Александр Жулин: «Не знаю, получится ли у Хазе и Володина выиграть золото. У грузинской и японской пары тоже большие шансы»

Жулин: не уверен, что Хазе и Володин выиграют Олимпиаду в парах.

Заслуженный тренер России Александр Жулин не уверен, что немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин победят на Олимпиаде-2026 в турнире спортивных пар.

Хазе и Володин лидируют после короткой программы, набрав 80,01 балла.

Вторыми идут выступающие за Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46), третьими – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (74,60). Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии – 5-е (73,11).

«Не знаю, получится ли у пары Хазе и Володина хорошо откататься в произвольной и выиграть. Судя по Малинину, вообще ничего нельзя предсказывать на этом турнире. Мне очень понравились грузины. И японцы. Конечно, со срывом поддержки. Но они имеют большие шансы», – сказал Жулин.