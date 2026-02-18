17

Леонова о Петросян на Олимпиаде: «Шансы на медаль есть, учитывая набранные баллы. Вопрос лишь в том, какая это будет медаль»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что фигуристка Аделия Петросян может завоевать медаль Олимпиады-2026.

После короткой программы Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59). 

«Думаю, шансы на медаль есть, учитывая набранные баллы и программу Аделии. Вопрос лишь в том, какая это будет медаль. Загадывать не хочется, множество факторов могут привести Аделию к пьедесталу. К тому же мы еще не знаем, как выступят соперницы», – отметила Леонова. 

Петросян в порядке. Но чтобы брать медаль, в произвольной нужно рисковать

17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если упадет с тулупа, то никакая не будет медаль. Хватит уже шкуру медведя делить
Любой медали будем рады, если Аделия её выиграет своим выступлением в ПП. Удачи и успеха !
Ответ Док Аксель
Любой медали будем рады, если Аделия её выиграет своим выступлением в ПП. Удачи и успеха !
Конечно будем но я буду рад и просто красивому шикарному прокату !
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Конечно будем но я буду рад и просто красивому шикарному прокату !
Красивому и шикарному прокату, который достоин медали, без вмешательства судей.
Объявилась, что гадать
Всё будет ясно 19 февраля..
Сначала пусть Аделя ПП откатает чисто, а то уже медали навешиваются.
Контроль эмоций, расслабиться, от проката получить удовольствие.
Неприятно это всё читать. Смысла никакого это всё мусолить. Пожелали бы удачи и хватит.
Ответ olvl
Неприятно это всё читать. Смысла никакого это всё мусолить. Пожелали бы удачи и хватит.
Любят отрабатывать клики! Все что можно говорить сейчас по факту - оценивать прокат короткой, которая прошла...А у нас уже бегут вперед паровоза
Но короткую провалила ведь, в тройку не попала?
Ответ alexnew
Но короткую провалила ведь, в тройку не попала?
Вы прокаты видели?
Ответ alexnew
Но короткую провалила ведь, в тройку не попала?
Она не провалила, ее судьи завалили. Лью катала на много хуже, а ставили оценки как за ультра си
