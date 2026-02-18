Ами Накаи: «Сделать тройной аксель на Олимпиаде, как Мао Асада – это сбывшаяся мечта, я очень счастлива»

Накаи: прыгнуть тройной аксель на Олимпиаде было моей мечтой.

Японская фигуристка Ами Накаи оценила свое выступление с короткой программой на Олимпиаде .

Накаи возглавляет турнирную таблицу с 78,71 баллами. Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.

«Честно говоря, я удивлена и очень счастлива, что смогла так выступить на этой арене. Тройной аксель? На тренировках я была в довольно хорошей форме, поэтому решила, что просто обязана сделать его на соревнованиях.

Я была уверена в себе. На этот раз я смогла спокойно завершить короткую программу, так что, думаю, все прошло очень хорошо. Я совсем не боялась и не нервничала так, как ожидала. Я выступала первой, поэтому смогла перенести ощущения из шестиминутной разминки в само выступление. Думаю, это действительно помогло.

Я визуализировала соревнования еще на тренировках и пошла на вызов. До самого последнего момента я верила в себя. Думаю, именно поэтому мне удалось сегодня выполнить тройной аксель.

Сделать его на Олимпиаде, как Мао Асада (трехкратная чемпионка мира и призер Олимпиады-2010 – Спортс’’) – это как сбывшаяся мечта, я счастлива. Надеюсь, что, увидев это выступление по телевизору, зрители почувствуют то же вдохновение, которое испытала я», – сказала Накаи.

