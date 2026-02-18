  • Спортс
6

Петросян – 5-я в короткой программе, Фийон-Майе превзошел Тихонова, в хоккее определились пары 1/4 финала и другие олимпийские новости

1. Российская фигуристка Аделия Петросян заняла 5-е место в короткой программе, чисто исполнив прокат и набрав 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи, прыгнувшая тройной аксель (78,71), второй идет Каори Сакамото (77,23), третьей – Алиса Лью из США (76,59).

Петросян отобралась в сильнейшую разминку на произвольную программу, она состоится 19 февраля. Тренер Этери Тутберидзе не сможет выводить свою ученицу на лед, но имеет право присутствовать на ее тренировках.

2. Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету, Норвегия – вторая, Швеция – третья. Кентен Фийон-Майе по количеству побед на Олимпиадах обошел Александра Тихонова и сравнялся с Йоханнесом Бо – с 5 золотыми медалями.

Ранее мужская команда Франции никогда не побеждала в эстафетах на Играх.

3. В хоккее прошел отборочный раунд плей-офф, по итогам которого определились пары 1/4 финала мужского турнира: Швеция – США, Канада – Чехия, Финляндия – Швейцария, Словакия – Германия. А Франция, занявшая место России на турнире, проиграла все 4 матча с общим счетом 6:25 и вылетела с Олимпиады.

В финале среди женских команд встретятся Канада и США, Швеция и Швейцария сыграют за бронзу. Канадка Мари-Филип Пулен забила 20 голов в 26 играх на Олимпиадах и побила рекорд Хэйли Викенхайзер. 

4. Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду-2026 в Милан и Кортина-д’Ампеццо. Это горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Паралимпиада планируется в марте.

5. Мужская сборная Норвегии по керлингу впервые с 2018 года вышла на матч Олимпиады в пестрых штанах – с ромбиками в цветах флага. Команда вернулась к традиции Ванкувера-2010, Сочи-2014 и Пхенчхана-2018. При этом матч завершился поражением от Швеции (4:7) – в предпоследней сессии группового раунда, где Норвегия на данный момент идет третьей.

6. Германия заняла весь пьедестал в бобслейных двойках у мужчин: Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр взяли золото, Франческо Фридрих и Александер Шуллер – серебро, Адам Аммур и Александер Шаллер – бронзу.

7. Российским спортсменам не подарили спонсорские смартфоны, которые вручались другим участникам Игр при заселении в Олимпийскую деревню, сообщает ТАСС.

8. Норвежец Йенс Люрос Офтебру победил в лыжном двоеборье с большим трамплином, вторым стал австриец Йоханнес Лампартер, третьим финн – Илкка Херола. Для норвежца это второе золото Игр-2026, ранее он также стал лучшим на соревнованиях с нормальным трамплином.

9. Итальянские конькобежцы победили в командной гонке преследования, Канада взяла золото в той же дисциплине у женщин.

10. Норвежский фристайлист Турмуд Фрустад стал лучшим в биг-эйре. Второе место занял Мак Форхенд из США, третье – Матей Шванцер из Австрии.

11. Организаторы Игр-2026 пополнили запасы бесплатных презервативов в олимпийских деревнях. Ранее сообщалось, что средства контрацепции для спортсменов закончились за три дня.

12. Норвегия продолжает лидировать в медальном зачете с 31 наградой. Италия – вторая, США – третьи.

Цитаты дня

Петросян о выступлении на Олимпиаде: «Хорошо и радостно наконец получить такие положительные эмоции. Баллы очень хорошие» 

Петр Гуменник: «Получил визу накануне вылета в Италию. Мне должны были сделать визу на аккредитацию, но сказали что возникла ошибка, «старайтесь сами»

«Мне было тяжело». Норвежский горнолыжник Макграт объяснил, почему ушел в лес во время соревнований на Олимпиаде

Миура о мировом рекорде: «Это заставило меня почувствовать, что наш потенциал безграничен»

«Моя нога все еще вдребезги, но я наконец-то дома!» Линдси Вонн показала, как ее перевозили с травмой в больницу

Александр Кожевников: «Олимпиада без России – дворовая игра. Если бы мы участвовали, было бы интереснее. На этом делается бизнес – у нас Овечкин и другая плеяда игроков высочайшего уровня»

Победы «Реала» и «ПСЖ», новый скандал с Винисиусом, красная Головина, 5 пропущенных «Юве», Бастони извинился за симуляцию, Гватемала не сыграет с Россией и другие новости

Как дилетанту показалось, что Петросян каталась очень осторожно, не рисковала с прыжками. В итоге это дало отличный тактический результат. Но, скорее всего, она может больше. В ПП нужно идти ва-банк, рискнуть. Не будет медалей никто не осудит, но, если риск оправдается, возможна очень красивая победа или серебро.
