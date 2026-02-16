Петросян после первой тренировки на Олимпиаде: «Настроение отличное»
Фигуристка Петросян после первой тренировки на Олимпиаде: настроение отличное.
Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о своем настроении после первой тренировки на Олимпиаде в Милане.
«Настроение отличное», – сказала Петросян.
Женщины выступят с короткими программами 17 февраля, начало – в 20:45 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Кайфовать от Олимпиады, делать свое дело и не загоняться по поводу чьих-то (и своих) ожиданий. Мы все с тобой! Все будет прекрасно!
В сети немало фото с тренировки, и её самая близкая поддержка вся за бортиком стоит, наблюдают, такие сосредоточенные.
Осталось только пожелать огромной удачи! ❤️
Это про Петю.