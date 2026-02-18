Журова о произвольной Петросян: «Ей придется идти ва-банк, иного варианта нет. Соперницы очень стабильные и хорошо выступили в короткой»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Аделии Петросян придется пойти ва-банк в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

После короткой программы Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).

«Стоит отметить, что в короткой программе последняя шестерка откатала чисто – никто не упал, ничего не сорвал. Все реально идут, так скажем, очко в очко.

Аделии сейчас нужно думать не про медали, а о чистом прокате. Опытный тренер с такой спортсменкой точно придумают, что делать в этой ситуации, но, боюсь, что придется идти ва‑банк, потому что иного варианта нет.

Конечно, есть соблазн просто откатать прокат чисто и надеяться на ошибки других, но соперницы очень стабильные и показали хорошие выступления в короткой программе», – сказала Журова.

Аделия Петросян включилась в борьбу за медали!