11

Акопова об «Арцахе» в короткой программе: «Понравилась эта армянская композиция. Были в шоке, что пришлось ее переименовать, но приняли как должное»

Акопова о переименовании музыки: были в шоке, но приняли ситуацию как должное.

Фигуристка Карина Акопова, выступающая за Армению в паре с Никитой Рахманиным, рассказала о реакции пары на переименование музыки для короткой программы на Олимпиаде.

Композиция, под которую в этом сезоне выступают спортсмены, называется «Арцах». 7 февраля стало известно, что Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратился в МОК из-за использования этой фигуристами из Армении. В азербайджанской организации посчитали, что «Арцах» имеет «политический и сепаратистский характер». 

Название короткой программы было изменено на «Музыку Ары Геворкяна». 

– Мы были немного в шоке, но у нас нет выбора. Мы как бы просто... приняли эту ситуацию как должное. У нас уже столько всего произошло, что реакция была такая: «Можно мы уже хоть под что-нибудь откатаем?»

– Не было выбора – подошли и сказали: «Меняйте»?

– Нет, к нам, в принципе, не было никаких претензий, к федерации. Претензии были к названию этой композиции, дело не в самой музыке. Мы посоветовались с композитором Арой Геворкяном, он нам пожелал удачи лично и подсказал, что делать в этой сфере. Все разрешил.

– Почему выбрали эту музыку?

– Можно сказать, это произошло совершенно случайно. Я этническая армянка, и эта музыка всегда отовсюду звучала в нашей стране. И просто понравилась эта армянская композиция, – сказала Акопова. 

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
музыка
logoНикита Рахманин
пары
сборная Армении
logoОлимпиада-2026
logoКарина Акопова
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Переименование музыки фактически на прокаты никак не влияет.
«Можно мы уже хоть под что-нибудь скатаем» - Вас-то, считай, пронесло, а вот Пете именно так и пришлось катать
Ответ Галина Щетина
«Можно мы уже хоть под что-нибудь скатаем» - Вас-то, считай, пронесло, а вот Пете именно так и пришлось катать
Армянские композиторы выручили всех.
Ну, учитывая как им великобритания визы вовремя не выдала и они пропустили ЧЕ, то да, хочется просто кататься наконец. Кстати откатай они ЧЕ, может и не открывали бы соревнования на ОИ, и опыта международных соревнований было бы больше. Удачи в ПП, а Арцах не перестанет быть Арцахом
Карина переобулась резво. Я её не осуждаю: что заставляют, то и сказала. Однако изначально она давала совсем другие комментарии их выбору музыки
Хорошо, что оставили композицию, а название для проката не важно, главное, что армяне и не только знают какое название этой композиции.
Прекрасная музыка, хорошее выступление, удачи в произвольной программе!
Музыка зацепила с первых секунд и не отпускала до конца. Да ещё так здорово ребята откатались. Молодцы!
У Адели была программа с этой музыкой. Тоже отлично смотрелась. Очень красивая, ритмичная и зажигательная музыка.
Они представляли АМЕРИКУ
