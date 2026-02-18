Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде в Милане.

Спортсменка занимает пятое место после короткой программы.

Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.