47

Петросян после первой тренировки на Олимпиаде: «Настроение отличное»

Фигуристка Петросян после первой тренировки на Олимпиаде: настроение отличное.

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о своем настроении после первой тренировки на Олимпиаде в Милане.

«Настроение отличное», – сказала Петросян.

Женщины выступят с короткими программами 17 февраля, начало – в 20:45 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
женское катание
logoсборная России
logoАделия Петросян
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот так и держать, Адель!
Кайфовать от Олимпиады, делать свое дело и не загоняться по поводу чьих-то (и своих) ожиданий. Мы все с тобой! Все будет прекрасно!
Адель наша - удачи и крепких нервов. От нас тебе сильная поддержка.
В сети немало фото с тренировки, и её самая близкая поддержка вся за бортиком стоит, наблюдают, такие сосредоточенные.
А еще тренировку Аделии вместе смотрели Малинин и Гуменник)))
Ответ B.l.a.z.e
А еще тренировку Аделии вместе смотрели Малинин и Гуменник)))
Есть фото или видео?
Ответ liat
Есть фото или видео?
https://t.me/best_gumennik/8709
Надеюсь, что Аделия по окончании соревнований будет довольна собой и своими прокатами)
Адель красотка! Пластика, точность движений, амплитуда, прыжки, скорость, всё на высшем уровне!
Осталось только пожелать огромной удачи! ❤️
сегодня как раз видел рекламу по телевизору - там дурным голосом орали, что Адель едет за медалью. Думаю, вот так кто то послушает, включит в приступе патриотизма и ожидании медалей, никакой медали естественно нам не дадут и начнут потом девочку ругать что как же так она медаль не получила хотя за ней ехала.
Ответ Фрэнк Канистра
сегодня как раз видел рекламу по телевизору - там дурным голосом орали, что Адель едет за медалью. Думаю, вот так кто то послушает, включит в приступе патриотизма и ожидании медалей, никакой медали естественно нам не дадут и начнут потом девочку ругать что как же так она медаль не получила хотя за ней ехала.
Так и про Петю в перебивках между трансляциями окко постоянно дурным голосом вопили, что наш Гуменник едет за золотом... 🤦🏻‍♀️ Воспринимаю это исключительно как вражескую провокацию.
Ответ Фрэнк Канистра
сегодня как раз видел рекламу по телевизору - там дурным голосом орали, что Адель едет за медалью. Думаю, вот так кто то послушает, включит в приступе патриотизма и ожидании медалей, никакой медали естественно нам не дадут и начнут потом девочку ругать что как же так она медаль не получила хотя за ней ехала.
Уже происходит. Те, кто и не слышали о ФК, уже ядом изошли не на спортивных ресурсах. Типа "чё ехали, если обос..лись".
Это про Петю.
Удачи этой милой девушке! :)
Давай, Адель! С Богом, только с таким настроением!
Дай Бог, чтобы такое настроение оставалось во время и после проката КП. В ПП уже будет полегче. Удачи Аделии !
Наслаждайся олимпийским катанием! Радуйся и дальше! Переживать будем мы!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Анна Погорилая: «У Петросян будет самый сложный контент на Олимпийских играх. Верю, что она может выиграть медаль»
15 февраля, 18:37
Илья Авербух: «Задача-минимум для Петросян – быть в сильнейшей разминке после короткой программы»
15 февраля, 18:03
Жулин о шансах Петросян на Олимпиаде: «Гуменника очень плохо судили, поэтому ничего хорошего ждать не приходится»
15 февраля, 17:54
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я
55 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян, Сакамото, Накаи, Лью, Чиба, Губанова, Хендрикс, Левито выступят с произвольными программами
сегодня, 05:55
Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»
вчера, 19:10
Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»
вчера, 18:09
Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»
вчера, 17:26
Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»
вчера, 17:23
Даниил Глейхенгауз: «В последние пару лет в России очень вырос уровень мужского катания. Мы это увидим, как только нас допустят на международную арену»
вчера, 16:52
Даниил Глейхенгауз: «В тренировочном процессе не чувствую себя злодеем и стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так»
вчера, 16:41
Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»
вчера, 16:00
Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»
вчера, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Самбуев, Малышев, Мельников, Сарновский, Колесников, Артем Федотов покажут произвольные программы
45 минут назад
Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
вчера, 12:21
Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
вчера, 08:04
Роднина о прокате Петросян: «Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали»
17 февраля, 20:50
Елена Радионова: «Петросян спокойно справилась с программой. Все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему»
17 февраля, 20:37
Железняков о прокате Петросян: «Надо так же бомбануть в произвольной программе. Не думать о баллах, а идти и заряжать по полной»
17 февраля, 20:01
Мишин о прокате Петросян: «Отлично справилась с задачей»
17 февраля, 19:27
Катарина Гербольдт: «Меня расстроил уровень парного катания на Олимпиаде. Японцы откатали относительно чисто, но не вау»
17 февраля, 13:46
Сериал «На льду» про фигурное катание выйдет на Okko 6 марта
17 февраля, 10:01Видео
Александр Энберт: «У Миуры и Кихары была программа, достойная Олимпийских игр. Они катались в полную силу»
17 февраля, 09:58
Рекомендуем