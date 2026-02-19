Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я
Анна Докукина одержала победу на первенстве Москвы старшего возраста.
Первенство Москвы (старший возраст)
Девушки, КМС
Итоговое положение
1. Анна Докукина – 217,06
2. Софья Смагина – 210,37
3. Алиса Заикина – 205,18
4. София Сарновская – 199,76
5. Екатерина Корчажникова – 199,22
6. Майя Сарафанова – 196,35
7. Алена Принева – 194,42
8. Дарья Лебедева – 193,22
9. Диана Мильто – 193,15
10. Полина Мартыненко – 189,30
Произвольная программа
1. Софья Смагина – 152,26
2. Анна Докукина – 150,13
3. Алиса Заикина – 146,47
4. Екатерина Корчажникова – 135,92
5. Дарья Лебедева – 133,41
6. София Сарновская – 129,49
7. Майя Сарафанова – 128,59
8. Алена Принева – 127,46
9. Полина Мартыненко – 126,88
10. Ника Маскайкина – 126,62
Короткая программа
1. София Сарновская – 70,27
2. Майя Сарафанова – 67,76
3. Алиса Чистякова – 67,32
4. Алена Принева – 66,96
5. Анна Докукина – 66,93
6. Диана Мильто – 66,69
7. Милана Лебедева – 64,32
8. Екатерина Корчажникова – 63,30
9. Камила Назипова – 63,22
10. Полина Мартыненко – 62,42...
17. Алиса Заикина – 58,71
18. Софья Смагина – 58,11...
38. Валерия Лукашова – 52,99
Полные результаты – здесь.
Провал Лукашовой был чисто тренерским. Зачем нужно было отправлять Леру на триксель в КП на турнире со столь жесткой конкуренцией? У неё и в лучшие годы 3А не был настолько стабильным как, к примеру, у Костылевой или Стрельцовой. В итоге Лера осталась без каскада и вообще не попала в ПП.