Александр Лакерник: «Петросян выполнила свою задачу, попала в сильнейшую разминку. Ожидания перед произвольной – позитивные»

Лакерник: Петросян выполнила свою задачу на сегодняшний день.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник оценил выступление Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), третьей – американка Алиса Лью (76,59).

«Довольно адекватно все! Не могу сказать, что Петросян сильно повезло с последними выступлениями соперниц. Это спорт. Она сделала, а кто-то нет. Это не везение, а соревнование.

Она выполнила свою задачу, которая стояла на сегодняшний день. Насчет других участниц – так бывает. Вы видели мужское катание и парное, как там все менялось. Поэтому я бы не сказал, что Аделии повезло или не повезло.

Но вот она сделала, а кто-то нет. Удобное место для произвольной? Трудно было рассчитывать, что катаясь в первой группе и без тройного акселя, можно быть выше.

А она попала в сильнейшую разминку, и дальше уже вопрос, кто что будет делать, и для нее вопрос: на что идти, а на что не идти? Это решат она и тренеры. Ожидания перед произвольной – позитивные» – сказал Лакерник.

Аделия Петросян включилась в борьбу за медали!