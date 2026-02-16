Акопова об «Арцахе» в короткой программе: «Понравилась эта армянская композиция. Были в шоке, что пришлось ее переименовать, но приняли как должное»

Акопова о переименовании музыки: были в шоке, но приняли ситуацию как должное.

Фигуристка Карина Акопова, выступающая за Армению в паре с Никитой Рахманиным , рассказала о реакции пары на переименование музыки для короткой программы на Олимпиаде .

Композиция, под которую в этом сезоне выступают спортсмены, называется «Арцах». 7 февраля стало известно, что Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратился в МОК из-за использования этой фигуристами из Армении. В азербайджанской организации посчитали, что «Арцах» имеет «политический и сепаратистский характер».

Название короткой программы было изменено на «Музыку Ары Геворкяна».

– Мы были немного в шоке, но у нас нет выбора. Мы как бы просто... приняли эту ситуацию как должное. У нас уже столько всего произошло, что реакция была такая: «Можно мы уже хоть под что-нибудь откатаем?»

– Не было выбора – подошли и сказали: «Меняйте»?

– Нет, к нам, в принципе, не было никаких претензий, к федерации. Претензии были к названию этой композиции, дело не в самой музыке. Мы посоветовались с композитором Арой Геворкяном, он нам пожелал удачи лично и подсказал, что делать в этой сфере. Все разрешил.

– Почему выбрали эту музыку?

– Можно сказать, это произошло совершенно случайно. Я этническая армянка, и эта музыка всегда отовсюду звучала в нашей стране. И просто понравилась эта армянская композиция, – сказала Акопова.

