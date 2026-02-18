Татьяна Тарасова: «У Петросян есть все шансы побороться за медали. Но говорить, что она сейчас сражается за золото с Сакамото – это чушь»
Тарасова назвала чушью разговоры о том, что Петросян борется за золото Олимпиады.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026.
Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23).
«Аделия идет пятой – и, в целом, она откаталась именно на это место. Прокат был хорошим, она выступит в последней разминке. Для нее это первый опыт выступления в таком звездном составе на Олимпийских играх. Послезавтра станет понятно, в какой форме она подойдет к произвольной программе.
У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, – это чушь», – сказала Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
Накаи с трикселем я бы больше опасалась - молодая и без прессинга побед и ожиданий. Хорошо хоть, что из 3 японок у нее самые низкие компы. С компами уровня Сакамото она была бы недосягаема.
Хотя на ЧЧК вот недавно триксель в ПП она уронила, и проиграла Аоки, которая вообще не прошла на ОИ от Японии
Алиса вон соломку стелет - мол, медаль не нужна, катаюсь для близких и кайфую. Звучит как аутотренинг, и попытка встать в сильную позицию; медаль всем нужна
Мне кажется как раз Накаи опаснее чем Каори.
Она и моложе 17 лет, и да давления на неё такого нет как у Каори.
Про Алиску смешно медаль ей не нужна?
Лукавит девочка))
Может быть и гений, но золото выиграл Шайдоров. Если это так работает, то пусть ТАТ нахваливает Каори))
А Аделии нужно буквально всю себя вывернуть и выдать эти 2 четверных тулупа- и то это ничего не гарантирует!
Где справедливость