сегодня она идеально подходит. Гленн оказалась за десяткой, шансы выбраться минимальны.

Аделия на пятой позиции – это сильнейшая группа, вторая оценка складываться будет уже по-другому, уже можно атаковать лидеров. Но, на мой взгляд, без ультра-си это сделать будет практически невозможно.

– Ей нужен один четверной тулуп или два?

– Два. Конечно, мы как зрители в теплых курточках можем говорить все, что угодно, а ей надо выходить и прыгать. Но, на мой взгляд, нужно два. Хотя, вспоминая мужской турнир, может случиться всякое... Но без хотя бы одного квада очень сложно будет бороться, – сказал Ягудин. 

Мы впервые в сезоне увидели кайфующую Аделию Петросян

Петросян в порядке. Но чтобы брать медаль, в произвольной нужно рисковать

Полина Лоцик
Sport24
19 комментариев
Адель, ты там что-то говорила про отсутствие давления? Получи. Со всех сторон набежали со своими квадами. Сами бы и прыгали по 2 квада в свое время, отстаньте от нее. У Аделии есть свой ТШ, разберутся.
С каждого утюга теперь будут мусолить.
Пусть Аделия спокойно тренируется без всяких прогнозов от специалистов..
Да не сказала бы, что девочки должны прям быть идеальны. Просто Адель как раз последний представитель «конвейерной» системы, когда на пик формы выводили к 15 годам (а подготовка к этому велась с 10-11, поэтому «скорректировать» взросление спортсменки было уже невозможно).

К ней вообще никаких вопрос быть не должно — показывает, что умеет. И пока показывает неплохо для человека, четыре года сидящего на домашних катках. Уже просто приятно смотреть, что катается чисто, и элементы красивые у нее. Насчет квадов — тоже понятно. Может, лучше чисто откатать все с тройными, чем валяться, как Малинин.
Если нас допустят к ОИ 2030 — вот тогда увидим тех, кого на пик формы будут выводить к 17-18.
Ответ Amneris
Все по делу, без эмоций и соплей!
Она по конституции мелкая,думали,что как Турсынбвева до 18 продержится,но вмешалась травма еще
Помолчите до соревнований без вас есть кому решать что делать
Гленн подвел не тройной аксель, а бабочка на ритте
Кого-то забыла спросить Тутберидзе
Опять началось - "должна". На этой Олимпиаде нет слова "должна". Лично я за любой набор прыжков, который не травмирует Аделию и позволит дальше кататься на международных в топе. А будет медаль и какая или не будет - вторично. Ну лично для меня
Ну, началось. Сами все бывшие спортсмены, прекрасно знают что такое давление и все равно как дятлы клюют в одно место, прекрасно осознавая что это тактика ТШ и какого лешего нужно свои пять копеек вставить, Малинина вам мало, что ли
Рекомендуем