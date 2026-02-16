Жулин о шансах Петросян на Олимпиаде: «Не думаю, что судейское отношение к нам поменяется. Будут смотреть очень предвзято»

Жулин о Петросян на Олимпиаде: судьи будут предвзяты к Аделии.

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что судьи будут строго оценивать прокаты Аделии Петросян на Олимпиаде -2026.

Российская фигуристка выступит с короткой программой на Играх 17 февраля. Произвольная программа пройдет 19 февраля.

«Ожидания от выступления Петросян на Олимпиаде хорошие. Мне кажется, Аделия в хорошей форме. Ей надо в короткой программе хорошо постараться и оказаться в пятерке, тогда у нее будут огромные шансы. Главные конкуренты? Есть сильная Сакамото и американка Лью – это две самые серьезные соперницы для Аделии.

Сложно сказать, насколько Петросян будет морально легче, чем Гуменнику . Олимпиада – нервное соревнование. Чем дольше ты находишься в деревне, тем больше ты во все это вовлекаешься. Думаю, тренеры поговорят с Аделией, чтобы она Олимпиаду расценила как обычные старты. Чем проще к этому подойти, как к обычному прокату на тренировке, тем лучше.

Надеюсь, у Аделии все будет хорошо. Не думаю, что судейское отношение к нам поменяется, – будут очень предвзято смотреть. Как нас всегда учили: надо кататься на голову лучше, тогда у судей не останется никаких возможностей. Но не стоит забывать, что есть и те фигуристки, которых я назвал, а они просто потрясающе катаются. Аделии придется непросто.

Скорее всего, вторая оценка у Петросян будет ниже, как это случилось с Гуменником. Мы четыре года нигде не выступали, а Аделия еще и в первой разминке. Скорее всего, будут придерживать оценки для лидеров, которых судьи знают.

Такая тенденция есть, если судить по Петру, когда ему зажгли шесть галок, и по второй оценке он проиграл и японцу, и Малинину, которые просто извалялись. Но, может, Петросян потрясет их своим катанием», – сказал Жулин.

Гуменник проиграл не соперникам, а системе