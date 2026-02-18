  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Журова о произвольной Петросян: «Ей придется идти ва-банк, иного варианта нет. Соперницы очень стабильные и хорошо выступили в короткой»
40

Журова о произвольной Петросян: «Ей придется идти ва-банк, иного варианта нет. Соперницы очень стабильные и хорошо выступили в короткой»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Аделии Петросян придется пойти ва-банк в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

После короткой программы Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).

«Стоит отметить, что в короткой программе последняя шестерка откатала чисто – никто не упал, ничего не сорвал. Все реально идут, так скажем, очко в очко.

Аделии сейчас нужно думать не про медали, а о чистом прокате. Опытный тренер с такой спортсменкой точно придумают, что делать в этой ситуации, но, боюсь, что придется идти ва‑банк, потому что иного варианта нет.

Конечно, есть соблазн просто откатать прокат чисто и надеяться на ошибки других, но соперницы очень стабильные и показали хорошие выступления в короткой программе», – сказала Журова. 

Аделия Петросян включилась в борьбу за медали!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
женское катание
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoСветлана Журова
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Журова дает такие комментарии как будто она- главный тренер сборной команды по ФК😁… Светлана, успокойтесь в ТШТ ВСЕ возможные варианты развития событий просчитают и как минимум 2-3 стратегии поведения в прокате и своем и соперников… Давайте они как то без ваших безапелляционных «советов» обойдутся
Ответ Cler
Журова дает такие комментарии как будто она- главный тренер сборной команды по ФК😁… Светлана, успокойтесь в ТШТ ВСЕ возможные варианты развития событий просчитают и как минимум 2-3 стратегии поведения в прокате и своем и соперников… Давайте они как то без ваших безапелляционных «советов» обойдутся
Плюс Плюс Плюс
Ответ Cler
Журова дает такие комментарии как будто она- главный тренер сборной команды по ФК😁… Светлана, успокойтесь в ТШТ ВСЕ возможные варианты развития событий просчитают и как минимум 2-3 стратегии поведения в прокате и своем и соперников… Давайте они как то без ваших безапелляционных «советов» обойдутся
Мы здесь тоже комментируем.
Без вас решат что делать
Глупости, надо катать то, что она уверенно умеет. Никто из лидеров не застрахован от ошибок, Малинин свидетель
Реально, каждый суслик в поле агроном, каждый эксперт персональный тренер Аделии...
Разберуться они, Светлана, без вашего ценного мнения
Если не рискнет, потом всю жизнь жалеть будет
Ответ Лисенок555
Если не рискнет, потом всю жизнь жалеть будет
Катать надо то что готово голый клупый риск до добра не доводит
Ответ Александр Шульгин
Катать надо то что готово голый клупый риск до добра не доводит
Так она прыгала же четвёрной на тренировке
отстань от нее
Короткая программа не показатель, в мужской одиночке тоже все хорошо в КП выступили, что было в произвольной все помним.
Журова везде в бочке затычка, все знает. Только как члены Госдумы ничего существенного не делает для возвращения российских спортсменов на международные соревнования с гимном и флагом. А что прыгать Аделии - решит она сама, тем более у неё была травма.
Гленн ошиблась в последней разминке
Мадам Журова теперь не только специалист в том районе,где является депутатом, но и в фигурном каталии
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
18 февраля, 08:04
Наталья Бестемьянова: «Ожидания от произвольной Петросян? Давайте не будем бога гневить. Пусть Аделия делает все, что умеет, а умеет она многое»
18 февраля, 07:33
Александр Лакерник: «Петросян выполнила свою задачу, попала в сильнейшую разминку. Ожидания перед произвольной – позитивные»
18 февраля, 07:26
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами
33 минуты назад
«Эрен был прав». Альиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
сегодня, 14:02Кино
Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
сегодня, 12:36
«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
сегодня, 11:10
Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»
сегодня, 11:07
Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
сегодня, 11:03
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
сегодня, 10:27
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»
сегодня, 10:20
Призер Игр-1980 Шахрай: «В фигурном катании надо зарабатывать авторитет, находить язык с судьями. Раньше все решалось просто – за возможность угостить»
сегодня, 09:55
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
Рекомендуем