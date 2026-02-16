35

Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»

Губерниев о Петросян на Олимпиаде: я жду борьбы за медали.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

– Я жду борьбы за медали. Есть ощущение, что это может быть. Загадывать после мужского катания вообще не приходится. Но у нее, мне кажется, шансов даже побольше, чем у Гуменника. Он был прекрасен, но, как бы то ни было, понятно, что судьи вмешались. Я желаю Аделии хладнокровия. Она очень хорошая спортсменка. Хладнокровие должно помочь.

– Может ли быть повторение такого же судейства, как в случае с Гуменником?

– Конечно, может. Ей никто на пьедестал ковровые дорожки не расстелет, надо отдавать себе в этом отчет. Еще раз хочу сказать: надо сделать все, как она умеет и как ее учили. А умеет она многое, учили ее хорошо. А дальше – делай что должен, и будь что будет – по классике, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoДмитрий Губерниев
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
женское катание
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
зачем это недоразумение в фигурном катании???
Уберите лодочника!!!
Не вешайте медали…. У Гуменника не было супер справедливое судейство, а у Петросян, по-моему, вообще судьи из Великобритании, Польши, так что все под очень большим вопросом.
Началось в колхозе утро...

Оставили бы уже ее в покое.
Еще один Предсказамус ))
Ответ nata.balashova1337
Еще один Предсказамус ))
Он прав
Предлагаю игнорить новости Губера
Далее по списку: Роднина, Авербух, ТАТ, Жулин, Плющенко, Энберт и т.д. .)
Ответ Любовь Потанина
Далее по списку: Роднина, Авербух, ТАТ, Жулин, Плющенко, Энберт и т.д. .)
А что вы Плющенко? Плющенко наш - осьминог Пауль, сказал: "Петя окатается чисто, а японцы и американцы "вздрогнут!" Ну, и где он соврал?🤣
Ответ Анастасия_1116885232
А что вы Плющенко? Плющенко наш - осьминог Пауль, сказал: "Петя окатается чисто, а японцы и американцы "вздрогнут!" Ну, и где он соврал?🤣
Да, ему видения были)
Когда кличка "губошлеп" как никогда к месту)
Ответ serginn
Когда кличка "губошлеп" как никогда к месту)
Звание Главного губошлепа всея Руси уже давно перешло к более достойному кандидату.
Ну какие медали! Судейство будет строгим, рейтинга нет, проблемы с ультра-си есть. Еще характер нужен. Сдюжит ли- не факт. Мне жаль ее ужасно, хоть и спортсменка она и вроде как привычная. Конечно, буду смотреть и болеть за нее. Надеюсь, что она найдет в себе силы и откатает достойно. Буду рада, если войдет в десятку/ пятерку.
Без трикселя никакой борьбы не будет, ей не дадут компоненты. Чтобы грубо говоря юниорке дали высокие компоненты надо обладать выдающимся катанием, чего у нее нет.
После мужского турнира не то что загадывать смотреть такие соревнования желание отпадает
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
16 февраля, 16:20
Анна Погорилая: «У Петросян будет самый сложный контент на Олимпийских играх. Верю, что она может выиграть медаль»
15 февраля, 18:37
Ирина Роднина: «Олимпийские игры – очень тяжелые и ответственные соревнования. Это вам не первенство ЖЭКа»
9 февраля, 11:59
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я
55 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян, Сакамото, Накаи, Лью, Чиба, Губанова, Хендрикс, Левито выступят с произвольными программами
сегодня, 05:55
Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»
вчера, 19:10
Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»
вчера, 18:09
Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»
вчера, 17:26
Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»
вчера, 17:23
Даниил Глейхенгауз: «В последние пару лет в России очень вырос уровень мужского катания. Мы это увидим, как только нас допустят на международную арену»
вчера, 16:52
Даниил Глейхенгауз: «В тренировочном процессе не чувствую себя злодеем и стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так»
вчера, 16:41
Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»
вчера, 16:00
Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»
вчера, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Самбуев, Малышев, Мельников, Сарновский, Колесников, Артем Федотов покажут произвольные программы
45 минут назад
Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
вчера, 12:21
Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
вчера, 08:04
Роднина о прокате Петросян: «Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали»
17 февраля, 20:50
Елена Радионова: «Петросян спокойно справилась с программой. Все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему»
17 февраля, 20:37
Железняков о прокате Петросян: «Надо так же бомбануть в произвольной программе. Не думать о баллах, а идти и заряжать по полной»
17 февраля, 20:01
Мишин о прокате Петросян: «Отлично справилась с задачей»
17 февраля, 19:27
Катарина Гербольдт: «Меня расстроил уровень парного катания на Олимпиаде. Японцы откатали относительно чисто, но не вау»
17 февраля, 13:46
Сериал «На льду» про фигурное катание выйдет на Okko 6 марта
17 февраля, 10:01Видео
Александр Энберт: «У Миуры и Кихары была программа, достойная Олимпийских игр. Они катались в полную силу»
17 февраля, 09:58
Рекомендуем