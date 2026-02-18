Время Аделии Петросян и ваших историй

Выступление Аделии Петросян – наш главный сюжет этих Игр. И он пишется прямо сейчас.

Пока мы готовимся следить за произвольной программой, есть вопрос: а что для вас фигурное катание на Олимпиаде?

На Трибуне идет конкурс олимпийских историй и это повод рассказать вашу.

О чем можно написать?

Про Петросян и Гуменника. Что чувствуете, смотря прокат наших ребят?

Про Пхенчхан-2018 и ту ночь Медведевой и Загитовой. Где вы были, когда решалась судьба золота?

Про Пекин-2022: Щербакова, Трусова, Валиева. Турнир, который до сих пор обсуждают

Про Сочи-2014 и Липницкую со «Списком Шиндлера»

Или про личное. Может, после Олимпиады вы сами встали на коньки?

Как участвовать?

Достаточно зарегистрироваться на Спортсе’’ (если еще нет аккаунта) и опубликовать текст о любой зимней Олимпиаде с тегом «Олимпийский Конкурс» до 25 февраля.

Что по призам?

В конкурсе есть за что побороться: лучшие тексты появятся на главной Спортса’’, 30 авторов получат сертификаты на маркетплейс по 1000 рублей, а два главных победителя сертификаты по 20 000 рублей на путешествия.

Петросян пишет историю на льду − самое время записать вашу на Трибуне.

