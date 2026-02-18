  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дегтярев о спортсменах, сменивших гражданство: «Запрещать въезд, конечно, не будем. Но тренироваться бесплатно на российских спортивных объектах им не дадим»
60

Дегтярев о спортсменах, сменивших гражданство: «Запрещать въезд, конечно, не будем. Но тренироваться бесплатно на российских спортивных объектах им не дадим»

Дегтярев: уехавшим из России спортсменам бесплатно тренироваться у нас не дадим.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что российским спортсменам, сменившим гражданство, запретят бесплатно тренироваться на спортивных объектах в РФ.

– Несколько дней назад вы сделали резонансное заявление, что спортсменов, выступающих за другие страны, не стоит пускать в Россию...

– Это была медиаинтервенция. Вот зачем мы с вами сейчас общаемся? Чтобы не было информационного вакуума. Министр должен задавать тренды, а все остальные – их комментировать.

Видите, как мое высказывание всех всколыхнуло. Мои оппоненты ничего не поняли, постят видео, которое за счет этого набирает дополнительно тысячи просмотров в том числе среди тех, кто никогда бы и не посмотрел интервью с министром спорта.

А если говорить об отъезжающих и меняющих гражданство спортсменах, то все понимают, что нужно принимать меры. Это вообще безобразие. Кинул паспорт и уехал. Некоторые ведут себя спокойно, а некоторые ещё и поливают Россию грязью.

Поэтому первой ласточкой был приказ о лишении спортивных званий. Следующим этапом, и мы к этому снаряду однозначно подойдем, будут или юридически обязывающие соглашения финансового характера, или штрафные санкции и обязанность возместить государству финансы, которые мы тратим на подготовку атлетов. Меры будут. Так просто мы это не оставим.

– Есть ощущение, что в последние годы эта проблема перестала носить массовый характер. Количество отъездов, кажется, сократилось.

– Да, я могу сказать, что после того, как мы заняли позицию по возвращению в международную спортивную семью, а спортсменов перестали называть то иноагентами, то бомжами, у нас резко сократился переход в другие сборные. До 2024 года уходили десятки и сотни, а сейчас – единицы.

Для чистоты отношений, конечно, надо продумать меры воздействия. Мы их обязательно продумаем. Но запрещать въезд, конечно, не будем. Мы не такие. Пусть все приезжают, однако тренироваться бесплатно на российских спортивных объектах им не дадим. А то получается, что тренируются здесь, а выступают там, – сказал Дегтярев.

Зачем Дегтярев угрожает спортсменам, меняющим гражданство?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Министерство спорта России
Политика
logoМихаил Дегтярев
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Завтра надо проверить гражданство у тех, кто занимается на турнике в нашем дворе.
Ответ Lanc
Завтра надо проверить гражданство у тех, кто занимается на турнике в нашем дворе.
Мож у них уже кто-то налог собирает🤷‍♂️
Ответ Lanc
Завтра надо проверить гражданство у тех, кто занимается на турнике в нашем дворе.
Да там одни будущие "незаменимые " специалисты
Не по пацански это заднюю давать
В бане мужики не поймут
Ответ заблокированному пользователю
Не по пацански это заднюю давать В бане мужики не поймут
А мож оценят.
Ответ заблокированному пользователю
Не по пацански это заднюю давать В бане мужики не поймут
Дегтярёва и брал Жирик в баню потому-что тот в заднюю давал
Какой-то лингвистический цугцванг))) Пояснять свой бред еще большим бредом - это сильно
Ответ Lefty_Abigor
Какой-то лингвистический цугцванг))) Пояснять свой бред еще большим бредом - это сильно
На самом деле тут на Спортсе в той ветке кто-то правильно написал - запретить спортсменам, выступающим за другие страны тренироваться на российских объектах они могут и это не то, чтобы прям шокирующе. Если спортсмен приходит, условно, в Манеж ЦСКА тренироваться и там не числится, то ему придется заплатить, это нормальная практика
Российские чиновники знают хоть один какой-то другой метод, кроме запретов?
Ответ Gerald1
Российские чиновники знают хоть один какой-то другой метод, кроме запретов?
Да, замедление, блокировка..
Ответ Gerald1
Российские чиновники знают хоть один какой-то другой метод, кроме запретов?
Ещë жахнуть.
Ляпнул, а теперь переобулся.
Ответ Katerina Sunny
Ляпнул, а теперь переобулся.
100%
Не обосрался, а совершил медиаинтервенцию.
в тонкости не вникала, но сильно сомневаюсь, что Губанова или Метелкина бесплатно тренируются. Вот, прям, в сильных сомнениях.
Дегтярёв переобувается пять раз за один прыжок )
Я теперь когда ляпну что нибудь в разговоре, тоже буду использовать термин "медиаинтервенция" вместо "*****нул не подумав*. Красиво....
Чимаеву слабо запретить тренироваться в Чечне бесплатно?)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами
34 минуты назад
«Эрен был прав». Альиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
сегодня, 14:02Кино
Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
сегодня, 12:36
«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
сегодня, 11:10
Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»
сегодня, 11:07
Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
сегодня, 11:03
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
сегодня, 10:27
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»
сегодня, 10:20
Призер Игр-1980 Шахрай: «В фигурном катании надо зарабатывать авторитет, находить язык с судьями. Раньше все решалось просто – за возможность угостить»
сегодня, 09:55
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
Рекомендуем