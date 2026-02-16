Гуменник и Малинин вместе вышли на тренировку на льду в Милане

Гуменник и Малинин вместе потренировались на льду в Милане.

Российский фигурист Петр Гуменник и американец Илья Малинин провели совместную тренировку в Милане.

Также на тренировке присутствовали Владимир Литвинцев из Азербайджана и Эндрю Торгашев из США.

Гуменник занял 6-е место в личном турнире на Олимпиаде-2026, Малинин стал восьмым. 21 февраля на Играх пройдут показательные выступления.

