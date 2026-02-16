Антон Сихарулидзе: «Петросян уже в Милане, разместилась. Настроение рабочее, будем готовиться к Играм»

Сихарулидзе: у Петросян рабочее настроение, она готовится к Олимпиаде.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, что Аделия Петросян в Милане готовится к выступлению на Играх-2026.

Российская фигуристка выступит с короткой программой на Олимпиаде 17 февраля. Она выйдет на лед в первой разминке под вторым стартовым номером. Произвольная программа пройдет 19 февраля.

«Аделия уже находится в Милане, разместилась. Дни до короткой программы будет тренироваться с остальными участниками турнира. Настроение рабочее, будем готовиться», – сказал Сихарулидзе.

«Это вы там что-то ожидаете. Здесь сложно». Путь Петросян на Олимпиаду – в новом «Методе Тутберидзе»