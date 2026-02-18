  • Спортс
  • Дегтярев о взносах России в WADA: «Отвечаю каждому критику: «Платим, чтобы ваши дети могли стать чемпионами, выехать на международные соревнования»
70

Дегтярев о взносах России в WADA: «Отвечаю каждому критику: «Платим, чтобы ваши дети могли стать чемпионами, выехать на международные соревнования»

Дегтярев объяснил, почему Россия продолжает выплату взносов в WADA.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев объяснил, почему РФ продолжает выплачивать взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

– Этой зимой некоторым российским спортсменам отказывали в нейтральном статусе из-за отсутствия признаваемых WADA допинг-тестов. Как этот вопрос решить? Отправлять спортсменов в Европу? Или их пробы?

– Будем отправлять туда пробы. Все федерации этим уже занимаются, процесс идет. Мы с федерациями в контакте, РУСАДА это контролирует. У нас нет никаких вопросов с отправкой материалов в аккредитованные зарубежные лаборатории там, где это необходимо для международных стартов. А по внутренним – работает РУСАДА. Там компетенции наращиваются. Я уверен, что ближайший аудит покажет качественные изменения в агентстве.

– Можно ли чуть конкретнее об этом?

– У РУСАДА полностью перестроены операционные схемы работы. Команда очень сильная – идет постоянное обучение, обмен данными и технологиями с WADA и другими национальными агентствами. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова – очень компетентный специалист.

Другой вопрос, что нам нужно внести изменения в наше законодательство, чтобы оно полностью соответствовало всемирному кодексу WADA. Никаких противоречий по этому поводу у нас нет, были только вопросы процедурного характера. И для меня вообще загадка, почему мы с 2021 по 2024 год вообще ничего не делали на эту тему. Четыре года стояли на месте, дело лежало под сукном.

А как мы без восстановления РУСАДА можем говорить о каких-то международных стартах в России? Никак! Я в этом вижу серьезную ошибку. Может быть, ненамеренную, но это же безобразие! Огромная отрасль стояла на месте. То же самое с выплатой взносов в WADA.

– Отправленный в WADA взнос нашелся?

– Сейчас деньги снова вернулись к нам. Но мы все сделаем. У нас есть деньги, у нас есть воля – все урегулируем. <...>

– Люди по-прежнему говорят, мол, зачем вы отправляете им деньги?

– Да я этим критикам прямо говорю: «Замолчите, если не разбираетесь в вопросе!» Прямой сигнал им посылаю: «Не говорите ничего, раз вы не отвечаете за свои слова ни перед кем». Отвечаю каждому такому критику: «Платим затем, чтобы ваши дети имели возможность стать чемпионами, могли выехать на международные соревнования, победить, чтобы ими гордилась вся страна», – сказал Дегтярев в интервью «Чемпионат.com».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Вероника Логинова
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoРУСАДА
ОКР
Рекомендуем