  • Каори Сакамото: «В произвольной программе хочу кататься с атакующим настроем и выложиться полностью, показать всю свою силу»
Каори Сакамото: «В произвольной программе хочу кататься с атакующим настроем и выложиться полностью, показать всю свою силу»

Японская фигуристка Каори Сакамото поделилась ожиданиями от произвольной программы на Олимпиаде-2026.

После короткой программы Сакамото идет на втором месте с 77,23 баллами, лидирует ее соотечественница Ами Накаи (78,71).

«Сегодня я нервничала, как обычно, но кататься было весело. Легче быть тем, кто преследует, поэтому я благодарна Ами за то, что она позволила мне оставаться в позиции догоняющей до самого конца. Я думаю, смена поколений в японском фигурном катании уже состоялась, у Японии все хорошо. 

Выходя на произвольную программу, я не чувствую, что мне есть что защищать. Просто хочу выложиться полностью, до самого конца, и показать всю свою силу. Если я смогу это сделать, думаю, у меня получится хорошее выступление. Но я не хочу кататься «от обороны». Я хочу кататься с атакующим настроем», – сказала Сакамото. 

Аделия Петросян включилась в борьбу за медали!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoОлимпиада-2026
logoсборная Японии
logoКаори Сакамото
logoАми Накаи
женское катание
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На силу федерации хотела сказать, да, Каори? А на самом деле обычная, скучная фигуристка, недостойная даже бронзы.
Ответ Grim Reaper 2100
На силу федерации хотела сказать, да, Каори? А на самом деле обычная, скучная фигуристка, недостойная даже бронзы.
Ну про бронзу, я бы так не говорила, но в остальном, я тоже не понимаю, чего так все её возвеличивают. Да скоростная, да напористая, но больше то по большому счету ничего особенного там нет. В КП из японок мне больше понравилась Накаи. Не хочу говорить лишний раз про Петросян, тут я не могу быть беспристрастной)) но , так нелюбимая тут всеми, Лью , была вчера ничем не хуже Каори: легкое безусильное катание, риттовый каскад во второй половине, чистый прокат. Хочу пьедестал- Петросян, Лью, Сакамото, именно в такой последовательности, но тут схлестнутся федерации Японии, у которой аж 3 спортсменки наготове, и США, которые пролетели в мужском и в танцах. Ну а Каори , конечно же удачи, как и всем остальным спортсменкам. Всегда приятно смотреть чистые прокаты.
Ответ Grim Reaper 2100
На силу федерации хотела сказать, да, Каори? А на самом деле обычная, скучная фигуристка, недостойная даже бронзы.
Хоть кто-то честно, без дифирамб написал.
Вытащили за волосы на 2-е место после короткой.

Придумал хокку в предверии произвольной:

Сакори идет на таран,
Борт трещит по швам,
Сеппуку японский судья

Звучит трек Meiko Kaji - The Flower Of Carnage
Выложила весь расклад. Надеюсь, Аделия сможет спутать японцам карты🤞
По моему, сила и атакующий настрой - это стиль Каори! Удачи!
Начала с психологической атаки на соперниц))
Молодец, девчонка. Так уверена в себе, что не боится в этом признаться.
Просто за скорость и силовые прыжки в длину золото не положено.
Ответ arseny572
Просто за скорость и силовые прыжки в длину золото не положено.
А за что давать золото? За прыжки над газеткой, отсутствие скорости? Что каждый раз приземляеется с опаской из-за травмы ноги? Ну, тогда да, у Адель золото в кармане
Каоричка, только вперёд!
Каори пойдӗт на таран. Очень интересно будет сиотреть, как эта силовая фигуристка будет штурмовать пьедестал.
Легко "показать всю силу", когда точно знаешь, что все твои недокруты попадут судьям между двумя морганиями.
Третья Олимпиада Каори и последний шанс на золото ОИ, такая удивительная девочка
Желаю победить другой девочке, а Каори желаю откатать так, чтобы завершение карьеры прошло без сожалений )
Рекомендуем