«Нам-то не жалко, потому что мы понимаем, что... в нашу пользу». Сотникова о «бабочке» на риттбергере в короткой у Гленн

Сотникова о бабочке у Гленн: нам-то не жалко, потому что в нашу пользу.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и комментатор Лина Федорова в эфире Okko высказались о срыве тройного риттбергера американской фигуристкой Эмбер Гленн в короткой программе на Олимпиаде в Милане.

Гленн исполнила тройной аксель и каскад тройной флип – тройной тулуп, но сделала «бабочку» на риттбергере. С результатом 67,39 балла она идет 13-й после короткой программы.

Федорова: Прям слезы наворачиваются.

Сотникова: Да... жалко. Нам-то не жалко, потому что мы понимаем, что... в нашу пользу.

Федорова: Да нам всех жалко. Давай честно – мы болеем за спорт, за истории про преодоление.

Сотникова: Я согласна.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Лина понимает что она работает на РОССИЙСКОМ сервисе, при том платном, где болеют за РОССИЙСКУЮ спортсменку? Со своими слезами по казахам, американка, итальянкам пожалуйста в свой блог на Ютуб комментировать.
Ответ Покерный Футбол
Лина понимает что она работает на РОССИЙСКОМ сервисе, при том платном, где болеют за РОССИЙСКУЮ спортсменку? Со своими слезами по казахам, американка, итальянкам пожалуйста в свой блог на Ютуб комментировать.
Мне кажется, что она не понимает, что работает на Российском сервисе и не поймет, если руководство Окко будет продолжать молчать.
Ответ Покерный Футбол
Лина понимает что она работает на РОССИЙСКОМ сервисе, при том платном, где болеют за РОССИЙСКУЮ спортсменку? Со своими слезами по казахам, американка, итальянкам пожалуйста в свой блог на Ютуб комментировать.
Болеть за Аделию - не значит что нельзя огорчиться из-за плохого проката другого спортсмена, а уж тем более радоваться. Если и побеждать, то только у спортсменов с чистыми прокатами.
Федорова на мальчиках дико достала своими визгами, охами и бесконечным повторением словосочетания "Миша Шайдоров" в своей шипилявой артикуляции. Сегодня вела себя потише, наверное втык получила. Ну а Сотникова просто плохо комментирует. Коряво и не интересно. Конечно она не злорадствовала, понятно что имела ввиду. Я тоже за американок не болею. Если Лью развалится в четверг - плакать не буду.
Ответ garovatat
Федорова на мальчиках дико достала своими визгами, охами и бесконечным повторением словосочетания "Миша Шайдоров" в своей шипилявой артикуляции. Сегодня вела себя потише, наверное втык получила. Ну а Сотникова просто плохо комментирует. Коряво и не интересно. Конечно она не злорадствовала, понятно что имела ввиду. Я тоже за американок не болею. Если Лью развалится в четверг - плакать не буду.
Новость опубликовали из-за дикой фразы Сотниковой, но народ вместо этого набросился на Фёдорову, постаравшуюся смягчить )
Ответ Мария Тихонова
Новость опубликовали из-за дикой фразы Сотниковой, но народ вместо этого набросился на Фёдорову, постаравшуюся смягчить )
Потому, что Федорова весьма тупо "смягчила". ТАТ ей в пример с фразой про "помощников". И потому, что достала своими дикими восторгами/сожалениями во все чужие ворота. За то что она устроила на ПП МО вообще уволить надо. Кому угодить пытается? Тошнит уже от нее. Мой комментаторский топ на окко - это Журанков с Глейхом. Энберт тоже перегибает с елием
Сотникова права. Это олимпиада и тут в основном переживают за своих.

А вот гЛина болеет за всех казахов, итальянцев и т.д., но про наших почти не говорит
Ответ Ruslan Samarin
Сотникова права. Это олимпиада и тут в основном переживают за своих. А вот гЛина болеет за всех казахов, итальянцев и т.д., но про наших почти не говорит
Бестактность наших зашкаливает. И это очень печально. Это, отчасти, и причина отношения к нам.
Ответ Kitesurfer
Бестактность наших зашкаливает. И это очень печально. Это, отчасти, и причина отношения к нам.
А к вам - это к кому?
Не думала, что когда-то это напишу - но я лучше буду слушать Журанкова, который яро топит за наших, порой перегибая нормы приличия в отношении других фигуристов. Чем Лину с ее: люблюнимогу ВСЕХ и я за СПОРТ
Ответ БамБучик
Не думала, что когда-то это напишу - но я лучше буду слушать Журанкова, который яро топит за наших, порой перегибая нормы приличия в отношении других фигуристов. Чем Лину с ее: люблюнимогу ВСЕХ и я за СПОРТ
А жарче всех она любит KZ
Ответ БамБучик
Не думала, что когда-то это напишу - но я лучше буду слушать Журанкова, который яро топит за наших, порой перегибая нормы приличия в отношении других фигуристов. Чем Лину с ее: люблюнимогу ВСЕХ и я за СПОРТ
Журанков так топит за наших, что был самым грустным когда девочки заняли весь пьедестал на ЧМ.
Что такого страшного сказали? Мы болеем за своих или за всех подряд? Жаль эту мадам, но это спорт.
Ответ Аль Шинник
Что такого страшного сказали? Мы болеем за своих или за всех подряд? Жаль эту мадам, но это спорт.
Смотреть на плачущую навзрыд девушку в кике и сказать «не жалко» в прямом эфире? Это нормально?
Ответ Sportsfan
Смотреть на плачущую навзрыд девушку в кике и сказать «не жалко» в прямом эфире? Это нормально?
Вполне, это спорт высоких достижений, он жесток. Если бы вы занимались на серьезном уровне, понимали бы
Да все правильно она сказала. Американку жаль, но не очень. Болеем за своих.
Ответ Irina
Да все правильно она сказала. Американку жаль, но не очень. Болеем за своих.
Согласны с Аделиной!!!!!!
Наш человек!
Лина русофобка, это во-первых. Во-вторых, крикливая женщина, которую не хочется слушать
Ответ var_vara
Лина русофобка, это во-первых. Во-вторых, крикливая женщина, которую не хочется слушать
Базарная баба-хабалка
Да, досадно, но Эмбер уже ОЧ в команде, не забывайте об этом
Мы реально болеем за Аделию, а не за всех подряд, как Лина, поэтому Аделина просто озвучила факт – да, чужие ошибки в нашу пользу, увы
Надеюсь, в пп заменять комментаторов.
Сотникова комментировала вяло. Не могу сказать, что не по делу, были иногда и нормальные замечания, но энергетика на нуле. Монотонно, часто банально и, конечно, надо работать с голосом (тембр, интонирование, паузы), если и дальше планирует комментировать.
Федорова просто глуповата и чрезмерно восторженна. Интересной информации - ноль, зато каких-то местечковых перетираний своих эмоций - хоть отбавляй.
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Надеюсь, в пп заменять комментаторов. Сотникова комментировала вяло. Не могу сказать, что не по делу, были иногда и нормальные замечания, но энергетика на нуле. Монотонно, часто банально и, конечно, надо работать с голосом (тембр, интонирование, паузы), если и дальше планирует комментировать. Федорова просто глуповата и чрезмерно восторженна. Интересной информации - ноль, зато каких-то местечковых перетираний своих эмоций - хоть отбавляй.
Так вроде известно, что будет Журанков и ТАТ.
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Надеюсь, в пп заменять комментаторов. Сотникова комментировала вяло. Не могу сказать, что не по делу, были иногда и нормальные замечания, но энергетика на нуле. Монотонно, часто банально и, конечно, надо работать с голосом (тембр, интонирование, паузы), если и дальше планирует комментировать. Федорова просто глуповата и чрезмерно восторженна. Интересной информации - ноль, зато каких-то местечковых перетираний своих эмоций - хоть отбавляй.
А мне голос у Аделины понравился, красивый тембр, спокойная.
Федорова просто ужасна как коментатор. В этом году только Соловьев с 1 канала может смее посоперничать за худшего коментатора
