Роднина о короткой программе Петросян: «Вопросов к прокату не возникло – молодец, справилась! Судьи тоже справились»
Роднина: Петросян в сильнейшей разминке – лучшее, о чем мы могли мечтать.
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026.
После короткой программы российская фигуристка занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японка Ами Накаи (78,71).
«Эмоции Петросян перед прокатом – это естественно. У нее хорошее настроение, она в хорошей форме. Это счастье – быть на Олимпийских играх. Чего печалиться?
Замечательно, что попала в сильнейшую разминку. Это лучшее, о чем мы могли мечтать. Вопросов к прокату не возникло. Молодец, справилась! Судьи тоже справились», – отметила Роднина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
