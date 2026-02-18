27

Роднина о короткой программе Петросян: «Вопросов к прокату не возникло – молодец, справилась! Судьи тоже справились»

Роднина: Петросян в сильнейшей разминке – лучшее, о чем мы могли мечтать.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026.

После короткой программы российская фигуристка занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японка Ами Накаи (78,71).

«Эмоции Петросян перед прокатом – это естественно. У нее хорошее настроение, она в хорошей форме. Это счастье – быть на Олимпийских играх. Чего печалиться?

Замечательно, что попала в сильнейшую разминку. Это лучшее, о чем мы могли мечтать. Вопросов к прокату не возникло. Молодец, справилась! Судьи тоже справились», – отметила Роднина. 

Мы впервые в сезоне увидели кайфующую Аделию Петросян

Петросян в порядке. Но чтобы брать медаль, в произвольной нужно рисковать

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо запретить судьям судить спорсменов из своих стран.
Ответ Mp
Надо запретить судьям судить спорсменов из своих стран.
Вроде были времена, когда так и было.
Почему снова поменялось?
Ответ marchellinos
Вроде были времена, когда так и было. Почему снова поменялось?
Слишком много стран участвует? Всех запретить сложновато.
Роднину перепрошили? Настолько позитивный комментарий без единой шпильки.
Ответ snowwings
Роднину перепрошили? Настолько позитивный комментарий без единой шпильки.
Держит нос по ветру.
Наконец то Родниной девочка Тутберидзе понравилась.
Ответ Lapo Elkann
Наконец то Родниной девочка Тутберидзе понравилась.
Я думаю, что она понравилась Родниной не как девочка Тутберидзе, а как единственная представительница в нейтральном статусе от нашей страны!
Ответ Lapo Elkann
Наконец то Родниной девочка Тутберидзе понравилась.
А где написано, что понравилась?
В ПП судьи могут напомнить о себе любимых, как было в МО. Пусть у Аделии всё получится в прокате ПП успешно. Поцелуй её, удача !
Теперь все зависит от самой Петросян сделает произвольную чисто с четверными будет тосно в тройке и есть шанс на победу . Не сделает ну тут никто не виноват.
Ответ Александр Шульгин
Теперь все зависит от самой Петросян сделает произвольную чисто с четверными будет тосно в тройке и есть шанс на победу . Не сделает ну тут никто не виноват.
Вы еще не знаете, как завтра судить будут
Ответ fada
Вы еще не знаете, как завтра судить будут
Сделает свою программу с четверными без ошибок включая недокруты на четверных. И.е. выезды должны быть четкие. Ничего судьи сделать не смогут
Господи. Неужели такое мы от Ирины Константиновны читаем? Очень приятно такое читать в период главных стартов планеты. Никто же не просит лить елея в уши. Главное - адекватность. Но когда кроме чужих и свои топят и топят - противно.
Судьи справились? - Аделия 11-я по презентации, и это при идеальном прокате. Насте Губановой и то больше поставили
Теперь вопрос, сможет ли прыгнуть квады?...
Роднина ,жаль что ты не поинтересовалась ,как каждый судья конкретно оценил выступление Петросян -в частности судья из Сша !
Вот все ругают нынешние ОИ, а они из Родниной адекватного человека сделали. Уже не первый раз дело говорит.
Рекомендуем