Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр

Фигуристы Метелкина и Берулава принесли Грузии первую в истории медаль зимних ОИ.

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр.

Спортсмены взяли серебро в парном катании на Олимпиаде-2026 в Милане. Победили японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, бронза у Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина из Германии.

Метелкина и Берулава родились в России. Они перешли под флаг Грузии в 2020 и 2019 году соответственно. Пара тренируется в Перми под руководством Павла Слюсаренко.