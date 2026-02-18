Каори Сакамото: «В произвольной программе хочу кататься с атакующим настроем и выложиться полностью, показать всю свою силу»
Японская фигуристка Каори Сакамото поделилась ожиданиями от произвольной программы на Олимпиаде-2026.
После короткой программы Сакамото идет на втором месте с 77,23 баллами, лидирует ее соотечественница Ами Накаи (78,71).
«Сегодня я нервничала, как обычно, но кататься было весело. Легче быть тем, кто преследует, поэтому я благодарна Ами за то, что она позволила мне оставаться в позиции догоняющей до самого конца. Я думаю, смена поколений в японском фигурном катании уже состоялась, у Японии все хорошо.
Выходя на произвольную программу, я не чувствую, что мне есть что защищать. Просто хочу выложиться полностью, до самого конца, и показать всю свою силу. Если я смогу это сделать, думаю, у меня получится хорошее выступление. Но я не хочу кататься «от обороны». Я хочу кататься с атакующим настроем», – сказала Сакамото.
