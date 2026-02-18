Леонова о Петросян на Олимпиаде: «Шансы на медаль есть, учитывая набранные баллы. Вопрос лишь в том, какая это будет медаль»

Леонова считает, что у Петросян есть шансы взять медаль Олимпийских игр.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что фигуристка Аделия Петросян может завоевать медаль Олимпиады-2026.

После короткой программы Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).

«Думаю, шансы на медаль есть, учитывая набранные баллы и программу Аделии. Вопрос лишь в том, какая это будет медаль. Загадывать не хочется, множество факторов могут привести Аделию к пьедесталу. К тому же мы еще не знаем, как выступят соперницы», – отметила Леонова.

