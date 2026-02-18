Дмитрий Губерниев: «Парижских олимпийцев многие называли предателями. Жизнь меняется, квасные пупсики теперь помалкивают в тряпочку»
Губерниев: жизнь меняется, олимпийцев уже не считают предателями.
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что в России изменилось отношение к спортсменам, выступающим в нейтральном статусе на Олимпийских играх.
Накануне российская фигуристка Аделия Петросян заняла 5-е место в короткой программе на Олимпиаде-2026.
«Аделия Петросян большая молодец! Будет в произвольной выступать в последней разминке и всех победит!
А вообще интересно, как жизнь меняется! Вижу везде плакаты на дорогах про родных наших олимпийцев в Италии! Парижских олимпийцев многие предателями называли! Жизнь течет своим чередом, всякие квасные пупсики да говноеды теперь помалкивают в тряпочку!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Губерниева
"квасные пупсики да говноеды" - какой штиль у губошлёпа... А спортс.ру не мог мимо его высказывания пройти? Впрочем, и я тоже...
Комментарий скрыт
Губерниев вызывает здоровое чувство брезгливости.
Давно ли сам Губерниев перестал быть "квасным пупсиком"?...
А он и не перестал быть таковым.
"говноеда", не пропустили ?
Российских спортсменов нет на олимпиаде, вот и многим она просто не интересна. А главный хайпажор страны это понять не может.
Очень ценное мнение от пачки майонеза
Невероятно! Весь мир в восхищении! Изобретен первый в мире флюгер из майонеза!
Это вот он хотел Загитову научить лучше формулировать свои мысли?
Как хорошо что говноканал на котором работает губерник не показывает ОИ.
квасные -- зло
99% населения страны в принципе не интересна олимпиада, высказывание Губерниева это просто пук в воздухе, если не взаимодействовать то и не воняет.
Эти 99% с вами в комнате? На ветке фигурного катания в момент проката Гуменника и Петросян было по 7к+ комментов, если не больше, я таких цифр на футбольных матчах не видел. Многие мои друзья смотрят кто сноуборд, кто лыжи, кто шорт-трек, да даже керлинг.
Ну 1% это 1,5 млн человек, безусловно люди смотрят, болеют, но большинство не задумывается о том, о чем пишет Губер. Остальным 99% ни то что не интересно то, про что говорится в статье, им сама Олимпиада до лампочки.
