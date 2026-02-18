«Нам-то не жалко, потому что мы понимаем, что... в нашу пользу». Сотникова о «бабочке» на риттбергере в короткой у Гленн

Сотникова о бабочке у Гленн: нам-то не жалко, потому что в нашу пользу.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и комментатор Лина Федорова в эфире Okko высказались о срыве тройного риттбергера американской фигуристкой Эмбер Гленн в короткой программе на Олимпиаде в Милане.

Гленн исполнила тройной аксель и каскад тройной флип – тройной тулуп, но сделала «бабочку» на риттбергере. С результатом 67,39 балла она идет 13-й после короткой программы.

Федорова : Прям слезы наворачиваются.

Сотникова : Да... жалко. Нам-то не жалко, потому что мы понимаем, что... в нашу пользу.

Федорова : Да нам всех жалко. Давай честно – мы болеем за спорт, за истории про преодоление.

Сотникова : Я согласна.