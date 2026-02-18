  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Лакерник: «Петросян выполнила свою задачу, попала в сильнейшую разминку. Ожидания перед произвольной – позитивные»
3

Александр Лакерник: «Петросян выполнила свою задачу, попала в сильнейшую разминку. Ожидания перед произвольной – позитивные»

Лакерник: Петросян выполнила свою задачу на сегодняшний день.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник оценил выступление Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).

«Довольно адекватно все! Не могу сказать, что Петросян сильно повезло с последними выступлениями соперниц. Это спорт. Она сделала, а кто-то нет. Это не везение, а соревнование.

Она выполнила свою задачу, которая стояла на сегодняшний день. Насчет других участниц – так бывает. Вы видели мужское катание и парное, как там все менялось. Поэтому я бы не сказал, что Аделии повезло или не повезло.

Но вот она сделала, а кто-то нет. Удобное место для произвольной? Трудно было рассчитывать, что катаясь в первой группе и без тройного акселя, можно быть выше.

А она попала в сильнейшую разминку, и дальше уже вопрос, кто что будет делать, и для нее вопрос: на что идти, а на что не идти? Это решат она и тренеры. Ожидания перед произвольной – позитивные» – сказал Лакерник.

Аделия Петросян включилась в борьбу за медали!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoАделия Петросян
женское катание
logoОлимпиада-2026
Александр Лакерник
logoсборная России
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лакерник и Тутберидзе в игре)
Удачи Аделии собрать наилучший контент для пп 🙏🏻
Буду очень болеть 🤍
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «У Петросян есть все шансы побороться за медали. Но говорить, что она сейчас сражается за золото с Сакамото – это чушь»
18 февраля, 07:18
Мы впервые в сезоне увидели кайфующую Аделию Петросян
17 февраля, 22:20
Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде
17 февраля, 22:07
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами
33 минуты назад
«Эрен был прав». Альиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
сегодня, 14:02Кино
Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
сегодня, 12:36
«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
сегодня, 11:10
Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»
сегодня, 11:07
Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
сегодня, 11:03
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
сегодня, 10:27
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»
сегодня, 10:20
Призер Игр-1980 Шахрай: «В фигурном катании надо зарабатывать авторитет, находить язык с судьями. Раньше все решалось просто – за возможность угостить»
сегодня, 09:55
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
Рекомендуем