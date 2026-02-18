266

Американский судья Розенштайн поставил Петросян на 11-е место в короткой программе Милана-2026

Американский судья поставил Петросян на 11-е место в короткой программе Игр-2026.

Американский судья Кевин Розенштайн поставил российскую фигуристку Аделию Петросян на 11-е место в короткой программе Милана-2026.

Петросян стала пятой после короткой программы, набрав 72,89 балла.

Розенштайн поставил россиянке самые низкие баллы – 67,26. Это 11-е место на на 6 баллов меньше итогового результата.

При этом остальные судьи оценили Петросян в пределах 2-3 баллов от итога и от 3 до 8 места.

Лучше всех Розенштайн оценил американку Алису Лью – поставил ее на второе место (79,68), что на 3,47 балла выше ее реальной оценки (76,59).

Аделия Петросян включилась в борьбу за медали!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
logoсборная США
logoАделия Петросян
logoАлиса Лью
судьи
За такое надо давать дискву минимум на год, как и итальянке, которая сильно занизила баллы Гуменнику и завысила Грасслю
Ответ Alex1893
За такое надо давать дискву минимум на год, как и итальянке, которая сильно занизила баллы Гуменнику и завысила Грасслю
Зачем? Для минимизации влияния подобных оценок применяется абсолютно действенный способ. Самую высокую и самую низкую оценки за компоненты, а также самый высокий и самый низкий GOE за каждый элемент отбрасывают. Этого достаточно для того чтобы средняя оценка была нормальной.
Ответ nnp165
Зачем? Для минимизации влияния подобных оценок применяется абсолютно действенный способ. Самую высокую и самую низкую оценки за компоненты, а также самый высокий и самый низкий GOE за каждый элемент отбрасывают. Этого достаточно для того чтобы средняя оценка была нормальной.
Недостаточно, если таких "американцев" будет не 1, а 5. Как и было у Гуменника - все прицепились к итальянке и канадке, а точно такие же низкие баллы ставили и судьи из США, Грузии и Китая.
Жадный как еврей прямо.
Ответ Фут.Боль
Жадный как еврей прямо.
Еврейка из Израиля как раз поставила Петросян на третье. Любит ее, Тутберидзе и Глейхенгауза больше, чем свою Сенюк😂 И казах как всегда постарался.
Специально для адептов «русофобии»: судьи из «недружественных» Литвы и Великобритании также очень благосклонны к Аделии😉
Ответ Боевой Бурят Путина
Еврейка из Израиля как раз поставила Петросян на третье. Любит ее, Тутберидзе и Глейхенгауза больше, чем свою Сенюк😂 И казах как всегда постарался. Специально для адептов «русофобии»: судьи из «недружественных» Литвы и Великобритании также очень благосклонны к Аделии😉
А где вы всё это смотрите, кто на какое место поставил, я нашел только распечатки с GOE и оценки за компы, но там просто отмечено j1,j2 и т.д.
ФК не спорт, а шоу, пока там такая система судейства. Колхоз
Ответ King_X
ФК не спорт, а шоу, пока там такая система судейства. Колхоз
Колхоз тут ни при чем, не надо обижать достойную организацию.
Ответ King_X
ФК не спорт, а шоу, пока там такая система судейства. Колхоз
Не шарю какая система судейства в фигурке, проблема в том, что судьи ставят оценки? Тогда гимнастика (вроде есть такое на летней Олимпиаде - там также?), бокс, слоупстайлы/бигэйры и вероятно все, где ставят оценки - тоже не спорт?
Как же хочется чтобы Аделия в произвольной программе разнесла вашу грибную Лью.
Гленн это бы все равно не помогло 😂 позорище
Ответ Алина2022
Гленн это бы все равно не помогло 😂 позорище
У них задача - Лью, а не Гленн.
Ответ Алина2022
Гленн это бы все равно не помогло 😂 позорище
Про свой третий номер они и не думают, так, поглядывают, прыгнет триксель или нет. А вот под «зимнюю вишню» расчищают плацдарм будь здоров. Как бы ещё японок им убрать…не хотят падать, да и федра японская так легко не сдастся…
Ну так амер.сборная в личке пока без золота. ЧБ с серебром, а главная надежда на золото в мужской одиночке отваляла по полной. Так что теперь будут в женской тащить Алису за уши, что им еще остаётся, тем более, что Гленн развалилась, а Изабо там по оценкам в роли падчерицы.
Ответ ashley
Ну так амер.сборная в личке пока без золота. ЧБ с серебром, а главная надежда на золото в мужской одиночке отваляла по полной. Так что теперь будут в женской тащить Алису за уши, что им еще остаётся, тем более, что Гленн развалилась, а Изабо там по оценкам в роли падчерицы.
Если американка, то пусть лучше Изабо, пусть даже Гленн, но не это неопрятное дерево.
Неужели Розенштайн так боится, что Аделия выиграет у Алисы?
Олимпийские Боги! Пожалуйста, проявите в ПП олимпийскую справедливость!
Ага, Аделии 7.25 за презентацию, а Алисе 9.50.
Кроме того, судьи из Австрии и Британии поставили Алису выше Накаи, а американец - только на 0.18 ниже.
Впрочем, судьи из Израиля и Казахстана дали Петросян 3-е место.
Ответ Антон Сватковский
Ага, Аделии 7.25 за презентацию, а Алисе 9.50. Кроме того, судьи из Австрии и Британии поставили Алису выше Накаи, а американец - только на 0.18 ниже. Впрочем, судьи из Израиля и Казахстана дали Петросян 3-е место.
Так она и должна быть третьей при честном судействе.
Какой же ты нелепый, Кевин Розенштайн
Ответ Daria Tikhonova
Какой же ты нелепый, Кевин Розенштайн
идёт по следам канадки и итальянки у мужчин.
Он один? Тогда это ещё неплохо. У Пети два таких уникума было-итальянка и канадец/канадка.
Ответ Alina66
Он один? Тогда это ещё неплохо. У Пети два таких уникума было-итальянка и канадец/канадка.
Нет, с ним японка
