Метелкина и Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр
Фигуристы Метелкина и Берулава принесли Грузии первую в истории медаль зимних ОИ.
Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр.
Спортсмены взяли серебро в парном катании на Олимпиаде-2026 в Милане. Победили японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, бронза у Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина из Германии.
Метелкина и Берулава родились в России. Они перешли под флаг Грузии в 2020 и 2019 году соответственно. Пара тренируется в Перми под руководством Павла Слюсаренко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
С серебром нас и вас!
Ещё бы Козловский спустился и навалял судьям, тогда бы вечер удался полностью.
За Луку я болею со времен его пары с Алиной Бутаевой и их бронзы на Юношеских олимпийских играх в 2020.
И за пару с Кариной Сафиной на прошлой Олимпиаде болела преданнее всех.
И не передать словами эти чувства, которые испытываешь, когда проходишь со спортсменом весь его спортивный путь, который доходит до олимпийских наград.
Ради таких моментов я и смотрю этот дурацкий и так выборочно справедливый вид спорта.
Савченко только на пятый раз стала чемпионкой. И нашим героям такую же целеустремленность!
Естественно, поздравления и главе ФФК Грузии М.М. Гиоргобиани! Как она болеет за своих во время прокатов: кажется, как будто и не дышит: так переживает за результат!
Всем почет и уважение, а также тренерам Слюсаренко и Закроеву: его слезы радости стоят того, чтобы войти в историю ОИ-26! Будьте все здоровы и успешны! В марте Вас ждет ЧМ, и я желаю всем достойно его провести!
Вроде они с Володиным примерно одной комплекции, только Минерва как пушок летает, а Метелкина бедная на честном слове держится наверху. Угробит ее, кто его тогда к золоту будет тащить)