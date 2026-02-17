20

Олимпиада-2026, 17 февраля, кто из России выступает сегодня: Петросян выйдет на лед с короткой программой

Фигуристка Аделия Петросян выступит на Олимпиаде 16 февраля.

17 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане выступит одна российская спортсменка – Аделия Петросян.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

17 февраля, вторник

Фигурное катание

20:45 – женщины, короткая программа

Российская участница: Аделия Петросян

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
женское катание
Чистых прокатов Аделии, желаю чтоб она вопреки всему смогла попасть в последнюю разминку.
Аделия, танцуй для нас! Мы тебя любим, отдаӗм тебе нашу энергию и всегда с тобой!
Аделия, мы с тобой! Откатай без нервов со спокойной головой так, как ты умеешь!
На фоне такого судейства хочется пожелать не только Аделии сделать свой максимум, но и навалять ее соперникам, да простят меня истинные любители ФК! Вот прям от души хочется, чтобы попадали конкуренты там где можно и нельзя... и посмотреть как судьи будут выходить из положения. Заранее прошу прощения за столь эмоциональный пост
Ответ Наталья Карлова
Ох зря вы так про соперников , скорее всего будет как раз наоборот .
Держим кулачки, желаем успешного проката!
Все равно думаю Петросян выиграет.
Ответ fewral
Все равно думаю Петросян выиграет.
Думать ,вы можете все что угодно , но реальность будет ох какая не утешительная .
Аделя, гладкого льда! Зажги!
Скоро заголовки будут по времени выступления "после дождичка в четверг"... Нам одного понедельника в неделю достаточно, а тут и 17 опять понедельник. Аделии спокойствия, сосредоточенности и удачного проката в КП.
Удачи Аделии! Пусть всё получится!
Аделия, огромноьй тебе удачи!!! Мы болеем за тебя!!! Для нас ты - ЛУЧШАЯ!!!
