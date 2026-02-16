41

Жулин о шансах Петросян на Олимпиаде: «Не думаю, что судейское отношение к нам поменяется. Будут смотреть очень предвзято»

Жулин о Петросян на Олимпиаде: судьи будут предвзяты к Аделии.

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что судьи будут строго оценивать прокаты Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка выступит с короткой программой на Играх 17 февраля. Произвольная программа пройдет 19 февраля. 

«Ожидания от выступления Петросян на Олимпиаде хорошие. Мне кажется, Аделия в хорошей форме. Ей надо в короткой программе хорошо постараться и оказаться в пятерке, тогда у нее будут огромные шансы. Главные конкуренты? Есть сильная Сакамото и американка Лью – это две самые серьезные соперницы для Аделии.

Сложно сказать, насколько Петросян будет морально легче, чем Гуменнику. Олимпиада – нервное соревнование. Чем дольше ты находишься в деревне, тем больше ты во все это вовлекаешься. Думаю, тренеры поговорят с Аделией, чтобы она Олимпиаду расценила как обычные старты. Чем проще к этому подойти, как к обычному прокату на тренировке, тем лучше.

Надеюсь, у Аделии все будет хорошо. Не думаю, что судейское отношение к нам поменяется, – будут очень предвзято смотреть. Как нас всегда учили: надо кататься на голову лучше, тогда у судей не останется никаких возможностей. Но не стоит забывать, что есть и те фигуристки, которых я назвал, а они просто потрясающе катаются. Аделии придется непросто.

Скорее всего, вторая оценка у Петросян будет ниже, как это случилось с Гуменником. Мы четыре года нигде не выступали, а Аделия еще и в первой разминке. Скорее всего, будут придерживать оценки для лидеров, которых судьи знают.

Такая тенденция есть, если судить по Петру, когда ему зажгли шесть галок, и по второй оценке он проиграл и японцу, и Малинину, которые просто извалялись. Но, может, Петросян потрясет их своим катанием», – сказал Жулин. 

Гуменник проиграл не соперникам, а системе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Главная цель Аделии - просто собраться и откатать максимально чисто. Выдержать психологически пресс давления, сохранить достоинство. После оценок Петра, все понимают, что надеяться можно только на чудо
Ответ Tattianna
Главная цель Аделии - просто собраться и откатать максимально чисто. Выдержать психологически пресс давления, сохранить достоинство. После оценок Петра, все понимают, что надеяться можно только на чудо
какой ещё пресс? И тут нас что ли все прессуют? Мания преследования
Ответ Tattianna
Главная цель Аделии - просто собраться и откатать максимально чисто. Выдержать психологически пресс давления, сохранить достоинство. После оценок Петра, все понимают, что надеяться можно только на чудо
Оценки «Петра» были объективные. Почитайте хоть отчаянную борцунью с русофобами Роднину. Вот кто умел бороться и побеждать вопреки всем обстоятельствам. Ни Тарасова, ни Чайковская лично сами этого никогда не делали.
При всех сложившихся обстоятельствах Аделии трудно рассчитывать на сильнейшую разминку. Надо делать успешно свой контент и рассчитывать на удачу в ПП, где можно и в предпоследней разминке шороху навести. В МО сильнейшая разминка провалилась кроме Шайдорова.
Хватит ему звонить уже! Надоел
Ответ Snegirochka
Хватит ему звонить уже! Надоел
Вообще такое впечатление, что этот господин не просыхает 😏
А победит опять вчерашняя юниорка, на которую никто не вешает медаль...
Ответ Пьяная Бестия
А победит опять вчерашняя юниорка, на которую никто не вешает медаль...
Ами Накаи, например)
Или темная лошадка Хэин Ли, которая 3А привезла в рукаве
Ответ Пьяная Бестия
А победит опять вчерашняя юниорка, на которую никто не вешает медаль...
Или победит Изабо) на которую никто не ставит)
Без уверенного трикселя попадание в пятёрку невозможно. Аделия второй номер, ей будут занижать оценку, потому что все топы после неё. Нереалистичные прогнозы только все портят
Остался один день до выступления Аделии. Можно взять день тишины?
Уже 20ый раз обзвонили всех с одним и тем же вопросом, как будто что то поменялось
Ответ nina1212
Остался один день до выступления Аделии. Можно взять день тишины? Уже 20ый раз обзвонили всех с одним и тем же вопросом, как будто что то поменялось
Я просто не понимаю, вот смысл об этом говорить? Всё равно ничего не изменится, нет бы просто пожелать удачи, но нет надо именно негатив выплеснуть.
Ответ nina1212
Остался один день до выступления Аделии. Можно взять день тишины? Уже 20ый раз обзвонили всех с одним и тем же вопросом, как будто что то поменялось
Да. Срочно бросьте все свою работу.
Вам кто этот бред про "режим тишины" придумал? Не нравятся вам новости и статьи - не заходите на НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ.
Аделии удачи успехов и терпения, и гладкого льда, и хорошего настроения и конечно же просто откатать так как ты умеешь.. 🩷
Это и без Жулина всем понятно,после того,как судили Петю...
Петя принял удар на себя. думаю, для Аделии тоже что-то придумали, но сначпла хотят дать выступить. Однако, после мужского финала могут и воздержаться: им стало прилетать очень круто. вряд ли Малинин возьмёт ОИ30 с такими нагрузками, а новое поколение очень сильно
Ответ Маргарита В Сафронова
Петя принял удар на себя. думаю, для Аделии тоже что-то придумали, но сначпла хотят дать выступить. Однако, после мужского финала могут и воздержаться: им стало прилетать очень круто. вряд ли Малинин возьмёт ОИ30 с такими нагрузками, а новое поколение очень сильно
Я думаю американцы очень хотят медаль, Каори очень хочет медаль по выслуге лет, так что вряд ли судьи будут стесняться.
Ответ Арктический Лед
Я думаю американцы очень хотят медаль, Каори очень хочет медаль по выслуге лет, так что вряд ли судьи будут стесняться.
они и Малинину медаль хотели
Ответ Арктическому льду
Ну так, выслуга лет. Компы за рейтинг. Дедушка Лакерник систему чëтко выписал. Я даже думаю людям приятно будет нас по тем же правилам повозить.
