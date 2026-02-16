Акопова об Олимпиаде-2026: «Ощущения – как на чемпионате России в Челябинске. Лаундж-зона в Челябинске лучше»

Акопова об Олимпиаде: ощущения – как на чемпионате России в Челябинске.

Фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин рассказали о бытовых условиях на Олимпийских играх-2026 в Милане.

Акопова и Рахманин, представляющие Армению, идут на 12-м месте после короткой программы спортивных пар.

Акопова: Ощущения – как на чемпионате России в Челябинске. Лаундж-зона в Челябинске лучше. Стояла хорошая кофемашина, бариста делал тебе кофе, тирамису.

Рахманин: Там креветки были... Пасту тоже при тебе готовили.

Акопова: Тут только протеиновый батончик.

– Следующую Олимпиаду надо проводить в Челябинске?

Акопова: Да, мы согласны, ха-ха.

– В олимпийской деревне комфортно?

Рахманин: Карина жалуется на кофе.

Акопова: Да, я лютый кофеман, и мне литр в день нужен точно. Мне прямо мало кофе.

Рахманин: Еда вкусная, но однообразная. Каждый день одно и то же. Макароны и кофе.

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина