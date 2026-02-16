Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026.
Этери Тутберидзе указана как тренер российской фигуристки Аделии Петросян на сайте Олимпиады-2026 в Милане.
Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз также значатся как тренеры спортсменки. Тутберидзе и Глейхенгауз сегодня сопровождали Петросян на тренировке.
Женщины представят короткие программы завтра, 17 февраля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт Олимпиады-2026
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А то я чуть не поперхнулась увидев на главной новость, что организаторы Олимпиады завезут в олимпийскую деревню презервативы.
Лучше уж про тренеров
Лучше уж тренеров завезут пусть