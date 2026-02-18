Накаи и Гленн исполнили тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде
Накаи и Гленн исполнили тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде-2026.
Японка Ами Накаи и американка Эмбер Гленн исполнили тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде в Милане.
Накаи набрала 78,71 балла, она возглавляет турнирную таблицу. Гленн, сделавшая «бабочку» на риттбергере, с результатом 67,39 балла идет 13-й.
Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Обе выступали на международных соревнованиях до ОИ. Анна подошла к соревнованиям в статусе ЧМ, Александра - в статусе призера ЧМ. Обе также призёры евро.
Что из этого есть у Аделии?
Да и если сравнивать судейство на той и этой олимпиаде, так там Каори набрала под 80 баллов, а Щербакова 80+. Обе без 3А. Видимо, судейство было более лояльным.
Но у нее уже есть золото Игр
- Против жёсткого «строгого» подхода: «Спортсмены не развиваются без крика — миф». Фокус на радости, самостоятельности и доверии.
- Прошёл семинары по коучингу (не только фигурное катание), чтобы избежать «спортивного здравого смысла». Цель — изменить мир спорта через фигурное катание, сделав его позитивным.
Яркий пример - Катя Куракова, катающаяся много лет за Польшу и занявшая сегодня в КП 19 место, на последнем Чемпионате мира - 20-ое и т.д. А такая всегда улыбчивая девушка, только вот никакого развития нет. Как говорится "Улыбаемся и машем!", стоя на одном месте.
И еще про "строгость". Большой спорт без строгого тренерского подхода - это утопия. И я уверена, что Кэнсукэ Наканива нам слегка не договаривает.