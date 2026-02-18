Американский судья Розенштайн поставил Петросян на 11-е место в короткой программе Милана-2026
Американский судья поставил Петросян на 11-е место в короткой программе Игр-2026.
Американский судья Кевин Розенштайн поставил российскую фигуристку Аделию Петросян на 11-е место в короткой программе Милана-2026.
Петросян стала пятой после короткой программы, набрав 72,89 балла.
Розенштайн поставил россиянке самые низкие баллы – 67,26. Это 11-е место на на 6 баллов меньше итогового результата.
При этом остальные судьи оценили Петросян в пределах 2-3 баллов от итога и от 3 до 8 места.
Лучше всех Розенштайн оценил американку Алису Лью – поставил ее на второе место (79,68), что на 3,47 балла выше ее реальной оценки (76,59).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
266 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Специально для адептов «русофобии»: судьи из «недружественных» Литвы и Великобритании также очень благосклонны к Аделии😉
Олимпийские Боги! Пожалуйста, проявите в ПП олимпийскую справедливость!
Кроме того, судьи из Австрии и Британии поставили Алису выше Накаи, а американец - только на 0.18 ниже.
Впрочем, судьи из Израиля и Казахстана дали Петросян 3-е место.