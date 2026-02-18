Татьяна Тарасова: «У Петросян есть все шансы побороться за медали. Но говорить, что она сейчас сражается за золото с Сакамото – это чушь»

Тарасова назвала чушью разговоры о том, что Петросян борется за золото Олимпиады.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23).

«Аделия идет пятой – и, в целом, она откаталась именно на это место. Прокат был хорошим, она выступит в последней разминке. Для нее это первый опыт выступления в таком звездном составе на Олимпийских играх. Послезавтра станет понятно, в какой форме она подойдет к произвольной программе.

У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, – это чушь», – сказала Тарасова.

