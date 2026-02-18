225

Петросян не заявила четверные прыжки в произвольную программу на Олимпиаде-2026

Петросян не заявила квады в произвольную программу на Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян не заявила четверные прыжки в произвольную программу на Играх-2026 в Милане. 

В заявке спортсменки – каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип. 

Реально исполненный контент может отличаться от заявки.

После короткой программы Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59). Произвольные программы женщины представят 19 февраля. 

Петросян в порядке. Но чтобы брать медаль, в произвольной нужно рисковать

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoОлимпиада-2026
женское катание
225 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше не заявить и сделать, чем заявить и все развалить
Эти заявки берут с последнего старта. У Аделии это отборочный в Пекине, там не было квадов. Хватит людям нервы мотать.
Ответ Анастасия_1116885232
Эти заявки берут с последнего старта. У Аделии это отборочный в Пекине, там не было квадов. Хватит людям нервы мотать.
Вы не правы. На каждом соревновании спортсмены подают заявку об элементах, которые будут исполнять. Это обязательное требование, т.к. это нужно техбригаде для предварительного понимания, что им придётся оценивать в катании того или иного фигуриста. Другое дело, что спортсмены перед или по ходу выступления могут изменить контент. Вот и посмотрим, что на самом деле будет исполнять Аделия в ПП. Тренер Глейхенгауз уже сказал, что если Аделия хочет подняться в турнирной таблице, то она будет прыгать квадтулуп или даже два квада. Всё будет зависеть от состояния Аделии. "Мы не сумасшедшие", - заключил тренер.
Ответ Анастасия_1116885232
Эти заявки берут с последнего старта. У Аделии это отборочный в Пекине, там не было квадов. Хватит людям нервы мотать.
Спасибо, а то я успела удивиться :)
Полина, на нужно ересь постить
Заявку мы еще не видели, она будет завтра
Ответ melmi
Полина, на нужно ересь постить Заявку мы еще не видели, она будет завтра
Спасибо
Что сможет, то и сделает.
Это не заявка, а ерунда какая-то. Можно повторять только два прыжка, в якобы «заявке» дважды указан тройной тулуп, тройной Лутц и тройной флип. И три двойных акселя 🙈
Ответ Jul__ver
Это не заявка, а ерунда какая-то. Можно повторять только два прыжка, в якобы «заявке» дважды указан тройной тулуп, тройной Лутц и тройной флип. И три двойных акселя 🙈
Комментарий скрыт
Ответ Здравый@смысл@
Комментарий скрыт
Двойной аксель можно только два раза прыгать. Так что сами читайте правила.

По комментариям сразу видно, какие «специалисты» здесь собрались 😂
Приехать на главный старт в жизни и не рискнуть? Будет прыгать.
Даниил сказал, что решение будет приниматься в последний момент, так что заявка ничего не значит
Ответ Kareglazaya
Даниил сказал, что решение будет приниматься в последний момент, так что заявка ничего не значит
ну слава богу
Думаю, с количеством квадов будут решать в самый последний момент.
В любом случае квады делать придется, хотя бы один, так как после нее все соперницы и тут не угадаешь, сорвут или нет.
Ответ Любитель побеждать
В любом случае квады делать придется, хотя бы один, так как после нее все соперницы и тут не угадаешь, сорвут или нет.
Петя мысленно кожуру от банана кинет)
Может усыпляют бдительность конкуренток. На тренировке сегодня будет понятно, планируют заходить или нет. Триксель вот она вообще не тренировала.
Ответ Alina66
Может усыпляют бдительность конкуренток. На тренировке сегодня будет понятно, планируют заходить или нет. Триксель вот она вообще не тренировала.
Глейх сказал уже, что в зависимости от состояния спортсменки будет заходить на один или два четверных.
Ответ Alina66
Может усыпляют бдительность конкуренток. На тренировке сегодня будет понятно, планируют заходить или нет. Триксель вот она вообще не тренировала.
Тренировала и триксель, но не прыгала его последние 4 дня. В любом случае надо ждать тренировки, чтобы получить понимание--чего можно ожидать в прокате ПП
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Журова о произвольной Петросян: «Ей придется идти ва-банк, иного варианта нет. Соперницы очень стабильные и хорошо выступили в короткой»
18 февраля, 08:28
Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
18 февраля, 08:04
Наталья Бестемьянова: «Ожидания от произвольной Петросян? Давайте не будем бога гневить. Пусть Аделия делает все, что умеет, а умеет она многое»
18 февраля, 07:33
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами
33 минуты назад
«Эрен был прав». Альиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
сегодня, 14:02Кино
Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
сегодня, 12:36
«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
сегодня, 11:10
Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»
сегодня, 11:07
Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
сегодня, 11:03
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
сегодня, 10:27
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»
сегодня, 10:20
Призер Игр-1980 Шахрай: «В фигурном катании надо зарабатывать авторитет, находить язык с судьями. Раньше все решалось просто – за возможность угостить»
сегодня, 09:55
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
Рекомендуем