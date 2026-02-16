Фигуристка Петросян после первой тренировки на Олимпиаде: настроение отличное.

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о своем настроении после первой тренировки на Олимпиаде в Милане.

«Настроение отличное», – сказала Петросян.

Женщины выступят с короткими программами 17 февраля, начало – в 20:45 по московскому времени.