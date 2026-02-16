Гуменник в марте выступит на юбилее Алексея Мишина в Санкт-Петербурге

Гуменник в марте выступит на шоу в честь юбилея Мишина.

Хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что фигурист Петр Гуменник в марте выступит на гала-шоу в честь 85-летия заслуженного тренера России Алексея Мишина.

Гуменник принял участие в Олимпиаде-2026 в Милане, где занял 6-е место.

«12 марта планируется выступление Петра Гуменника на юбилее Алексея Мишина в Санкт‑Петербурге. Я режиссер этого событийного гала‑шоу», – сказал Авербух.

