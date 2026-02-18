Петросян не заявила четверные прыжки в произвольную программу на Олимпиаде-2026

Петросян не заявила квады в произвольную программу на Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян не заявила четверные прыжки в произвольную программу на Играх-2026 в Милане.

В заявке спортсменки – каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.

Реально исполненный контент может отличаться от заявки.

После короткой программы Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59). Произвольные программы женщины представят 19 февраля.

Петросян в порядке. Но чтобы брать медаль, в произвольной нужно рисковать