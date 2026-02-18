  • Спортс
Бенуа Ришо о смене формы на Олимпиаде: «У меня очень много курток. Есть и остальное, но переодевать брюки и футболку было бы просто нереально»

Хореограф Ришо рассказал о своих куртках, ставших мемом на Олимпиаде-2026.

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о своих куртках, которые стали мемом во время Олимпиады-2026 в Милане.

К соревнованиям Ришо поставил программы 16 фигуристам из 13 стран. После их выступлений хореограф переодевался в форму с определенной национальной символикой.

«Когда спортсмен проходит квалификацию [на Олимпиаду], у меня его сборная запрашивает все размеры и прочее. Высылают мне все. Иногда отправляют мне домой, иногда отдают прямо на Олимпиаде.

Да, курток очень много. Фишка в том, что я беру с собой и надеваю, меняю только куртки. У меня есть и все остальное, но если бы я стал брать с собой и переодевать брюки, футболку и так далее – это было бы просто нереально», – сказал Ришо в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Ян Мельник
Бенуа Ришо
Самый востребованный хореограф, ставящий под фигуриста.
У Ришо очень хорошие программы, он действительно видит, что фигурист может откатать и что ему подойдёт. Адаму он просто шедевры поставил, хорошая ПП у Маши и Лёши из Венгрии, такая классическая лирика им очень идёт, нравиться ПП у Никиты и Минервы, вообще много достойных программ у Бенуа.
А я вообще думал и удивлялся, почему его постоянно показывают, кто это такой, директор, что ли)
Классное видео где он снимает куртку и отдаёт Эгадзе, бежит к борту и получает куртку другой федерации ) я бы посмотрела когда всё меняет ))) 😉
Глейх тоже ставит шикарные проги не только фигуристам из своего штаба, то есть ТШТ
Дюна и Парфюмер Гуменника тоже обалденные
Надеюсь что и иностранцы захотят ставить проги у него
И мы будем видеть в КиКе Даню в куртках разных стран
Вот бы было здорово
ну переодеваться - это не переобуваться)
Он просто мем этой Олимпиады
а если заранее потренироваться менять брюки за время горения спички?)
