Антон Сихарулидзе: «Петросян уже в Милане, разместилась. Настроение рабочее, будем готовиться к Играм»
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, что Аделия Петросян в Милане готовится к выступлению на Играх-2026.
Российская фигуристка выступит с короткой программой на Олимпиаде 17 февраля. Она выйдет на лед в первой разминке под вторым стартовым номером. Произвольная программа пройдет 19 февраля.
«Аделия уже находится в Милане, разместилась. Дни до короткой программы будет тренироваться с остальными участниками турнира. Настроение рабочее, будем готовиться», – сказал Сихарулидзе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
А вот, если в тройку Адели войдёт, то, тогда благодаря ему
"Мы пахали".
Наши пальчики устали
🤣🤣🤣
И хорошего настроя на 17 февраля 💫