  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «У Петросян есть все шансы побороться за медали. Но говорить, что она сейчас сражается за золото с Сакамото – это чушь»
173

Татьяна Тарасова: «У Петросян есть все шансы побороться за медали. Но говорить, что она сейчас сражается за золото с Сакамото – это чушь»

Тарасова назвала чушью разговоры о том, что Петросян борется за золото Олимпиады.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23).

«Аделия идет пятой – и, в целом, она откаталась именно на это место. Прокат был хорошим, она выступит в последней разминке. Для нее это первый опыт выступления в таком звездном составе на Олимпийских играх. Послезавтра станет понятно, в какой форме она подойдет к произвольной программе.

У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, – это чушь», – сказала Тарасова. 

Мы впервые в сезоне увидели кайфующую Аделию Петросян

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoОлимпиада-2026
женское катание
173 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему не сражается-то? Лутц у Каори вчера был неидеальный, Уси не ожидается. Компы и регалии - ок, но у Адели и свои козыри есть

Накаи с трикселем я бы больше опасалась - молодая и без прессинга побед и ожиданий. Хорошо хоть, что из 3 японок у нее самые низкие компы. С компами уровня Сакамото она была бы недосягаема.

Хотя на ЧЧК вот недавно триксель в ПП она уронила, и проиграла Аоки, которая вообще не прошла на ОИ от Японии

Алиса вон соломку стелет - мол, медаль не нужна, катаюсь для близких и кайфую. Звучит как аутотренинг, и попытка встать в сильную позицию; медаль всем нужна
Ответ Vendetta4111323
А почему не сражается-то? Лутц у Каори вчера был неидеальный, Уси не ожидается. Компы и регалии - ок, но у Адели и свои козыри есть Накаи с трикселем я бы больше опасалась - молодая и без прессинга побед и ожиданий. Хорошо хоть, что из 3 японок у нее самые низкие компы. С компами уровня Сакамото она была бы недосягаема. Хотя на ЧЧК вот недавно триксель в ПП она уронила, и проиграла Аоки, которая вообще не прошла на ОИ от Японии Алиса вон соломку стелет - мол, медаль не нужна, катаюсь для близких и кайфую. Звучит как аутотренинг, и попытка встать в сильную позицию; медаль всем нужна
Во во
Мне кажется как раз Накаи опаснее чем Каори.
Она и моложе 17 лет, и да давления на неё такого нет как у Каори.
Про Алиску смешно медаль ей не нужна?
Лукавит девочка))
Ответ Vendetta4111323
А почему не сражается-то? Лутц у Каори вчера был неидеальный, Уси не ожидается. Компы и регалии - ок, но у Адели и свои козыри есть Накаи с трикселем я бы больше опасалась - молодая и без прессинга побед и ожиданий. Хорошо хоть, что из 3 японок у нее самые низкие компы. С компами уровня Сакамото она была бы недосягаема. Хотя на ЧЧК вот недавно триксель в ПП она уронила, и проиграла Аоки, которая вообще не прошла на ОИ от Японии Алиса вон соломку стелет - мол, медаль не нужна, катаюсь для близких и кайфую. Звучит как аутотренинг, и попытка встать в сильную позицию; медаль всем нужна
вот именно - всем, а больше всех американской федерации, у которой два золота утекло - в танцах и в мужском. Так что Алиса может там хотеть или нет, но есть федра! И судя по судье из США, очень как они хотят медаль.
Какой уж там такой «звездный состав» и чем Петросян менее звездная? Только тем, что судьи ничего другого не видели?
Ответ vss71
Какой уж там такой «звездный состав» и чем Петросян менее звездная? Только тем, что судьи ничего другого не видели?
Сейчас японская федерация и американская порвут друг друга за то, чтобы иметь ОЧ. Так что борьба будет жесткая
Ответ Black&White
Сейчас японская федерация и американская порвут друг друга за то, чтобы иметь ОЧ. Так что борьба будет жесткая
К сожалению фигурное катание превратилось в битву федераций, натянут нужных до нужного уровня и приопустят чужих. Только Аделия сама бьется, некому натягивать.
Малинин такой - ну да, ну да, в фигурном катании все так предсказуемо...
Ответ papadok
Малинин такой - ну да, ну да, в фигурном катании все так предсказуемо...
Комментарий скрыт
Ответ Борис Ла
Комментарий скрыт
Каких линий?
Помниться вы и про Щербакову говорили что ей не светит золото, а она взяла!))
Ответ Hwanrina
Помниться вы и про Щербакову говорили что ей не светит золото, а она взяла!))
И про Загитову говорила, что не победит. По такой логике все верно говорит ТАТ
Ответ Hwanrina
Помниться вы и про Щербакову говорили что ей не светит золото, а она взяла!))
К слову, Щербакова без уси катала короткую на той ОИ, было больше, чем у всех сейчас - за 80
Перед мужской произвольной ТАТ пела дифирамбы Малинину, типа "у него нет конкурентов, он гений".
Может быть и гений, но золото выиграл Шайдоров. Если это так работает, то пусть ТАТ нахваливает Каори))
Ответ Olga.t
Перед мужской произвольной ТАТ пела дифирамбы Малинину, типа "у него нет конкурентов, он гений". Может быть и гений, но золото выиграл Шайдоров. Если это так работает, то пусть ТАТ нахваливает Каори))
Ну слово «выиграл» тут не уместно. Упало в руки
Ответ Raphanus
Ну слово «выиграл» тут не уместно. Упало в руки
Другим "не упало")
Как же бесит,что Каори нужно только не упасть. И будут бешеные компоненты

А Аделии нужно буквально всю себя вывернуть и выдать эти 2 четверных тулупа- и то это ничего не гарантирует!

Где справедливость
Ответ Кристина Q
Как же бесит,что Каори нужно только не упасть. И будут бешеные компоненты А Аделии нужно буквально всю себя вывернуть и выдать эти 2 четверных тулупа- и то это ничего не гарантирует! Где справедливость
Грузины в паре просто степанули!!! И все преимущество перед проигрывшими им в короткой расстаяло в мгновение око… Потому что японцам грибов заранее насыпали! А тут Аделия будет первой катать… ее в любом случае опустят зоть с 3-мя четверными….а уж любой степ-аут и все…
Ответ Cler
Грузины в паре просто степанули!!! И все преимущество перед проигрывшими им в короткой расстаяло в мгновение око… Потому что японцам грибов заранее насыпали! А тут Аделия будет первой катать… ее в любом случае опустят зоть с 3-мя четверными….а уж любой степ-аут и все…
Не смешите с грузинами,грубая ошибка в КП и ПП,им серебро не за что давать было
так необычно слышать, когда говорят, что Аделя в первый раз среди "звезд" катается) потому что устоялось уже у меня ощущение, что рок-звезды ЖО это всегда наши девочки. Даже от выхода девчонок вчера из последней разминки тоже было странное ощущение, по статусу сейчас они "звезды", но сравнивать их с нашими чемпионками я не могу)
Это фигурное катание. Здесь возможно абсолютно всё, в чём мы и убедились совсем недавно. Просто надо верить в нашу Аделию. Удачи ей!
Сакамото дать золото только за очередь? Кроме скорости ничего нет. Компы - трэш. Она не Мао и даже не Аракава.
Ответ arseny572
Сакамото дать золото только за очередь? Кроме скорости ничего нет. Компы - трэш. Она не Мао и даже не Аракава.
Такое ощущение что ей должны подарить золото за выслугу лет, ну извините это спорт это здесь и сейчас.
Медаль-уже суперский результат. Для золота должны наложать все 3 конкурентки, а это уже сомнительно.
Ответ Alina66
Медаль-уже суперский результат. Для золота должны наложать все 3 конкурентки, а это уже сомнительно.
Вы фигурное катание сколько лет смотрите?)
Ответ Alina66
Медаль-уже суперский результат. Для золота должны наложать все 3 конкурентки, а это уже сомнительно.
Вы фигурное катание сколько лет смотрите?)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мы впервые в сезоне увидели кайфующую Аделию Петросян
17 февраля, 22:20
Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде
17 февраля, 22:07
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян идет 5-й после короткой программы, Накаи лидирует, Сакамото – 2-я, Лью – 3-я
17 февраля, 21:59
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами
32 минуты назад
«Эрен был прав». Альиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
сегодня, 14:02Кино
Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
сегодня, 12:36
«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
сегодня, 11:10
Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»
сегодня, 11:07
Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
сегодня, 11:03
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
сегодня, 10:27
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»
сегодня, 10:20
Призер Игр-1980 Шахрай: «В фигурном катании надо зарабатывать авторитет, находить язык с судьями. Раньше все решалось просто – за возможность угостить»
сегодня, 09:55
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
Рекомендуем