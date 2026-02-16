  • Спортс
  • «Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту. Это приводит к краху». Малинин – о 8-м месте на Олимпиаде-2026
«Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту. Это приводит к краху». Малинин – о 8-м месте на Олимпиаде-2026

Малинин: даже те, кто выглядят самыми сильными, ведут внутреннюю борьбу.

Американский фигурист Илья Малинин высказался в соцсети после неудачного выступления в личном турнире Олимпиады-2026.

Малинин сорвал произвольную программу и занял 8-е место, хотя считался фаворитом соревнований. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.

«На самой большой сцене мира даже те, кто выглядят самыми сильными, могут вести невидимую внутреннюю борьбу. Даже самые счастливые воспоминания могут быть омрачены шумом.

Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту, как бы ты ни старался сохранить здравомыслие под бесконечным непреодолимым давлением. Все это накапливается, и когда эти моменты мелькают перед глазами, это приводит к неизбежному краху.

Это та самая версия событий. Скоро. 21 февраля 2026 года», – написал Малинин в соцсети. 

21 февраля фигурист выступит на Олимпиаде с показательным номером.

Кошмарно проиграв, Малинин вернул себе право быть человеком

Илья, это место уже занято Ангелополом... не надо.
Ответ Lina T.
Илья, это место уже занято Ангелополом... не надо.
Комментарий скрыт
Ответ Lina T.
Илья, это место уже занято Ангелополом... не надо.
Делай как надо. А как не надо - не делай(с)И. Малинин
На предложении про хейт в интернете Гийом и Лоранс должны были нервно усмехнуться
Ответ Olimpicfk
На предложении про хейт в интернете Гийом и Лоранс должны были нервно усмехнуться
Петя тоже
Ответ Olimpicfk
На предложении про хейт в интернете Гийом и Лоранс должны были нервно усмехнуться
Да, Гийому и Лоранс досталось больше, чем даже Сотниковой. Я вообще такого количества хейта к спортсменам никогда не видела
Его в секту что ли завербовали?
Ответ HoratioH
Его в секту что ли завербовали?
Я слышала, что он амбассадор какой-то программы про ментальное здоровье, и его посты в последнее время - это типа такой прогрев)
Ответ HoratioH
Его в секту что ли завербовали?
Попал в марсак
Облажался, бывает. Зачем спихивать все на какую-то ненависть в интернете?
Ответ Бу!
Облажался, бывает. Зачем спихивать все на какую-то ненависть в интернете?
А кто его хейтил вообще?Раньше поддерживали,сейчас поддерживают еще больше.Так как хейтят некоторых российских фигуристов под выдуманными предлогами ,хейтят даже не чужие а свои же,ему даже в страшном сне не приснится
Ответ Бу!
Облажался, бывает. Зачем спихивать все на какую-то ненависть в интернете?
Его наоборот вылизывают везде где можно)
Те, кто на самом деле хочет снизить градус давления, находят разные способы - берут перерыв в общении с прессой за полгода до соревнований (Аделия и ТШТ). Уезжают из олимпийской деревни в перерыве между соревнованиями (Юля Липницкая).
Просто заранее перестают лишний раз отсвечивать где бы то ни было (Петя Гуменник).
Очень странно слышать жалобы на давление от человека, который сам всеми силами подогревал шумиху вокруг собственного имени накануне соревнований - активно снимался в рекламах, раздавал интервью, тусил с селебами, обещал всем разрывной контент на соревнованиях. Возникает вопрос - это, наконец, пришло осознание ошибки или просто такая попытка переложить ответственность за провал?
Еще более странно читать про хейт. Малинина облизывали всем фигурнокатательным сообществом - вон, комментатор и чиновники чужой страны целую панихиду по неудачному прокату устроили.
Искать проблему не в себе, а в окружении - очень скользкая дорожка, Илья.
Ответ Revery
Те, кто на самом деле хочет снизить градус давления, находят разные способы - берут перерыв в общении с прессой за полгода до соревнований (Аделия и ТШТ). Уезжают из олимпийской деревни в перерыве между соревнованиями (Юля Липницкая). Просто заранее перестают лишний раз отсвечивать где бы то ни было (Петя Гуменник). Очень странно слышать жалобы на давление от человека, который сам всеми силами подогревал шумиху вокруг собственного имени накануне соревнований - активно снимался в рекламах, раздавал интервью, тусил с селебами, обещал всем разрывной контент на соревнованиях. Возникает вопрос - это, наконец, пришло осознание ошибки или просто такая попытка переложить ответственность за провал? Еще более странно читать про хейт. Малинина облизывали всем фигурнокатательным сообществом - вон, комментатор и чиновники чужой страны целую панихиду по неудачному прокату устроили. Искать проблему не в себе, а в окружении - очень скользкая дорожка, Илья.
О том и речь сам создал вокруг себя ауру и пиар победителя и гения и потом его не вывез а виноват потом интрнет пресса чиновники которые его не пустили на прошлые ОИ .
Ответ Revery
Те, кто на самом деле хочет снизить градус давления, находят разные способы - берут перерыв в общении с прессой за полгода до соревнований (Аделия и ТШТ). Уезжают из олимпийской деревни в перерыве между соревнованиями (Юля Липницкая). Просто заранее перестают лишний раз отсвечивать где бы то ни было (Петя Гуменник). Очень странно слышать жалобы на давление от человека, который сам всеми силами подогревал шумиху вокруг собственного имени накануне соревнований - активно снимался в рекламах, раздавал интервью, тусил с селебами, обещал всем разрывной контент на соревнованиях. Возникает вопрос - это, наконец, пришло осознание ошибки или просто такая попытка переложить ответственность за провал? Еще более странно читать про хейт. Малинина облизывали всем фигурнокатательным сообществом - вон, комментатор и чиновники чужой страны целую панихиду по неудачному прокату устроили. Искать проблему не в себе, а в окружении - очень скользкая дорожка, Илья.
//активно снимался в рекламах //
В чем проблема заработать денег? Возможно, Петя, Адель и Юля не снимались в рекламе, так как их н5 приглашали в таком количестве.

//заранее перестают лишний раз отсвечивать где бы то ни было (Петя Гуменник).//
А фотки из США? Ну и перед отъездом в Милан Петя общался с прессой.
Это к вопросу ментального возраста человека. Кто-то в 21 год уже сформировавшаяся личность, которая в состоянии отсеять весь "шум", а кому-то нужна ментальная помощь. Не надо наезжаеть на мальчишку и хейтить его. Ему не просто сейчас. Но он перерастет это и будет сильнее.
Ответ Shtirly
Это к вопросу ментального возраста человека. Кто-то в 21 год уже сформировавшаяся личность, которая в состоянии отсеять весь "шум", а кому-то нужна ментальная помощь. Не надо наезжаеть на мальчишку и хейтить его. Ему не просто сейчас. Но он перерастет это и будет сильнее.
Мне кажется вы недооцениваете уровень давления когда тебе ещё до начала соревнований вешают Олимпийскую медаль на шею. Здесь дело не в возрасте совсем, а опыте. Поставь в ситуации Малинина хоть 40-летнего мужика, без опыта соревнований, он тоже поплывёт. Что не хватило Малинину, это грамотной тренерской и психологической работы чтобы подвести его к старту со спокойной головой
Ответ bsanchezb
Мне кажется вы недооцениваете уровень давления когда тебе ещё до начала соревнований вешают Олимпийскую медаль на шею. Здесь дело не в возрасте совсем, а опыте. Поставь в ситуации Малинина хоть 40-летнего мужика, без опыта соревнований, он тоже поплывёт. Что не хватило Малинину, это грамотной тренерской и психологической работы чтобы подвести его к старту со спокойной головой
Да ну, вспомните Ковтуна. Сколько лет его подводили к стартам с холодной головой? Десятилетие? У него плохие тренеры были? Нет -)
Это он про ситуацию с Валиевой 4 года назад ? А то ведь про ненависть к нему как то слабо верится.
Ответ Elena Polkina
Это он про ситуацию с Валиевой 4 года назад ? А то ведь про ненависть к нему как то слабо верится.
Комментарий скрыт
Ответ HoratioH
Комментарий скрыт
Это вы о мужеподобной гимнастке ? Да ? Или про астматиков ?
Это речитатив для новой произвольной? Еще больше волчьих цитат...
А мог бы уволить Закаряна, понять, что тусовки со Снупп Догами и прочая мишура распыляет внимание, и снять корону (или что там носят боги, нимб?)
Ответ Vera25
Это речитатив для новой произвольной? Еще больше волчьих цитат... А мог бы уволить Закаряна, понять, что тусовки со Снупп Догами и прочая мишура распыляет внимание, и снять корону (или что там носят боги, нимб?)
Там агент так их прижал контрактами что не вырвешься,достаточно вспомнить прошлогоднее награждение его родителей и самого И.М дважды на АРТ.Это не от доброты и признания,это спец проект самого Агента
Ответ posthabell
Там агент так их прижал контрактами что не вырвешься,достаточно вспомнить прошлогоднее награждение его родителей и самого И.М дважды на АРТ.Это не от доброты и признания,это спец проект самого Агента
Есть и другие нормальные агенты, которые могут привлечь более статусных спонсоров. От Ари больше вреда... но учитывая, что он агент Плюща, может вы правы, и там и правда контракт западного образца, где выход много много денег. Но все равно можно корректировать свой пиар и откровенную глупость отметать
Приходи к нам на спортс ! Сделаем очищающую клизму и снимем давление !
Снова "вопли" о преодолении и тяжести бытия спортсмена... У меня что-то никакой жалости и внутреннего отклика, хейт зло, но учитывая то море поддержки которое Илье оказывают, он (хейт) должен был бы затеряться на просторах интернета... Вот Илюша тебе бы как Петру выступать, без рейтинга, со сменой музыки за три дня, ну и прочими прелестями... Просмотрела недавное прокат ПП Юмы и прям печаль-печальная!
Ответ Наталья Карлова
Снова "вопли" о преодолении и тяжести бытия спортсмена... У меня что-то никакой жалости и внутреннего отклика, хейт зло, но учитывая то море поддержки которое Илье оказывают, он (хейт) должен был бы затеряться на просторах интернета... Вот Илюша тебе бы как Петру выступать, без рейтинга, со сменой музыки за три дня, ну и прочими прелестями... Просмотрела недавное прокат ПП Юмы и прям печаль-печальная!
Смотря как определить «хейт»: если это все то, что не есть прямое обожание , то да, встречаются на просторах интернета трезвые головы, пишущие про то, то нечего было золото на шею вешать.
