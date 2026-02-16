54

Антон Сихарулидзе: «Петросян уже в Милане, разместилась. Настроение рабочее, будем готовиться к Играм»

Российская фигуристка выступит с короткой программой на Олимпиаде 17 февраля. Она выйдет на лед в первой разминке под вторым стартовым номером. Произвольная программа пройдет 19 февраля. 

«Аделия уже находится в Милане, разместилась. Дни до короткой программы будет тренироваться с остальными участниками турнира. Настроение рабочее, будем готовиться», – сказал Сихарулидзе.

«Это вы там что-то ожидаете. Здесь сложно». Путь Петросян на Олимпиаду – в новом «Методе Тутберидзе»

"Будем готовиться к играм". Сихарулидзе тут причём?
Ответ Ягун Ягунини
"Будем готовиться к играм". Сихарулидзе тут причём?
Ну, в случае, если музыку запретят, ни при чём.
А вот, если в тройку Адели войдёт, то, тогда благодаря ему
Ответ Ягун Ягунини
"Будем готовиться к играм". Сихарулидзе тут причём?
Как не вспомнить басню Крылова "Муха" -
"Мы пахали".
Сиха ничтоже сумнящеся решил пристроиться к тренерскому штабу ЭТ, лучше бы своими прямыми обязанностями занимался 🙄
Не поняла, он там вроде как просто турист?!? Если " будем готовиться" как с музыкой и визой Петра, то может не надо. Позвольте ТШТ выполнять свою работу, вашу Антон вы выполняете из рук вон плохо.
Подальше бы ты от её держался... Лучше прдготовится
Мы в курсе уже два дня как, спасибо за очень «оперативное» информирование, товарищ глава ФФККР.
«Будем готовиться» мы, Николай ll
Ответ AAPolyansky
мы пахали
Мы писали, мы писали,
Наши пальчики устали
🤣🤣🤣
Аделии хорошей подготовки, выдержки и удачи!
Спасибо, Антошик, но почему так кратко? 🧐Хватает ли в номере подушек, курят ли соседи и подвезли ли наконец-то презервативы, вот что особенно важно знать ✔️❗
Аделии провести хорошо тренировку 💪
И хорошего настроя на 17 февраля 💫
