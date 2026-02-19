91

Первенство Москвы. Сарновский победил, Жураховский – 2-й, Самбуев – 3-й

Фигурист Никита Сарновский победил на первенстве Москвы.

Никита Сарновский победил на первенстве Москвы старшего возраста по фигурному катанию. 

Первенство Москвы (старший возраст)

Юноши, КМС

Итоговое положение

1. Никита Сарновский – 253,07

2. Кирилл Жураховский – 238,86

3. Алдар Самбуев – 233,77

4. Илья Малышев – 230,17

5. Никита Малютин – 227,67

6. Николай Колесников – 226,62

7. Александр Мельников – 225,86

8. Артем Федотов – 219,73

9. Даниил Жолобов – 213,00

10. Ярослав Хрулев – 200,26

Полные результаты – здесь.

Произвольная программа

1. Никита Сарновский – 177,24

2. Кирилл Жураховский – 160,12

3. Николай Колесников – 154,30

4. Никита Малютин – 154,10

5. Алдар Самбуев – 153,49

6. Илья Малышев – 150,68

7. Артем Федотов – 149,23

8. Александр Мельников – 146,75

9. Даниил Жолобов – 143,02

10. Ярослав Хрулев – 136,41

Короткая программа

1. Алдар Самбуев – 80,28

2. Илья Малышев – 79,49

3. Александр Мельников – 79,11

4. Кирилл Жураховский – 78,74

5. Никита Сарновский – 75,83

6. Никита Малютин – 73,57

7. Николай Колесников – 72,32

8. Артем Федотов – 70,50

9. Даниил Жолобов – 69,98

10. Алексей Заводских – 69,78

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Алдар Самбуев
Климентий Толчинский
logoНиколай Колесников
Александр Мельников
logoсборная России
Никита Малютин
первенство Москвы
мужское катание
Даниил Жолобов
Артем Федотов
Никита Сарновский
результаты
Кирилл Жураховский
Алексей Заводских
Илья Малышев
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Саранча - похититель детских медалей! И не стыдно 18-летнему дылде соревноваться с 13-летним Жураховским.
Кирилл сегодня должен был быть первым. Прекрасный прокат, все вращения 4го уровня, ни единой помарки или недокрута.
Просто позор Федерации, что такое допускает. Если уж вышел во взрослые, в юниоры нечего соваться.
Ответ Jul__ver
Саранча - похититель детских медалей! И не стыдно 18-летнему дылде соревноваться с 13-летним Жураховским. Кирилл сегодня должен был быть первым. Прекрасный прокат, все вращения 4го уровня, ни единой помарки или недокрута. Просто позор Федерации, что такое допускает. Если уж вышел во взрослые, в юниоры нечего соваться.
Скажите спасибо, что этот взрослый верзила не выступал на юниорском первенстве, а то и там бы обокрал мальчишек. Плохо себе представляю, чтобы Двоеглазова решила сейчас выступить на первенстве по старшему возрасту. Да и Лазарев с Федотовым старшим не стали отнимать возможность выступить на первенстве России у своих соперником по моложе и по слабее. Плющенко жадный до всякого рода побед, не получается во взрослых, так соберет у маленьких. Не удивлюсь, если и Костылева попрется на первенство по старшему, через московскую область.
Ответ Любитель_ФК
Скажите спасибо, что этот взрослый верзила не выступал на юниорском первенстве, а то и там бы обокрал мальчишек. Плохо себе представляю, чтобы Двоеглазова решила сейчас выступить на первенстве по старшему возрасту. Да и Лазарев с Федотовым старшим не стали отнимать возможность выступить на первенстве России у своих соперником по моложе и по слабее. Плющенко жадный до всякого рода побед, не получается во взрослых, так соберет у маленьких. Не удивлюсь, если и Костылева попрется на первенство по старшему, через московскую область.
Что здесь непонятного? Алиса, Арсений и Лев справились со своей основной задачей и отобрались в сборную страны, Алиса во взрослую, мальчики в юниорскую. Им не было необходимости здесь отсвечивать. Не попади они в основные команды, тоже бы заявились на первенство Москвы.
Сарновский решил с малышами соревноваться, ведь как показал сезон, во взрослых ему ничего не светит 😅
Ответ Jul__ver
Сарновский решил с малышами соревноваться, ведь как показал сезон, во взрослых ему ничего не светит 😅
Комментарий скрыт
Ответ Владимир Харько
Комментарий скрыт
Не выиграет он никакой ФГП, так как он туда не смог отобраться😂 Парам-Пам-Пам 🥳
Сарновский - это кошмар. Это не фигурное катание.
Надо менять правила, чтобы дядьки, которые вышли во взрослые, не отбирали места у детей
Ответ MarinaEst
Надо менять правила, чтобы дядьки, которые вышли во взрослые, не отбирали места у детей
Надо сократить юниорский возраст.
Ответ MarinaEst
Надо менять правила, чтобы дядьки, которые вышли во взрослые, не отбирали места у детей
В ISU напишите.
Господи, Сарновский-то что среди детей делает🙈
Ответ Svetmel
Господи, Сарновский-то что среди детей делает🙈
Решает свои вопросы с попаданием в сборную Москвы, чтобы иметь финансирование. Во взрослую сборную он не отобрался.
Отлично, Кирилл! После деревянного Сарновского прокат совсем юного Жураховского как бальзам по сердцу
Ответ Ягун Ягунини
Отлично, Кирилл! После деревянного Сарновского прокат совсем юного Жураховского как бальзам по сердцу
А он ровесник Гномыча
Колесников всего неделю в ТШТ и уже уверенность появилась, отличный прокат выдал.
Хорошо откатал и Артём Федотов, немного зажат, но всё сделал, молодец.
Сарновский - избиение младенцев. Ни стыда, ни совести - уходя, уходи.
И не стыдно Сарновскому с детьми соревноваться
Ответ MarinaEst
И не стыдно Сарновскому с детьми соревноваться
Меценат гонит. Потом будет рассказывать, что за свои кровные тренирует
Считаю, что выиграл Кирилл Жураховский!
18-летнему Сарновскому, позор здесь кататься!
