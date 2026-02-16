Фото
Гуменник и Малинин вместе вышли на тренировку на льду в Милане

Гуменник и Малинин вместе потренировались на льду в Милане.

Российский фигурист Петр Гуменник и американец Илья Малинин провели совместную тренировку в Милане. 

Также на тренировке присутствовали Владимир Литвинцев из Азербайджана и Эндрю Торгашев из США.

Гуменник занял 6-е место в личном турнире на Олимпиаде-2026, Малинин стал восьмым. 21 февраля на Играх пройдут показательные выступления. 

Гуменник проиграл не соперникам, а системе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoПетр Гуменник
logoсборная США
мужское катание
logoсборная России
logoИлья Малинин
Гуменник, Малинин, Литвинцев и Торгашев.
Угадайте, кто из них русский))
Ответ Sportsfan
Гуменник, Малинин, Литвинцев и Торгашев. Угадайте, кто из них русский))
Никто даже наш,корни корни...
Ответ Sportsfan
Гуменник, Малинин, Литвинцев и Торгашев. Угадайте, кто из них русский))
я не знала, что фамилия Гуменник переводится как гусь))
Кто-то до соревнования написал: "Гуменник будет выше Малинина, вот увидите!".
Если хотите, чтобы Петросян стала ОЧ, прямо так и напишите, а не выше кого-то)
Ответ bat90
Кто-то до соревнования написал: "Гуменник будет выше Малинина, вот увидите!". Если хотите, чтобы Петросян стала ОЧ, прямо так и напишите, а не выше кого-то)
🤣🤣🤣
Ответ bat90
Кто-то до соревнования написал: "Гуменник будет выше Малинина, вот увидите!". Если хотите, чтобы Петросян стала ОЧ, прямо так и напишите, а не выше кого-то)
Там кто-то и Эгадзе пожелал быть сразу после Малинина. Так и случилось, но есть нюанс...
По заголовку я ждала совместный танец, не меньше 😂
Ответ Sportsfan
По заголовку я ждала совместный танец, не меньше 😂
Хорошо бы.
Ответ Sportsfan
По заголовку я ждала совместный танец, не меньше 😂
Номер хотя бы)) Танец уж пусть остается танцорам) Но мысль очень-очень классная!
Клуб "Кому не фартануло на олимпиаде" 😅😅😅
Да, Петя там каскад 4ф-3р-3р прыгнул, Илья каскад с 4а . Как же жалко, что у Пети нет возможности пока с сильнейшими соревноваться. Ну хоть на ОИ находится в компании сильнейших, уже что-то.
Красавцы! Приятно посмотреть.
Русскоговорящая разминка.)
Молодость такая, не до грусти! ❤️Живи, твори и радуйся!🌟 Молодцы, парни фигуристы-олимпийцы🎉🎉🎉
Прочитала заголовок и подумала, что они ставят совместный номер на показательные)
Не думаю, что Торгашева и особенно Литвинцева пригласили на Гала, поэтому не особо обольщаюсь на счет участия Пети в показательных выступлениях, пока организаторы официально не подтвердят. Но с другой стороны зачем-то же они вышли на тренировку🤷‍♀️
Рекомендуем