Акопова об Олимпиаде-2026: «Ощущения – как на чемпионате России в Челябинске. Лаундж-зона в Челябинске лучше»
Фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин рассказали о бытовых условиях на Олимпийских играх-2026 в Милане.
Акопова и Рахманин, представляющие Армению, идут на 12-м месте после короткой программы спортивных пар.
Акопова: Ощущения – как на чемпионате России в Челябинске. Лаундж-зона в Челябинске лучше. Стояла хорошая кофемашина, бариста делал тебе кофе, тирамису.
Рахманин: Там креветки были... Пасту тоже при тебе готовили.
Акопова: Тут только протеиновый батончик.
– Следующую Олимпиаду надо проводить в Челябинске?
Акопова: Да, мы согласны, ха-ха.
– В олимпийской деревне комфортно?
Рахманин: Карина жалуется на кофе.
Акопова: Да, я лютый кофеман, и мне литр в день нужен точно. Мне прямо мало кофе.
Рахманин: Еда вкусная, но однообразная. Каждый день одно и то же. Макароны и кофе.
Да у нас и оформление КиКа в разы круче. Чего стоит только диван с белыми загогулинами, который в этом сезоне по этапам ГП катался. А на ОИ — какой-то грустный синий параллелепипед, вот и весь КиК. Со стороны вообще не празднично смотрится)
А то привыкли принимать его как нечто само собой разумеющееся и вечно быть недовольными. Как говорится, что имеем — не храним, потерявши — плачем.
Пусть они, конечно, и не плачут — суть в другом: истинная ценность всегда становится очевидной на расстоянии. И вот теперь, когда они больше не выступают на Чемпионате России, у них наконец появилась возможность сравнить и действительно объективно оценить его уровень.
И этот уровень сопоставим с ОИ и ЧМ. Чемпионат России - это действительно нечто потрясающее.
Милан полон ресторанов, трудно выйти из ОИ деревни? Американцы вон МакДональдс за углом нашли (видео в ТГ), открыт до 2 утра и все рады.
