35

Накаи и Гленн исполнили тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде

Накаи и Гленн исполнили тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Японка Ами Накаи и американка Эмбер Гленн исполнили тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде в Милане.

Накаи набрала 78,71 балла, она возглавляет турнирную таблицу. Гленн, сделавшая «бабочку» на риттбергере, с результатом 67,39 балла идет 13-й.

Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЭмбер Гленн
logoОлимпиада-2026
logoсборная Японии
logoсборная США
logoАми Накаи
женское катание
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прикольно, что 4 года дисквалификации сборной России сделали суперзвездами фигуристок, которые никогда бы не занимали даже третье место, если бы россиянки участвовали.
Ответ smitteni
Прикольно, что 4 года дисквалификации сборной России сделали суперзвездами фигуристок, которые никогда бы не занимали даже третье место, если бы россиянки участвовали.
Я не очень слежу за ФК, а Аделия у нас не сильнейшая сейчас разве фигуристка?
Хорошо, что Адель его не прыгала( вспоминая Трусову и глядя на бедняжку Эмбер)
Ответ Анна Лисина
Хорошо, что Адель его не прыгала( вспоминая Трусову и глядя на бедняжку Эмбер)
Комментарий скрыт
Ответ maximus388
Комментарий скрыт
Ну что я могу сказать? И Трусова и Щербакова были с рейтингом и компонентами, которых нет у Аделии.
Обе выступали на международных соревнованиях до ОИ. Анна подошла к соревнованиям в статусе ЧМ, Александра - в статусе призера ЧМ. Обе также призёры евро.
Что из этого есть у Аделии?
Да и если сравнивать судейство на той и этой олимпиаде, так там Каори набрала под 80 баллов, а Щербакова 80+. Обе без 3А. Видимо, судейство было более лояльным.
Ну, Гленн поступила как в той поговорке «Бог дал, Бог взял». Можно было и не прыгать с таким продолжением)
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну, Гленн поступила как в той поговорке «Бог дал, Бог взял». Можно было и не прыгать с таким продолжением)
Как она рыдала, бедняжка
Но у нее уже есть золото Игр
Ответ 4AIKA
Как она рыдала, бедняжка Но у нее уже есть золото Игр
Все равно жалко,видимо закончит после этой Олимпиады,без личной медали останется
Фигуристка Ами Накаи тренируется у Кэнсукэ Наканива (Kensuke Nakaniwa), который придерживается такой тренерской философии:
- Против жёсткого «строгого» подхода: «Спортсмены не развиваются без крика — миф». Фокус на радости, самостоятельности и доверии.​
- Прошёл семинары по коучингу (не только фигурное катание), чтобы избежать «спортивного здравого смысла». Цель — изменить мир спорта через фигурное катание, сделав его позитивным.
Ответ заблокированному пользователю
Фигуристка Ами Накаи тренируется у Кэнсукэ Наканива (Kensuke Nakaniwa), который придерживается такой тренерской философии: - Против жёсткого «строгого» подхода: «Спортсмены не развиваются без крика — миф». Фокус на радости, самостоятельности и доверии.​ - Прошёл семинары по коучингу (не только фигурное катание), чтобы избежать «спортивного здравого смысла». Цель — изменить мир спорта через фигурное катание, сделав его позитивным.
Я не совсем согласна, что в развитии спортсмена должен быть "Фокус на радости, самостоятельности и доверии."
Яркий пример - Катя Куракова, катающаяся много лет за Польшу и занявшая сегодня в КП 19 место, на последнем Чемпионате мира - 20-ое и т.д. А такая всегда улыбчивая девушка, только вот никакого развития нет. Как говорится "Улыбаемся и машем!", стоя на одном месте.

И еще про "строгость". Большой спорт без строгого тренерского подхода - это утопия. И я уверена, что Кэнсукэ Наканива нам слегка не договаривает.
Ответ заблокированному пользователю
Фигуристка Ами Накаи тренируется у Кэнсукэ Наканива (Kensuke Nakaniwa), который придерживается такой тренерской философии: - Против жёсткого «строгого» подхода: «Спортсмены не развиваются без крика — миф». Фокус на радости, самостоятельности и доверии.​ - Прошёл семинары по коучингу (не только фигурное катание), чтобы избежать «спортивного здравого смысла». Цель — изменить мир спорта через фигурное катание, сделав его позитивным.
В его же группе чемпонка 4к Юна Аоки и трикселистка Ринка Ватанабе
Гленн, Туктамышева, да даже Сакамото - девушки, на которых должны ориентироваться спортсменки. А не так, что чуть попец отрос и сразу "ой все!"
Эмбер-то прыгнула, только толку от него в итоге
Очень понравился прокат Ами Накаи! Там не только тройной аксель, там и программа, и хореография, и энергетика такая солнечная от девочки. Без сомнения это лучшая КП вчера была по сочетанию сложности и второй оценки. Радостно, что судьи не стали такой прокат с трикселем опускать под более именитых спортсменок из последней разминки. На удивление адекватное судейство у дев было. Аделия для меня вчера однозначно вторая была. Чисто по базе проиграла Ами из-за трикселя. Но в существующих обстоятельствах понятно, что компоненты не позволили ей на своё место встать. Но ничего, всё-таки это не как с Петей ситуация. Более менее нормально, вполне можно в произволке бороться.
А с каким разным результатом, потому что выиграть ОИ по одному факту владения трикселем нельзя. Эмбер обычно бывала в районе десятого места на ЧМ - при всём уважении к суперпрыжку во взрослом возрасте, именно это уровень её катания. Ами недавно на ЧЧК была обыграна чудесной Юной Аоки с обычными тройными в произвольной. Юна, правда, восхитительно каталась в обеих программах.
Эмбер после трикселя двойным всё обнулила.
К сожалению для Эмбер этот триксель стал пирровой победой (
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян идет 5-й после короткой программы, Накаи лидирует, Сакамото – 2-я, Лью – 3-я
17 февраля, 21:59
Аделия Петросян: «Это мои первые Олимпийские игры, но пока я не чувствую никакого давления, что странно. Посмотрим, как будет в произвольной»
17 февраля, 20:47
Лучшие фигуристки мира прямо сейчас – где среди них Петросян?
17 февраля, 17:00
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступят с показательными номерами
32 минуты назад
«Эрен был прав». Альиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
сегодня, 14:02Кино
Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
сегодня, 12:36
«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
сегодня, 11:10
Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»
сегодня, 11:07
Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
сегодня, 11:03
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
сегодня, 10:27
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»
сегодня, 10:20
Призер Игр-1980 Шахрай: «В фигурном катании надо зарабатывать авторитет, находить язык с судьями. Раньше все решалось просто – за возможность угостить»
сегодня, 09:55
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
сегодня, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
сегодня, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
сегодня, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
вчера, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
вчера, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
вчера, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
вчера, 12:12
Лакерник о попытке квада у Петросян: «Тренерский состав и она сама пошли на вариант борьбы за первое место. И я лично осуждать их за это не могу»
вчера, 11:13
Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
19 февраля, 23:04
Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»
19 февраля, 22:47
Рекомендуем