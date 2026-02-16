Тутберидзе указана как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026.

Этери Тутберидзе указана как тренер российской фигуристки Аделии Петросян на сайте Олимпиады-2026 в Милане.

Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз также значатся как тренеры спортсменки. Тутберидзе и Глейхенгауз сегодня сопровождали Петросян на тренировке.

Женщины представят короткие программы завтра, 17 февраля.