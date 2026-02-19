75

Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я

Фигуристка Докукина победила на первенстве Москвы старшего возраста.

Анна Докукина одержала победу на первенстве Москвы старшего возраста.

Первенство Москвы (старший возраст)

Девушки, КМС

Итоговое положение

1. Анна Докукина – 217,06

2. Софья Смагина – 210,37

3. Алиса Заикина – 205,18

4. София Сарновская – 199,76

5. Екатерина Корчажникова – 199,22

6. Майя Сарафанова – 196,35

7. Алена Принева – 194,42

8. Дарья Лебедева – 193,22

9. Диана Мильто – 193,15

10. Полина Мартыненко – 189,30

Произвольная программа

1. Софья Смагина – 152,26

2. Анна Докукина – 150,13

3. Алиса Заикина – 146,47

4. Екатерина Корчажникова – 135,92

5. Дарья Лебедева – 133,41

6. София Сарновская – 129,49

7. Майя Сарафанова – 128,59

8. Алена Принева – 127,46

9. Полина Мартыненко – 126,88

10. Ника Маскайкина – 126,62

Короткая программа

1. София Сарновская – 70,27

2. Майя Сарафанова – 67,76

3. Алиса Чистякова – 67,32

4. Алена Принева – 66,96

5. Анна Докукина – 66,93

6. Диана Мильто – 66,69

7. Милана Лебедева – 64,32

8. Екатерина Корчажникова – 63,30

9. Камила Назипова – 63,22

10. Полина Мартыненко – 62,42...

17. Алиса Заикина – 58,71

18. Софья Смагина – 58,11...

38. Валерия Лукашова – 52,99

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoсборная России
первенство Москвы
женское катание
Марина Сарычева
Майя Сарафанова
Полина Мартыненко
София Сарновская
Алиса Мильто
Екатерина Стоцкая
Екатерина Корчажникова
Полина Солнцева
Алена Принева
Валерия Литвинчева
Милана Лебедева
logoВалерия Лукашова
Диана Мильто
Алиса Чистякова
Полина Павликова
Дарья Лебедева
Анна Докукина
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лукашева 38я?! Она в чехлах на лед вышла, что такое? МамаСвета дело делает...
Ответ Тотли Тауэрс
Лукашева 38я?! Она в чехлах на лед вышла, что такое? МамаСвета дело делает...
Судя по протоколам, все не так печально, как могло показаться, зашла на триксель в короткой, упала с пониженного и потеряла на этом каскад. За несостоявшийся каскад у нее в итоге 0,65 с учетом дедакшена.
Очень сильный турнир. Отбор всего 5 человек от Москвы - издевательство над спортсменками и здравым смыслом. Федерации нужно пересмотреть квоты от Москвы.
Ответ Андрей Рыбалко
Очень сильный турнир. Отбор всего 5 человек от Москвы - издевательство над спортсменками и здравым смыслом. Федерации нужно пересмотреть квоты от Москвы.
Поэтому Сарновской так долго считали баллы после проката ПП, чтобы попала в заветную пятёрку.
Сарновская обошла Корчажникову. Где ино судьи учились махинациям, там наши преподавали
Ответ MarinaEst
Сарновская обошла Корчажникову. Где ино судьи учились махинациям, там наши преподавали
И Принёву с Докукиной на 4 балла.
Ответ olvl
И Принёву с Докукиной на 4 балла.
Вы прокат Принёвой видели? Её баллы по делу.
Результаты Лукашовой просто поражают (правда пока только со знаком минус!) И как ей тренируется у "лучшей мамы-тренера"?)))) Или у той сейчас другая звезда на небосклоне,--Валиева?
Ответ Алёна Вода
Результаты Лукашовой просто поражают (правда пока только со знаком минус!) И как ей тренируется у "лучшей мамы-тренера"?)))) Или у той сейчас другая звезда на небосклоне,--Валиева?
Мне кажется, она скоро вслед за Колей Колесниковым вернётся обратно в ТШТ. Это было бы самым правильным решением.
Ответ Malvada
Мне кажется, она скоро вслед за Колей Колесниковым вернётся обратно в ТШТ. Это было бы самым правильным решением.
Пусть лучше эти бегунки сидят у тёти Светы. Им же там так комфортно, хорошо
Долго же Сарновской считали баллы, но с таким прокатом до третьего места было далеко. Аню Докукину с победой, Соню Смагину с серебром, Алису Заикину с бронзой. Молодцы !
Оценки Леры просто ошеломляют. И Алёна Принёва с чистым прокатом должна быть выше. А так, все девочки у нас прекрасные.
А как блестяще Лукашова выступает после ухода из "Хрустального". Все такая же довольная?
Ответ alexnew
А как блестяще Лукашова выступает после ухода из "Хрустального". Все такая же довольная?
Видимо, отношение к работе-тренировкам так себе, такого не терпят в ТШТ. Да и с характером спортсмена и родителей проблема... Мне так думается...))))
Ответ alexnew
А как блестяще Лукашова выступает после ухода из "Хрустального". Все такая же довольная?
Турнир на призы Чайковской выиграла пару недель назад.
Я не профи ФК и до сих пор не могу понять некоторые решения судей. Во второй разминке 3 девушки прыгнули по 3 квада и откатали чисто произвольные. Лебедевой поставили галки на сальхове и сильно опустили ее по технике. Но, одновременно, она получила самые низкие компоненты. Согласен, что она презентует хуже Смагиной, но не на 8 же баллов? Заикина упала в прокате и запуталась в капюшоне, компоненты выше Лебедевой на 4 балла. Кто смотрел, почему такая разница в компонентах, даже на Олимпиаде нет таких отрывов?
Турнир чумовой получился, конечно. В ПП шесть (!) девочек пошли на три квада и четыре из них, Докукина, Смагина, Заикина, Д, Лебедева все квады сделали. Корчажникова выехала два квада из трёх, и лишь у Чистяковой ничего не получилось. Но Алиса лишь в этом сезоне вошла в "клуб ультра си", у неё ещё всё впереди.
Провал Лукашовой был чисто тренерским. Зачем нужно было отправлять Леру на триксель в КП на турнире со столь жесткой конкуренцией? У неё и в лучшие годы 3А не был настолько стабильным как, к примеру, у Костылевой или Стрельцовой. В итоге Лера осталась без каскада и вообще не попала в ПП.
Ответ Ягун Ягунини
Турнир чумовой получился, конечно. В ПП шесть (!) девочек пошли на три квада и четыре из них, Докукина, Смагина, Заикина, Д, Лебедева все квады сделали. Корчажникова выехала два квада из трёх, и лишь у Чистяковой ничего не получилось. Но Алиса лишь в этом сезоне вошла в "клуб ультра си", у неё ещё всё впереди. Провал Лукашовой был чисто тренерским. Зачем нужно было отправлять Леру на триксель в КП на турнире со столь жесткой конкуренцией? У неё и в лучшие годы 3А не был настолько стабильным как, к примеру, у Костылевой или Стрельцовой. В итоге Лера осталась без каскада и вообще не попала в ПП.
Да это был пир души ультра-си, сегодня будет унылая пустыня на ОИ.
надо отсюда пару квадисток с 150+ за ПП срочно отправить на ОИ чтобы они мастер-класс дали тетёнькам. А ИСУ пусть отвечает почему не дает увидеть их остальному миру.
