Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде
Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде.
Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде в Милане.
Спортсменка занимает пятое место после короткой программы.
Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
1. Аделия была сегодня невероятной. По-спортивному злая, драйвовая, какая-то даже хищная.
2. Пятое место по итогам короткой на этих Играх - чрезвычайно хорошая примета. Надеюсь, традиция продолжится.
3. Накаи может стать для Каори таким же "криптонитом", каким Алина в своё время стала для Жени. Думаю, Дайсуке Такахаши получил удовольствие от программы Ами (старики поймут).
4. Судейство адекватное, но при этом пространства для любого маневра арбитры оставили с избытком... Алису будут грибовать в ПП так, будто она в Стране чудес.
5. Я всё равно верю в лучшее. Любая медаль Аделии станет ВЕЛИКИМ деянием в рамках фигурного катания. Её выступление здесь - это подлинное торжество личности над обстоятельствами.
Сейчас вот в памяти ещё один забавный нюанс всплыл...
В 21 веке ведь уже был случай, когда в одиночном катании спортсмен из первой разминки в короткой "с ноги" влетел в последнюю разминку произвольной программы. И это был... Евгений Плющенко, причем тоже на Играх в Италии, в 2006 году! Они стали его триумфом...
Пускай это тоже будет хорошим предзнаменованием!
Главное теперь,чисто откатать произвольную.
Один тулуп в произвольной-медаль.
Два тулупа-золото.
Сумасшедшее было поколение, планку задрали слишком высоко
Каждый из той троицы набирали выше 250 по сумме, Валиева уходила за 270, сейчас максимум 220 пробьют