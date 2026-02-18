  • Спортс
  • Наталья Бестемьянова: «Ожидания от произвольной Петросян? Давайте не будем бога гневить. Пусть Аделия делает все, что умеет, а умеет она многое»
4

Наталья Бестемьянова: «Ожидания от произвольной Петросян? Давайте не будем бога гневить. Пусть Аделия делает все, что умеет, а умеет она многое»

Бестемьянова о Петросян на Олимпиаде: пусть делает все, что умеет, будем болеть.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рада, что Аделия Петросян успешно выступила с короткой программой на Олимпиаде-2026.

Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71). Произвольные программы женщины представят 19 февраля. 

«Очень рада за Аделию. Она попала в последнюю разминку! У нее замечательный стартовый номер. Мне кажется, каждый спортсмен любит такой старт, когда ты размялся, немного отдохнул, а потом идешь на второй старт. Так что будем болеть!

Все сложилось так, как и хотелось. Наверное, ее тренерский штаб все чудесно рассчитал. Очень рада за них! Ожидания перед произвольной? Давайте не будем бога гневить! Пусть она делает все, что умеет, а умеет она многое. Поэтому дай Бог», – сказала Бестемьянова. 

Мы впервые в сезоне увидели кайфующую Аделию Петросян

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Правильные слова!!!
Согласна, Бестемьянова правильно говорит. Пусть сделает, что сможет, а там как пойдет.
Что-то в лесу сдохло. Наш бомонд прозрел.
Ругаюсь на Аделию, обнимаю и поддерживаюю!
