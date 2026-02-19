Первенство Москвы. Сарновский победил, Жураховский – 2-й, Самбуев – 3-й
Никита Сарновский победил на первенстве Москвы старшего возраста по фигурному катанию.
Первенство Москвы (старший возраст)
Юноши, КМС
Итоговое положение
1. Никита Сарновский – 253,07
2. Кирилл Жураховский – 238,86
3. Алдар Самбуев – 233,77
4. Илья Малышев – 230,17
5. Никита Малютин – 227,67
6. Николай Колесников – 226,62
7. Александр Мельников – 225,86
8. Артем Федотов – 219,73
9. Даниил Жолобов – 213,00
10. Ярослав Хрулев – 200,26
Полные результаты – здесь.
Произвольная программа
1. Никита Сарновский – 177,24
2. Кирилл Жураховский – 160,12
3. Николай Колесников – 154,30
4. Никита Малютин – 154,10
5. Алдар Самбуев – 153,49
6. Илья Малышев – 150,68
7. Артем Федотов – 149,23
8. Александр Мельников – 146,75
9. Даниил Жолобов – 143,02
10. Ярослав Хрулев – 136,41
Короткая программа
1. Алдар Самбуев – 80,28
2. Илья Малышев – 79,49
3. Александр Мельников – 79,11
4. Кирилл Жураховский – 78,74
5. Никита Сарновский – 75,83
6. Никита Малютин – 73,57
7. Николай Колесников – 72,32
8. Артем Федотов – 70,50
9. Даниил Жолобов – 69,98
10. Алексей Заводских – 69,78
Кирилл сегодня должен был быть первым. Прекрасный прокат, все вращения 4го уровня, ни единой помарки или недокрута.
Просто позор Федерации, что такое допускает. Если уж вышел во взрослые, в юниоры нечего соваться.
Хорошо откатал и Артём Федотов, немного зажат, но всё сделал, молодец.
18-летнему Сарновскому, позор здесь кататься!