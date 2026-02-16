«Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту. Это приводит к краху». Малинин – о 8-м месте на Олимпиаде-2026
Американский фигурист Илья Малинин высказался в соцсети после неудачного выступления в личном турнире Олимпиады-2026.
Малинин сорвал произвольную программу и занял 8-е место, хотя считался фаворитом соревнований. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.
«На самой большой сцене мира даже те, кто выглядят самыми сильными, могут вести невидимую внутреннюю борьбу. Даже самые счастливые воспоминания могут быть омрачены шумом.
Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту, как бы ты ни старался сохранить здравомыслие под бесконечным непреодолимым давлением. Все это накапливается, и когда эти моменты мелькают перед глазами, это приводит к неизбежному краху.
Это та самая версия событий. Скоро. 21 февраля 2026 года», – написал Малинин в соцсети.
21 февраля фигурист выступит на Олимпиаде с показательным номером.
Просто заранее перестают лишний раз отсвечивать где бы то ни было (Петя Гуменник).
Очень странно слышать жалобы на давление от человека, который сам всеми силами подогревал шумиху вокруг собственного имени накануне соревнований - активно снимался в рекламах, раздавал интервью, тусил с селебами, обещал всем разрывной контент на соревнованиях. Возникает вопрос - это, наконец, пришло осознание ошибки или просто такая попытка переложить ответственность за провал?
Еще более странно читать про хейт. Малинина облизывали всем фигурнокатательным сообществом - вон, комментатор и чиновники чужой страны целую панихиду по неудачному прокату устроили.
Искать проблему не в себе, а в окружении - очень скользкая дорожка, Илья.
В чем проблема заработать денег? Возможно, Петя, Адель и Юля не снимались в рекламе, так как их н5 приглашали в таком количестве.
//заранее перестают лишний раз отсвечивать где бы то ни было (Петя Гуменник).//
А фотки из США? Ну и перед отъездом в Милан Петя общался с прессой.
А мог бы уволить Закаряна, понять, что тусовки со Снупп Догами и прочая мишура распыляет внимание, и снять корону (или что там носят боги, нимб?)