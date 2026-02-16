  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова о парах на Олимпиаде: «Меня не интересует, кто какое место займет. Нет двух основных русских пар, без них соревнования теряют свой уровень»
33

Тарасова о парах на Олимпиаде: «Меня не интересует, кто какое место займет. Нет двух основных русских пар, без них соревнования теряют свой уровень»

Тарасова: меня не интересует, кто какое место займет в парах на Олимпиаде.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в отсутствие российских фигуристов ее не интересуют результаты турнира спортивных пар на Олимпиаде.

После короткой программы на Играх-2026 лидирует немецкая пара Минерва Фабьен-Хазе – Никита Володин. Произвольную программу пары представят 16 февраля. 

«Нет двух основных русских пар, без которых соревнования по парному катанию – а я их внимательно смотрела – теряют свой уровень мастерства и понимания фигурного катания. Поэтому меня не интересует, кто какое место займет.

Я никак не хочу оскорблять другие пары. Просто уровень пар, которые побеждали на Олимпийских играх, всегда был очень высок», – сказала Тарасова. 

«По поводу парного катания на Олимпийских играх хотелось бы отметить, что появились два новых тренера – и оба они наши. Это Павел Слюсаренко и Федор Климов.

А если появляются тренеры, то появятся и спортсмены. У них и сегодня есть хорошие спортсмены, которые борются. Но у них будут выдающиеся спортсмены. Вот это, я считаю, победа на Олимпийских играх!» – приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoТатьяна Тарасова
пары
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
Павел Слюсаренко
logoФедор Климов
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы сказала, нет 3х российских пар. У нас в нормальной реальности всегда было 3 квоты. Условные, ЧЯ на этих ОИ тоже не затерялись бы
Ответ kate_ko
Я бы сказала, нет 3х российских пар. У нас в нормальной реальности всегда было 3 квоты. Условные, ЧЯ на этих ОИ тоже не затерялись бы
С языка сняли.
Ответ kate_ko
Я бы сказала, нет 3х российских пар. У нас в нормальной реальности всегда было 3 квоты. Условные, ЧЯ на этих ОИ тоже не затерялись бы
ЧЯ не затерялись бы, но на "голову" у нас никого нет.
Правильно сказала.
Столь критична , как Тарасова , я не настроена . Но пары в Пекине были однозначно интереснее : китайцы и наши три . Насчет Климова и особенно Слюсаренко согласна , они развивают парное катание .
Не в бровь , а в глаз прямо!!!! Умеет Татьяна Анатольевна!!!!
Что правда, то правда. Пары никудышные. Но есть нюанс.
Смогли бы "Мишки" образца этого сезона при условии допуска обойти "корявых" японцев или наглую Метелкину? Вопрос 🧐
Трёх наших пар.
Ответ olvl
Трёх наших пар.
Согласна, три пары сейчас были бы в топе.
Ответ Tante Ellen
Согласна, три пары сейчас были бы в топе.
100%.
Было бы, конечно, интереснее и честнее...
права она. нет наших пар, которые сейчас самые сильные парники в мире.
ну, есть там суй и хань. но они сейчас такие, что лучше бы их там не было.
Её настолько не интересуют результаты, что она не применёт вылить на них потом большое ведро помоев.
Ответ TandF
Её настолько не интересуют результаты, что она не применёт вылить на них потом большое ведро помоев.
Ну в парах отсутствие российских спортсменов сильнее всего заметно. На это даже тяжело смотреть, как по мне.
Ответ Внешнее ребро
Ну в парах отсутствие российских спортсменов сильнее всего заметно. На это даже тяжело смотреть, как по мне.
У нас нет пар ,которые безошибно катают обе проги. Так что не нужно шапкозакидательства. А то будет холодный душ, когда нас допустят. МГ уже или пока не те непобедимые, а БК слишком много якают, а на деле смогли победить только ослабленных МГ.
Совершенно согласен, уровень в Милане где-то плинтус. Так и войдут в историю как "ну там русских не было, местечковые соревы". Даже не смотрю, скучно. А раньше пары самый любимый вид был.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я
54 минуты назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян, Сакамото, Накаи, Лью, Чиба, Губанова, Хендрикс, Левито выступят с произвольными программами
сегодня, 05:55
Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»
вчера, 19:10
Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»
вчера, 18:09
Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»
вчера, 17:26
Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»
вчера, 17:23
Даниил Глейхенгауз: «В последние пару лет в России очень вырос уровень мужского катания. Мы это увидим, как только нас допустят на международную арену»
вчера, 16:52
Даниил Глейхенгауз: «В тренировочном процессе не чувствую себя злодеем и стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так»
вчера, 16:41
Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»
вчера, 16:00
Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»
вчера, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Самбуев, Малышев, Мельников, Сарновский, Колесников, Артем Федотов покажут произвольные программы
44 минуты назад
Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
вчера, 12:21
Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
вчера, 08:04
Роднина о прокате Петросян: «Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали»
17 февраля, 20:50
Елена Радионова: «Петросян спокойно справилась с программой. Все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему»
17 февраля, 20:37
Железняков о прокате Петросян: «Надо так же бомбануть в произвольной программе. Не думать о баллах, а идти и заряжать по полной»
17 февраля, 20:01
Мишин о прокате Петросян: «Отлично справилась с задачей»
17 февраля, 19:27
Катарина Гербольдт: «Меня расстроил уровень парного катания на Олимпиаде. Японцы откатали относительно чисто, но не вау»
17 февраля, 13:46
Сериал «На льду» про фигурное катание выйдет на Okko 6 марта
17 февраля, 10:01Видео
Александр Энберт: «У Миуры и Кихары была программа, достойная Олимпийских игр. Они катались в полную силу»
17 февраля, 09:58
Рекомендуем