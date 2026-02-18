Роднина о короткой программе Петросян: «Вопросов к прокату не возникло – молодец, справилась! Судьи тоже справились»

Роднина: Петросян в сильнейшей разминке – лучшее, о чем мы могли мечтать.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026.

После короткой программы российская фигуристка занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японка Ами Накаи (78,71).

«Эмоции Петросян перед прокатом – это естественно. У нее хорошее настроение, она в хорошей форме. Это счастье – быть на Олимпийских играх. Чего печалиться?

Замечательно, что попала в сильнейшую разминку. Это лучшее, о чем мы могли мечтать. Вопросов к прокату не возникло. Молодец, справилась! Судьи тоже справились», – отметила Роднина.

