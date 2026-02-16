Тарасова о парах на Олимпиаде: «Меня не интересует, кто какое место займет. Нет двух основных русских пар, без них соревнования теряют свой уровень»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в отсутствие российских фигуристов ее не интересуют результаты турнира спортивных пар на Олимпиаде.
После короткой программы на Играх-2026 лидирует немецкая пара Минерва Фабьен-Хазе – Никита Володин. Произвольную программу пары представят 16 февраля.
«Нет двух основных русских пар, без которых соревнования по парному катанию – а я их внимательно смотрела – теряют свой уровень мастерства и понимания фигурного катания. Поэтому меня не интересует, кто какое место займет.
Я никак не хочу оскорблять другие пары. Просто уровень пар, которые побеждали на Олимпийских играх, всегда был очень высок», – сказала Тарасова.
«По поводу парного катания на Олимпийских играх хотелось бы отметить, что появились два новых тренера – и оба они наши. Это Павел Слюсаренко и Федор Климов.
А если появляются тренеры, то появятся и спортсмены. У них и сегодня есть хорошие спортсмены, которые борются. Но у них будут выдающиеся спортсмены. Вот это, я считаю, победа на Олимпийских играх!» – приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Смогли бы "Мишки" образца этого сезона при условии допуска обойти "корявых" японцев или наглую Метелкину? Вопрос 🧐
ну, есть там суй и хань. но они сейчас такие, что лучше бы их там не было.