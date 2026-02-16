Гуменник в марте выступит на юбилее Алексея Мишина в Санкт-Петербурге
Гуменник в марте выступит на шоу в честь юбилея Мишина.
Хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что фигурист Петр Гуменник в марте выступит на гала-шоу в честь 85-летия заслуженного тренера России Алексея Мишина.
Гуменник принял участие в Олимпиаде-2026 в Милане, где занял 6-е место.
«12 марта планируется выступление Петра Гуменника на юбилее Алексея Мишина в Санкт‑Петербурге. Я режиссер этого событийного гала‑шоу», – сказал Авербух.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Мировое ФК уже потеряло много без наших фигуристов.
Чехи не лучше поляков относятся, какую-то бывшую нашу юниорку на Гран-При в Польшу не пустили из-за паспорта. Не тот показала.
Когда то великий мудрый тренер забил на Петра, не обращал внимание, не брал на сборы, списал как неликвид. Но Петр перешел в другую школу, к малоизвестной Дайнеко и стал лучшим в стране и показал блестящий прокат на ОИ
А Соня Муравьева как раз должна быть, как и все нынешние ученики штаба.