Бенуа Ришо о смене формы на Олимпиаде: «У меня очень много курток. Есть и остальное, но переодевать брюки и футболку было бы просто нереально»

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о своих куртках, которые стали мемом во время Олимпиады-2026 в Милане.

К соревнованиям Ришо поставил программы 16 фигуристам из 13 стран. После их выступлений хореограф переодевался в форму с определенной национальной символикой.

«Когда спортсмен проходит квалификацию [на Олимпиаду], у меня его сборная запрашивает все размеры и прочее. Высылают мне все. Иногда отправляют мне домой, иногда отдают прямо на Олимпиаде.

Да, курток очень много. Фишка в том, что я беру с собой и надеваю, меняю только куртки. У меня есть и все остальное, но если бы я стал брать с собой и переодевать брюки, футболку и так далее – это было бы просто нереально», – сказал Ришо в эфире TNT Sports.

Главный мем Олимпиады: хореограф Ришо носит форму всех сборных 😂