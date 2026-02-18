79

Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде в Милане.

Спортсменка занимает пятое место после короткой программы.

Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
Немного свежих эмоций:
1. Аделия была сегодня невероятной. По-спортивному злая, драйвовая, какая-то даже хищная.
2. Пятое место по итогам короткой на этих Играх - чрезвычайно хорошая примета. Надеюсь, традиция продолжится.
3. Накаи может стать для Каори таким же "криптонитом", каким Алина в своё время стала для Жени. Думаю, Дайсуке Такахаши получил удовольствие от программы Ами (старики поймут).
4. Судейство адекватное, но при этом пространства для любого маневра арбитры оставили с избытком... Алису будут грибовать в ПП так, будто она в Стране чудес.
5. Я всё равно верю в лучшее. Любая медаль Аделии станет ВЕЛИКИМ деянием в рамках фигурного катания. Её выступление здесь - это подлинное торжество личности над обстоятельствами.
Ответ Воронин
Хорошо излагаете)
Ответ kate_ko
Спасибо!
Сейчас вот в памяти ещё один забавный нюанс всплыл...
В 21 веке ведь уже был случай, когда в одиночном катании спортсмен из первой разминки в короткой "с ноги" влетел в последнюю разминку произвольной программы. И это был... Евгений Плющенко, причем тоже на Играх в Италии, в 2006 году! Они стали его триумфом...
Пускай это тоже будет хорошим предзнаменованием!
Ну что, 5 место после КП на этой Олимпиаде для мужчин и пар было фартовым, посмотрим продолжится ли тенденция)
Ответ limitforever
Верно отметили!
Из первой разминки в последнюю,да ещё на ОИ,где важна "зачетка" - это ли не силища! Горжусь нашей девочкой.
Главное теперь,чисто откатать произвольную.
Умница, Аделия
Кстати, судья из США поставил Аделию на 11 место)) Но Гленн это не помогло
Ответ Entela Ivanko
Он, скорее, тигре в бинтах помочь пытался. Гленн сейчас даже 2-м номером в США не котируется, как будто
Аделия как будто психологически другая! Очень как будто повзрослела и более уверенная, в отличии от всегдашней самокритики. Как здорово видеть её довольной! Сосредоточенной и в то же время такой расслабленной, свободной! Харизматичная. Давай на таком же кураже и драйве и произвольную! Удачи! Верю, что судьи не смогут не считаться с её талантом🤞 ради этого и тянула фк несколько лет, лишенная всех мировых стартов, мотивируясь призрачными надеждами и наверное в большей степени любовью к фк. Пусть все получится! 🤞🙏❤️
Расклад по идее простой:
Один тулуп в произвольной-медаль.
Два тулупа-золото.
Ответ selso99
Ну видимо, по ходу тренировок будут решать сколько прыгать
Насколько же ниже уровень и в парах, и у женщин, чем в Пекине
Ответ Zlatan
Да, в Пекине был космос, сейчас никто и близко не дотягивает до Трусовой, Валиевой и Щербаковой, на контрасте глянул коротную программу 2022 - разный уровень

Сумасшедшее было поколение, планку задрали слишком высоко

Каждый из той троицы набирали выше 250 по сумме, Валиева уходила за 270, сейчас максимум 220 пробьют
Огромная молодец девочка. Справилась на отлично. Завтра удачи и чтобы всё получилось.
Ответ ОлесяОлеська
Пока всё складывается удачно. В произвольной придётся рисковать, чтобы точно быть с медалью. Надеюсь, что завтра хорошо подготовится. В любом случае, Аделия молодец, верим в неё и удачу!
Ответ Evgen Vynokurov
она и готова . 4т2т и 4т на тренях перед короткой уже настроила , 3а и 4т в год когда пубертат не выходило . Удачи в произвольной .
Аделия - умничка! Поздравляем!!! Гладкого льда, олимпийского спокойствия, крепких нервов и невероятного проката в произвольной! Держим кулачки!!!
