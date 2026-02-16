Губерниев о Петросян на Олимпиаде: «Я жду борьбы за медали. Мне кажется, у нее больше шансов, чем у Гуменника»

Губерниев о Петросян на Олимпиаде: я жду борьбы за медали.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

– Я жду борьбы за медали. Есть ощущение, что это может быть. Загадывать после мужского катания вообще не приходится. Но у нее, мне кажется, шансов даже побольше, чем у Гуменника . Он был прекрасен, но, как бы то ни было, понятно, что судьи вмешались. Я желаю Аделии хладнокровия. Она очень хорошая спортсменка. Хладнокровие должно помочь.

– Может ли быть повторение такого же судейства, как в случае с Гуменником?

– Конечно, может. Ей никто на пьедестал ковровые дорожки не расстелет, надо отдавать себе в этом отчет. Еще раз хочу сказать: надо сделать все, как она умеет и как ее учили. А умеет она многое, учили ее хорошо. А дальше – делай что должен, и будь что будет – по классике, – сказал Губерниев.