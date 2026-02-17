95

Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр

Фигуристы Метелкина и Берулава принесли Грузии первую в истории медаль зимних ОИ.

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр.

Спортсмены взяли серебро в парном катании на Олимпиаде-2026 в Милане. Победили японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, бронза у Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина из Германии.

Метелкина и Берулава родились в России. Они перешли под флаг Грузии в 2020 и 2019 году соответственно. Пара тренируется в Перми под руководством Павла Слюсаренко.

сборная Грузии
пары
Ещё и тренируются в Перми.
С серебром нас и вас!
Ещё бы Козловский спустился и навалял судьям, тогда бы вечер удался полностью.
Ответ Shamarin
Это к Сашке, она может!
Я сама из Перми и патриот пермского парного вот уже много-много лет.
За Луку я болею со времен его пары с Алиной Бутаевой и их бронзы на Юношеских олимпийских играх в 2020.
И за пару с Кариной Сафиной на прошлой Олимпиаде болела преданнее всех.
И не передать словами эти чувства, которые испытываешь, когда проходишь со спортсменом весь его спортивный путь, который доходит до олимпийских наград.
Ради таких моментов я и смотрю этот дурацкий и так выборочно справедливый вид спорта.
Родились в России, живут в России, тренируются в России, но медаль принесли Грузии.
Ответ Anneta28
Вас какой пункт не устраивает?
Ответ Anneta28
а что делать,если страна лишила возможности развития?неужели лучше гнить на кубках сызрани?
От всей души поздравляю Настю и Луку с настоящей олимпийской медалью! Я и болела за них, и желала им победы, но, видать, их золото на следующих ОИ - в 30-ом или 34-ом годах. Тем более Настя озвучила, что партнер обещал ей ещё пару Олимпиад. Да сбудутся их мечты!
Савченко только на пятый раз стала чемпионкой. И нашим героям такую же целеустремленность!

Естественно, поздравления и главе ФФК Грузии М.М. Гиоргобиани! Как она болеет за своих во время прокатов: кажется, как будто и не дышит: так переживает за результат!
Всем почет и уважение, а также тренерам Слюсаренко и Закроеву: его слезы радости стоят того, чтобы войти в историю ОИ-26! Будьте все здоровы и успешны! В марте Вас ждет ЧМ, и я желаю всем достойно его провести!
Ответ Татьяна Семёновна
Наших совсем списали?
Ответ Натушка
Наших совсем списали?
Они там были?
забавно конечно, Метлекина с серебром, Галлямовы с бронзой , Козловские ваще без медали. Смешнее этого лишь олимпийские чемпионы из США
Чтож, в отсутствии российских спортсменов, медали выигрывают российские тренеры.))
Девочка невероятная , все контролирует. Но и парень крутой, ребята почти одного роста, но Берулава справляется и на льду и после , душа компании, создает праздничное настоение , а то японец плакал , плакал и плакал.
Ответ Lapo Elkann
Девочка невероятная , все контролирует. Но и парень крутой, ребята почти одного роста, но Берулава справляется и на льду и после , душа компании, создает праздничное настоение , а то японец плакал , плакал и плакал.
неизвестно, как плакали бы грузины, если б выиграли)
Ответ bezsugar
неизвестно, как плакали бы грузины, если б выиграли)
этого никто не знает, но японский парень слишком переживательный всегда.
У них поддержки валидольные. Каждый раз страшно за Настю, но сама она ни секунды не сомневается в партнере.
Лукошке надо физуху подтягивать.
Вроде они с Володиным примерно одной комплекции, только Минерва как пушок летает, а Метелкина бедная на честном слове держится наверху. Угробит ее, кто его тогда к золоту будет тащить)
Ответ Журэма
Лукошке надо физуху подтягивать. Вроде они с Володиным примерно одной комплекции, только Минерва как пушок летает, а Метелкина бедная на честном слове держится наверху. Угробит ее, кто его тогда к золоту будет тащить)
Ох, как я переживала на поддержках! Лука под таким наклоном Настю провозил, что аж страшно за неё было
Ответ Журэма
Лукошке надо физуху подтягивать. Вроде они с Володиным примерно одной комплекции, только Минерва как пушок летает, а Метелкина бедная на честном слове держится наверху. Угробит ее, кто его тогда к золоту будет тащить)
Володин крепче , Берулпва более субтильный
Огромное достижение. Рада за Настю и Луку, ТШС и всех причастных. Поздравляю!
