  • «Мы закроем этот вопрос, купим спортсменам телефоны. Пусть МОК будет стыдно». Свищев о том, что россиянам на Олимпиаде не подарили спонсорские смартфоны
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал решение организаторов Олимпиады-2026 не дарить участникам Игр, выступающим в нейтральном статусе, смартфоны от компании-спонсора. 

В Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе принимают участие 13 российских атлетов. Стало известно, что среди подарков, которые им выдают на Играх, нет смартфонов, в то время как участникам из других стран их дарят. 

«Это жлобство и стыдобища со стороны организаторов. Это вообще просто позорище. А чего питание не отрубили нам? Мне кажется, МОК должен обязательно вмешаться в эту ситуацию и решить эту проблему.

Вопрос даже не в смартфонах, а вопрос в принципе. Спортсменов пригласили. Даже если они в нейтральном статусе выступают, они являются спортсменами и участниками Олимпийских игр. Значит однозначно организаторы должны были решить этот вопрос.

Стыдно за организаторов, что такие вещи допускают. Это просто промах. Вообще эти Олимпийские игры славятся своими промахами. Везде какое‑то жлобство. Здесь недоделали, здесь недосыпали. Везде какая-то хрень», – сказал Свищев. 

«Обсудили этот вопрос с Леонидом Эдуардовичем Слуцким. Конечно, это жлобство несусветное. Поэтому принято решение. Мы с Леонидом Эдуардовичем закроем этот вопрос. Пусть Международному олимпийскому комитету будет стыдно.

Всем нашим спортсменам, которые не получили смартфоны от организаторов, мы купим и телефоны, и планшеты, чтобы у них была помощь в организации тренировочного и спортивного процесса. Как ребята вернутся с Игр, мы закроем этот вопрос, этот стыдный поступок организаторов Олимпийских игр», – приводит слова Свищева «Матч ТВ». 

На Олимпиаде закончились презервативы. Их выдали чуть ли не рекордно мало

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
брань
Так подарите нашим по российскому смартфону, ноутбуку и автомобилю. Что ныть-то?
Ответ Leser
Так подарите нашим по российскому смартфону, ноутбуку и автомобилю. Что ныть-то?
После таких подарков, спортсмены сами заноют
Ответ Dmitry Koway
После таких подарков, спортсмены сами заноют
может, он имел в виду не спортсменов?)))
Да блин, они и сами себе могут купить хоть 10 смартфонов, вы чего? Дело было в лимитированной олимпийской серии Самсунг спешал для олимпийцев. И я не думаю что это ошибка, и уж конечно не жлобство. Это очевидно осознанный политический момент, возможно Самсунг не пожелал одаривать нейтральных, возможно - руководство МОК. Мол, скажите спасибо что вас вообще сюда допустили, в наш райский сад
Ответ garovatat
Да блин, они и сами себе могут купить хоть 10 смартфонов, вы чего? Дело было в лимитированной олимпийской серии Самсунг спешал для олимпийцев. И я не думаю что это ошибка, и уж конечно не жлобство. Это очевидно осознанный политический момент, возможно Самсунг не пожелал одаривать нейтральных, возможно - руководство МОК. Мол, скажите спасибо что вас вообще сюда допустили, в наш райский сад
Неучтёнка) Нас там не ждали и списки не подавали.
Выклянчивать подарки - тоже жлобство. Ну, не подарили - и пес с ними; сейчас смартфон - не такая уж недоступная вещь.
Ответ CaptainSerg
Выклянчивать подарки - тоже жлобство. Ну, не подарили - и пес с ними; сейчас смартфон - не такая уж недоступная вещь.
так речь не о выклянчивании подарков, а о базовой дискриминации + неуважении
в прочем я не понимаю как они ждали от цивилизованных чего то другого
Ответ CaptainSerg
Выклянчивать подарки - тоже жлобство. Ну, не подарили - и пес с ними; сейчас смартфон - не такая уж недоступная вещь.
Ценность не в самом смартфоне, а в памяти. Это не просто обычный телефон, это сувенир с Олимпиады. И да, выше правильно сказали, что это дискриминация.
" От подарков их сурово отвернись! Мол, у самих добра такого завались." Тупенький депутатишко - не знает классики! Плюс, инагентом спортсменам можно стать - подарки от ЕС.))
И пусть презервативы дошлют, вдруг нашим не выдали :)
Свищев не понимает, что дело не в смартфоне как таковом, а в том, что эти смартфоны памятные, с символикой ОИ-2026?
Не нужны нашим спортсменам ВАШИ купленные смартфоны.

И вообще не надо ныть и раздувать, это подарки, захотели - подарили, не захотели - обидно, но лучше промолчать.
Ответ Olga.t
Свищев не понимает, что дело не в смартфоне как таковом, а в том, что эти смартфоны памятные, с символикой ОИ-2026? Не нужны нашим спортсменам ВАШИ купленные смартфоны. И вообще не надо ныть и раздувать, это подарки, захотели - подарили, не захотели - обидно, но лучше промолчать.
Откажутся?)
Ответ fewral
Откажутся?)
Не откажутся, они люди воспитанные. Но радости не испытают, ИМХО.
Внутри страны уже все вопросы закрыл?
Ну, они же не за смарфонами туда ехали? Верно? Не за деньгами?
Свищев пусть из своего кармана закрывает, а то привыкли сорить чужими деньгами
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А кто и за чей счёт купит ?
Вам непонятно? Это МЫ.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А кто и за чей счёт купит ?
И кто такой Свищев, чтобы распоряжаться гос бюджетом? Это что так просто? Может тогда МЫ всех детей больных вылечим, на которых нет в стране денег?
