Дмитрий Губерниев: «Парижских олимпийцев многие называли предателями. Жизнь меняется, квасные пупсики теперь помалкивают в тряпочку»

Губерниев: жизнь меняется, олимпийцев уже не считают предателями.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что в России изменилось отношение к спортсменам, выступающим в нейтральном статусе на Олимпийских играх.

Накануне российская фигуристка Аделия Петросян заняла 5-е место в короткой программе на Олимпиаде-2026.

«Аделия Петросян большая молодец! Будет в произвольной выступать в последней разминке и всех победит!

А вообще интересно, как жизнь меняется! Вижу везде плакаты на дорогах про родных наших олимпийцев в Италии! Парижских олимпийцев многие предателями называли! Жизнь течет своим чередом, всякие квасные пупсики да говноеды теперь помалкивают в тряпочку!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

