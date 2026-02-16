«Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту. Это приводит к краху». Малинин – о 8-м месте на Олимпиаде-2026

Малинин: даже те, кто выглядят самыми сильными, ведут внутреннюю борьбу.

Американский фигурист Илья Малинин высказался в соцсети после неудачного выступления в личном турнире Олимпиады-2026.

Малинин сорвал произвольную программу и занял 8-е место, хотя считался фаворитом соревнований. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.

«На самой большой сцене мира даже те, кто выглядят самыми сильными, могут вести невидимую внутреннюю борьбу. Даже самые счастливые воспоминания могут быть омрачены шумом.

Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту, как бы ты ни старался сохранить здравомыслие под бесконечным непреодолимым давлением. Все это накапливается, и когда эти моменты мелькают перед глазами, это приводит к неизбежному краху.

Это та самая версия событий. Скоро. 21 февраля 2026 года», – написал Малинин в соцсети.

21 февраля фигурист выступит на Олимпиаде с показательным номером.

Кошмарно проиграв, Малинин вернул себе право быть человеком