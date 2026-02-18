  • Спортс
  Михаил Дегтярев: «Украинские спортивные функционеры уже замучили всех. На поле боя выясняйте отношения с Россией, но при чем здесь спорт?»
Михаил Дегтярев: «Украинские спортивные функционеры уже замучили всех. На поле боя выясняйте отношения с Россией, но при чем здесь спорт?»

Дегтярев: украинские спортивные функционеры уже замучили всех.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, что украинские функционеры «замучили» спортивное сообщество.

– Тяжелее всего процесс возвращения (российских атлетов – Спортс’’) идет в командных видах спорта. Есть пример водного поло, где наши сборные скоро выступят на первых турнирах после отстранения. А с остальными видами спорта есть прогресс?

– В волейболе процесс хорошо идет, юноши уже допущены. Гандбол – на стадии переговоров. Самый тяжелый кейс – это хоккей. Но я вот Люка Тардифа (президента Международной федерации хоккея – Спортс’’) покритиковал, а он на следующий день на весь мир заявил, что за Россию и Беларусь. Однако это все слова, а нам нужны решения. И если он не изменит свою позицию, то после Олимпийских игр пойдет отвечать в суд.

Что касается футбола, то там любое слово в ту или иную сторону вызывает эмоции. И УЕФА, и ФИФА, конечно, находятся под давлением. Но я желаю им быть последовательными и смелыми. Мы с ними работу ведем, находимся в контакте.

Заметно, что там украинская сторона оказывает сильное давление. Однако украинские спортивные функционеры уже надоели всем, замучили всех. На поле боя выясняйте отношения с Россией, но при чем здесь спорт? Это уже общее мнение мирового спортивного сообщества. И последние решения МОК по украинскому спортсмену на Олимпиаде это подтверждают (Международный олимпийский комитет отстранил от Игр-2026 украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование шлема с фото погибших атлетов – Спортс’’).

Есть правила, которые надо соблюдать всем. Они будут уроком не только для украинцев, но и для всех остальных. В Олимпийской хартии записано, что никакой политической пропаганды на соревнованиях быть не должно. Флаг страны – и все.

И, кстати, по поводу погибших спортсменов, о которых украинцы говорят. Мы ведь тоже посчитали. Эти данные есть, я готов их озвучить. У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооруженных сил погибло или было ранено более 250 профессиональных спортсменов. Ну, что? Будем мериться тем, сколько спортсменов погибло? А сколько спортсменов погибло в Иране? В Израиле? В Палестине? Идут конфликты, люди гибнут. Не надо на этом спекулировать, – сказал Дегтярев в интервью «Чемпионат.com».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень плохо, что до сих пор в мире идут войны и люди гибнут.(((( Хотелось бы, чтобы украинцы и россияне сражались между собой только на спортивных соревнованиях, а не в военных конфликтах.(((
Ответ Анастасия Прудникова
Очень плохо, что до сих пор в мире идут войны и люди гибнут.(((( Хотелось бы, чтобы украинцы и россияне сражались между собой только на спортивных соревнованиях, а не в военных конфликтах.(((
Комментарий скрыт
Ответ EgorArefev
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Всех замучал ты со своими бредовыми инициативами
Ответ Денис Давыдов
Всех замучал ты со своими бредовыми инициативами
Комментарий скрыт
Ответ Eltro
Комментарий скрыт
Здраво рассуждает - это про лимит в футболе или про не пускать в страну тех, кто спортивное гражданство сменил?
"На поле боя выясняйте отношения" - реально глупый что ли ? Кто что на поле боя выяснить может ? Ну перебьют друг друга, и где решение ? Чел просто настолько туп, что не осознаёт, что отношения выясняются за столом переговоров, а не тем, кто там кого больше перестреляет
Ответ Заяцволк
"На поле боя выясняйте отношения" - реально глупый что ли ? Кто что на поле боя выяснить может ? Ну перебьют друг друга, и где решение ? Чел просто настолько туп, что не осознаёт, что отношения выясняются за столом переговоров, а не тем, кто там кого больше перестреляет
Комментарий скрыт
Ответ Заяцволк
"На поле боя выясняйте отношения" - реально глупый что ли ? Кто что на поле боя выяснить может ? Ну перебьют друг друга, и где решение ? Чел просто настолько туп, что не осознаёт, что отношения выясняются за столом переговоров, а не тем, кто там кого больше перестреляет
Комментарий скрыт
Замучили весь мир российский режим и российские функционеры.
Ответ день_сурка
Замучили весь мир российский режим и российские функционеры.
Позырил твои комменты, ты комментируешь только политические новости. Вот на таких как ты и ориентируется спортс. А может быть ты и есть админ. Все комментарии про отстранение и политические выкрики депутатов.
Ответ Алексей Елистратов
Позырил твои комменты, ты комментируешь только политические новости. Вот на таких как ты и ориентируется спортс. А может быть ты и есть админ. Все комментарии про отстранение и политические выкрики депутатов.
а ты, видимо, патентованный стукач
Дегтярев самый главный вояка я гляжу
Миру мир, Дегтяреву деготь.
Ответ Ковид 07.10.52
Миру мир, Дегтяреву деготь.
Мыло банное, дегтярное. И веник березовый попушистее
«Идут конфликты, люди гибнут»
Ппц, как он просто об этом говорит🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Ответ burefan
«Идут конфликты, люди гибнут» Ппц, как он просто об этом говорит🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Эмодзи он не добавил или что?
Ответ Андрей Б@широв
Эмодзи он не добавил или что?
Рил абьюзер
М-да давно я от высказываний одного и того же министра столько за голову не хватался... Его надо врачам показать, а то весна плохо влияет.
Ответ bedLaM
М-да давно я от высказываний одного и того же министра столько за голову не хватался... Его надо врачам показать, а то весна плохо влияет.
еще весна и не началась) Дальше даже боюсь представить))))
Ответ d55780
еще весна и не началась) Дальше даже боюсь представить))))
А это только оттепель...
Идите воевать, а не в спорт лезьте — кричит человек, который тащит войну прямиком в спорт .
Ответ профессор Лебединский
Идите воевать, а не в спорт лезьте — кричит человек, который тащит войну прямиком в спорт .
и каким же образом?
Ответ T-72
и каким же образом?
Комментарий удален модератором
ну я вот нашего президента покритиковал и на следующий день уже был в кутузке
