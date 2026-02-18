Накаи и Гленн исполнили тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Японка Ами Накаи и американка Эмбер Гленн исполнили тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде в Милане.

Накаи набрала 78,71 балла, она возглавляет турнирную таблицу. Гленн, сделавшая «бабочку» на риттбергере, с результатом 67,39 балла идет 13-й.

Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени.