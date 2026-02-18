Глейхенгауз о контенте Петросян в произвольной: «Если мы хотим подниматься, желательно сделать два тулупа. Будем смотреть от ее состояния»

Глейхенгауз о контенте Петросян в произвольной: желательно сделать два тулупа.

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде в Милане (72,89 балла).

– Было волнительно, но я в какой-то момент почувствовал ощущение, что я на самом деле так скучал по этому. Адреналин, который ты испытываешь на Олимпийских играх, ты его, к сожалению, больше нигде не испытываешь. И я в целом могу сказать, что скучал именно по этим эмоциям и по этому состоянию. Не могу сказать, что было как-то совсем безумно нервно. И Аделия была достаточно такая спокойная, радостная. Она даже до выхода сначала нас немножко напугала тем, что она говорит: «Я вообще не нервничаю». Я говорю: «Нет, ну, наверное, все-таки чуть-чуть-то надо, это полезно».

– Настраивали какими-то особыми словами или как обычно, перед обычными турнирами?

– Все как обычно, только чуть в конце добавил новых слов, но это такое, скажем так, уже просто для настроения.

– У нее здесь было две тренировки. Какая вам больше понравилась? На тренировочном катке или сегодня здесь, на большой арене?

– Я думаю, что ей однозначно самой понравилась больше первая тренировка, потому что у нее больше раз получался тулуп. Сегодня тулуп не очень пошел, поэтому на этой тренировке, мне кажется, удовольствия было для нее мало. Но все остальное было хорошо. Сегодня нам тулуп был не нужен, поэтому за остальное мы и не переживали.

Посмотрим, как завтра будет, потому что все-таки, если мы хотим подниматься, а нам придется в любом случае с этими баллами подниматься в турнирной таблице, то желательно сделать два тулупа. Но мы все равно будем смотреть от ее состояния, от того, как он будет получаться. Может, пойдем и в один. То есть нет такого, что из-за того, что надо, мы будем заниматься сумасшествием. Будут два тулупа, пойдем в два. Не будет двух, пойдем в один, – сказал Глейхенгауз в эфире Okko.