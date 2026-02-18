31

Ами Накаи: «Сделать тройной аксель на Олимпиаде, как Мао Асада – это сбывшаяся мечта, я очень счастлива»

Накаи: прыгнуть тройной аксель на Олимпиаде было моей мечтой.

Японская фигуристка Ами Накаи оценила свое выступление с короткой программой на Олимпиаде.

Накаи возглавляет турнирную таблицу с 78,71 баллами. Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля. 

«Честно говоря, я удивлена и очень счастлива, что смогла так выступить на этой арене. Тройной аксель? На тренировках я была в довольно хорошей форме, поэтому решила, что просто обязана сделать его на соревнованиях.

Я была уверена в себе. На этот раз я смогла спокойно завершить короткую программу, так что, думаю, все прошло очень хорошо. Я совсем не боялась и не нервничала так, как ожидала. Я выступала первой, поэтому смогла перенести ощущения из шестиминутной разминки в само выступление. Думаю, это действительно помогло.

Я визуализировала соревнования еще на тренировках и пошла на вызов. До самого последнего момента я верила в себя. Думаю, именно поэтому мне удалось сегодня выполнить тройной аксель.

Сделать его на Олимпиаде, как Мао Асада (трехкратная чемпионка мира и призер Олимпиады-2010 – Спортс’’) – это как сбывшаяся мечта, я счастлива. Надеюсь, что, увидев это выступление по телевизору, зрители почувствуют то же вдохновение, которое испытала я», – сказала Накаи.

Аделия Петросян включилась в борьбу за медали!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
Ну все тут просили, чтобы у победительницы имя начиналось на А 😅😅 держите 😅😅😅
Ответ Владимир Киркоров
Ну все тут просили, чтобы у победительницы имя начиналось на А 😅😅 держите 😅😅😅
Тут из первой шестёрки, у четырёх имя на А начинается. Только Каори и Моне из общего ряда выбиваются. Так что очень большая вероятность, что ОЧ будет с именем на А.
Ответ Владимир Киркоров
Ну все тут просили, чтобы у победительницы имя начиналось на А 😅😅 держите 😅😅😅
Так оно же еще и заканчиваться должно на «А»
надеюсь у Ами это не последние ОИ,поэтому лед надо пробовать сейчас. Очень перспективная девочка.
Если не Аделия, то пусть выиграет Ами. Оплеуха зреложенскому от юниорки-попрыгушки (и даже не из России 😄)
Ответ MarinaEst
Если не Аделия, то пусть выиграет Ами. Оплеуха зреложенскому от юниорки-попрыгушки (и даже не из России 😄)
тоже самое написал выше что интересно))
Из интересного:
1. Ами дебютировала во взрослых на Lombardia Trophy. Алина Загитова и Анна Щербакова тоже начинали взрослую карьеру с этого турнира.
2. Ами одержала победу на Grand Prix de France. Юна Ким, Алина Загитова и Анна Щербакова в свои олимпийские сезоны также выигрывали этап Гран-при во Франции.
3. Ну и её имя начинается на букву А.

Сработают ли приметы в этот раз?
Ответ Виктория Ясина
Из интересного: 1. Ами дебютировала во взрослых на Lombardia Trophy. Алина Загитова и Анна Щербакова тоже начинали взрослую карьеру с этого турнира. 2. Ами одержала победу на Grand Prix de France. Юна Ким, Алина Загитова и Анна Щербакова в свои олимпийские сезоны также выигрывали этап Гран-при во Франции. 3. Ну и её имя начинается на букву А. Сработают ли приметы в этот раз?
Только есть одно «но». Загитова, Ана Щербакова, Юна Ким, соревновались со всеми сильнейшими, Ами - нет.
Ответ maximusdevil
Только есть одно «но». Загитова, Ана Щербакова, Юна Ким, соревновались со всеми сильнейшими, Ами - нет.
Кого не хватает?
Хорошенькая, юная девочка. Удачи ей и долгой карьеры.
Ами выглядит милейшей малышкой на льду, понравилась её короткая)
Желаю удачи в пп )
Мао на ОИ2010 сделала 3! акселя, но не победила.
Ты была вчера прекрасна
Удачи Ами Накаи! Вперед к Мечте!
Понравилась в короткой, молодец
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
