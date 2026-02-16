23

Гуменник в марте выступит на юбилее Алексея Мишина в Санкт-Петербурге

Гуменник в марте выступит на шоу в честь юбилея Мишина.

Хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что фигурист Петр Гуменник в марте выступит на гала-шоу в честь 85-летия заслуженного тренера России Алексея Мишина.

Гуменник принял участие в Олимпиаде-2026 в Милане, где занял 6-е место. 

«12 марта планируется выступление Петра Гуменника на юбилее Алексея Мишина в Санкт‑Петербурге. Я режиссер этого событийного гала‑шоу», – сказал Авербух. 

Гуменник проиграл не соперникам, а системе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
А должен в марте выступать на ЧМ в Чехии. Эх, мечты, мечты. Кстати, многие зарубежные болельщики в соц.сетях пишут, что хотели бы видеть Гуменника на ЧМ и вообще на международных соревнованиях.
А должен в марте выступать на ЧМ в Чехии. Эх, мечты, мечты. Кстати, многие зарубежные болельщики в соц.сетях пишут, что хотели бы видеть Гуменника на ЧМ и вообще на международных соревнованиях.
Статус есть, виза есть, нет лишь решимости федерации судиться за допуск.
А должен в марте выступать на ЧМ в Чехии. Эх, мечты, мечты. Кстати, многие зарубежные болельщики в соц.сетях пишут, что хотели бы видеть Гуменника на ЧМ и вообще на международных соревнованиях.
Федерация давно уже должна была подать в суд. В других видах спорта это сделали и выиграли. А ФФКР сидит и ждёт у моря погоды, предпочитая рассказывать в интервью, что они постоянно общаются с ИСУ. Только толку-то от этого общения...
Я бы больше хотела, чтобы он в марте на ЧМ выступал. Очень надеюсь, что после его шикарных прокатов на ОИ и такого общественного резонанса среди болельщиков по всему миру, дело с допуском на международку потихоньку сдвинется с мертвой точки.
Я бы больше хотела, чтобы он в марте на ЧМ выступал. Очень надеюсь, что после его шикарных прокатов на ОИ и такого общественного резонанса среди болельщиков по всему миру, дело с допуском на международку потихоньку сдвинется с мертвой точки.
одно другому не мешает
Может ИСУ созреют и пригласят Петра на ЧМ? Пора уже принимать здравые решения, бан не может быть бесконечным, тем более по причинам, не зависящим от спортсменов.
Мировое ФК уже потеряло много без наших фигуристов.
Может ИСУ созреют и пригласят Петра на ЧМ? Пора уже принимать здравые решения, бан не может быть бесконечным, тем более по причинам, не зависящим от спортсменов. Мировое ФК уже потеряло много без наших фигуристов.
ФФКР во главе с Сихарулидзе "находятся в хороших отношениях с ИСУ", но ничего не делают для возвращения наших спортсменов на МС. Сплошная импотенция.
Может ИСУ созреют и пригласят Петра на ЧМ? Пора уже принимать здравые решения, бан не может быть бесконечным, тем более по причинам, не зависящим от спортсменов. Мировое ФК уже потеряло много без наших фигуристов.
ЧМ в Праге. Туда просто не пустят.
Чехи не лучше поляков относятся, какую-то бывшую нашу юниорку на Гран-При в Польшу не пустили из-за паспорта. Не тот показала.
На чемпионате мира надо
Выступление Пети, как насмешка будет над Мишиным
Когда то великий мудрый тренер забил на Петра, не обращал внимание, не брал на сборы, списал как неликвид. Но Петр перешел в другую школу, к малоизвестной Дайнеко и стал лучшим в стране и показал блестящий прокат на ОИ
Выступление Пети, как насмешка будет над Мишиным Когда то великий мудрый тренер забил на Петра, не обращал внимание, не брал на сборы, списал как неликвид. Но Петр перешел в другую школу, к малоизвестной Дайнеко и стал лучшим в стране и показал блестящий прокат на ОИ
Вчера смотрела "Жесткий лед", мне очень понравилось, как Вероника Анатольевна говорила о переходе к ней Пети: "Я неизвестный тренер, что я могу гарантировать, кроме того, что я отдам все, что могу, все, что знаю, буду развиваться, получать новые знания, если их будет не хватать". Мне импонирует такой подход: развиваться вместе со своим учеником.
Выступление Пети, как насмешка будет над Мишиным Когда то великий мудрый тренер забил на Петра, не обращал внимание, не брал на сборы, списал как неликвид. Но Петр перешел в другую школу, к малоизвестной Дайнеко и стал лучшим в стране и показал блестящий прокат на ОИ
Так то она была для него не совсем неизвестным тренером, она уже тренировала в группе Мишина. Была таким своеобразным запасным тренером. И показала себя с отличной стороны.
Супер, что Пётр остался в хороших отношениях с Алексеем Николаевичем
Вангую: еще Муравьева и Плющенко.
Вангую: еще Муравьева и Плющенко.
Не факт, что Плющенко будет. В том году его не было. А вот Ягудин как раз был.
А Соня Муравьева как раз должна быть, как и все нынешние ученики штаба.
