Александр Жулин: «Не знаю, получится ли у Хазе и Володина выиграть золото. У грузинской и японской пары тоже большие шансы»

Жулин: не уверен, что Хазе и Володин выиграют Олимпиаду в парах.

Заслуженный тренер России Александр Жулин не уверен, что немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин победят на Олимпиаде-2026 в турнире спортивных пар.

Хазе и Володин лидируют после короткой программы, набрав 80,01 балла.

Вторыми идут выступающие за Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46), третьими – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (74,60). Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии – 5-е (73,11).

«Не знаю, получится ли у пары Хазе и Володина хорошо откататься в произвольной и выиграть. Судя по Малинину, вообще ничего нельзя предсказывать на этом турнире. Мне очень понравились грузины. И японцы. Конечно, со срывом поддержки. Но они имеют большие шансы», – сказал Жулин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
У японцев их стало чуть меньше. Но произвольная мужчин показала, что выигрывает тот, у кого крепче нервы в двух программах.
После мужчин, уже ничему не удивлюсь, хотелось бы золото - немцам, серебро - грузинам. Японцы, конечно, скоростные, но в этом сезоне они получают слишком высокие баллы за программы с косяками.
Япы разбазарили все шансы, нет
Немцы "свеженькие". Они в команде не катали, может, у них шансов и побольше, но победы я желаю грузинской паре.
Насте забыть о своей подусталости после первого старта, сконцентрироваться и с Лукой выдать прокат еще лучше, чем на ЧЕ!
Ну будем руководствоваться картами таро, которые предсказали разбитое сердце Малинину и победу грузин(хотя отрыв немаленький от 1 места) 😴
Так никто не уверен)) И немцы могут отжечь в минус, и японцы могут отыграться. Лед он такой, скользкий 😁
Кто лучше подготовлен, то и выигрывает ( если нет форс мажорной ситуации ). Но Грузинской паре чтобы выиграть придется быть намного лучше других.
