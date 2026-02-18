«Мы закроем этот вопрос, купим спортсменам телефоны. Пусть МОК будет стыдно». Свищев о том, что россиянам на Олимпиаде не подарили спонсорские смартфоны

Свищев назвал позором то, что россиянам на Олимпиаде не подарили смартфоны.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал решение организаторов Олимпиады-2026 не дарить участникам Игр, выступающим в нейтральном статусе, смартфоны от компании-спонсора.

В Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе принимают участие 13 российских атлетов. Стало известно, что среди подарков, которые им выдают на Играх, нет смартфонов, в то время как участникам из других стран их дарят.

«Это жлобство и стыдобища со стороны организаторов. Это вообще просто позорище. А чего питание не отрубили нам? Мне кажется, МОК должен обязательно вмешаться в эту ситуацию и решить эту проблему.

Вопрос даже не в смартфонах, а вопрос в принципе. Спортсменов пригласили. Даже если они в нейтральном статусе выступают, они являются спортсменами и участниками Олимпийских игр. Значит однозначно организаторы должны были решить этот вопрос.

Стыдно за организаторов, что такие вещи допускают. Это просто промах. Вообще эти Олимпийские игры славятся своими промахами. Везде какое‑то жлобство. Здесь недоделали, здесь недосыпали. Везде какая-то хрень», – сказал Свищев.

«Обсудили этот вопрос с Леонидом Эдуардовичем Слуцким. Конечно, это жлобство несусветное. Поэтому принято решение. Мы с Леонидом Эдуардовичем закроем этот вопрос. Пусть Международному олимпийскому комитету будет стыдно.

Всем нашим спортсменам, которые не получили смартфоны от организаторов, мы купим и телефоны, и планшеты, чтобы у них была помощь в организации тренировочного и спортивного процесса. Как ребята вернутся с Игр, мы закроем этот вопрос, этот стыдный поступок организаторов Олимпийских игр», – приводит слова Свищева «Матч ТВ».

Российским спортсменам на Олимпиаде-2026 не подарили спонсорские смартфоны (ТАСС)

