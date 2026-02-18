«Нам-то не жалко, потому что мы понимаем, что... в нашу пользу». Сотникова о «бабочке» на риттбергере в короткой у Гленн
Сотникова о бабочке у Гленн: нам-то не жалко, потому что в нашу пользу.
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и комментатор Лина Федорова в эфире Okko высказались о срыве тройного риттбергера американской фигуристкой Эмбер Гленн в короткой программе на Олимпиаде в Милане.
Гленн исполнила тройной аксель и каскад тройной флип – тройной тулуп, но сделала «бабочку» на риттбергере. С результатом 67,39 балла она идет 13-й после короткой программы.
Федорова: Прям слезы наворачиваются.
Сотникова: Да... жалко. Нам-то не жалко, потому что мы понимаем, что... в нашу пользу.
Федорова: Да нам всех жалко. Давай честно – мы болеем за спорт, за истории про преодоление.
Сотникова: Я согласна.
А вот гЛина болеет за всех казахов, итальянцев и т.д., но про наших почти не говорит
Наш человек!
Мы реально болеем за Аделию, а не за всех подряд, как Лина, поэтому Аделина просто озвучила факт – да, чужие ошибки в нашу пользу, увы
Сотникова комментировала вяло. Не могу сказать, что не по делу, были иногда и нормальные замечания, но энергетика на нуле. Монотонно, часто банально и, конечно, надо работать с голосом (тембр, интонирование, паузы), если и дальше планирует комментировать.
Федорова просто глуповата и чрезмерно восторженна. Интересной информации - ноль, зато каких-то местечковых перетираний своих эмоций - хоть отбавляй.