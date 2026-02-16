26

Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026

Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026.

Этери Тутберидзе указана как тренер российской фигуристки Аделии Петросян на сайте Олимпиады-2026 в Милане.

Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз также значатся как тренеры спортсменки. Тутберидзе и Глейхенгауз сегодня сопровождали Петросян на тренировке.

Женщины представят короткие программы завтра, 17 февраля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт Олимпиады-2026
Так она и есть ее основной тренер) тоже мне новость
Так она и есть ее основной тренер) тоже мне новость
Это хоть спортивная новость. Спортс делает успехи.
А то я чуть не поперхнулась увидев на главной новость, что организаторы Олимпиады завезут в олимпийскую деревню презервативы.
Лучше уж про тренеров
Это хоть спортивная новость. Спортс делает успехи. А то я чуть не поперхнулась увидев на главной новость, что организаторы Олимпиады завезут в олимпийскую деревню презервативы. Лучше уж про тренеров
Нет так
Лучше уж тренеров завезут пусть
Странно бы было, если бы указали кого-то другого)
Вау, а мы думали Плющенко🤣
Вау, а мы думали Плющенко🤣
Действительно 😆
Еще бы пару дней до старта и Аделию в последнюю разминку переведут)
Хорошая новость, держим кулачки и удачи!
А о чем собственно новость?
А о чем собственно новость?
Некоторые "знатоки" говорили, что она со сборной Грузии будет, а Аделия одна, когда Глейху отказали.
Некоторые "знатоки" говорили, что она со сборной Грузии будет, а Аделия одна, когда Глейху отказали.
Какие знатоки? Это граждане СНГ прибегают в нужный момент настроения всем подпортить)))
неужели .а должен быть другой тренер ?
Все на месте и всё под контролем.
Вот это НОВОСТЬ Олимпийская, теперь вае путем, только вперед к Олимпу!!!❤️❤️❤️
