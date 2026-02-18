159

Лью об Олимпиаде-2026: «Мне не нужна медаль, я просто хочу быть здесь. Люблю свои программы и горжусь ими»

Лью об Олимпиаде: мне не нужна медаль, я хочу показать себя людям.

Американская фигуристка Алиса Лью заявила, что ей не важно, возьмет она медаль на Олимпиаде-2026 или нет. 

После короткой программы Лью идет на 3-м месте с 76,59 баллами.

«Чем эта Олимпиада отличается от Пекина-2022? Честно говоря, даже не могу описать, насколько все иначе. Хотя бы тем, что моя семья и друзья здесь, что нет ковида, что я выступаю здесь с программами, которые люблю и которыми горжусь, и в платьях, которые мне нравятся. Я очень уверена в себе и очень рада, что нахожусь на том этапе, на котором я сейчас.

Что касается баллов... Это ничего не изменит, верно? Надеюсь, что нет. Я по-прежнему выступаю для всех людей, и я надеюсь, что оценки или место не повлияют на то, как люди меня воспринимают.

Я в восторге от своего нового платья для произвольной программы, мне не терпится представить его. И я очень хочу, чтобы меня пригласили на олимпийский гала-концерт – у меня классная показательная программа, которая практически готова.

Мне не нужна медаль. Я просто хочу быть здесь. Мне нужно здесь присутствовать, нужно показать людям, что я буду делать.

Прокат Эмбер Гленн? О боже, она через столько прошла, и она, черт возьми, так много работала. Честное слово, она такая трудяга, и она многое преодолела. Все, чего я хочу – чтобы она была счастлива. Увидимся с ней позже», – сказала Лью. 

Мы впервые в сезоне увидели кайфующую Аделию Петросян

