Акопова об Олимпиаде-2026: «Ощущения – как на чемпионате России в Челябинске. Лаундж-зона в Челябинске лучше»

Акопова об Олимпиаде: ощущения – как на чемпионате России в Челябинске.

Фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин рассказали о бытовых условиях на Олимпийских играх-2026 в Милане.

Акопова и Рахманин, представляющие Армению, идут на 12-м месте после короткой программы спортивных пар.

Акопова: Ощущения – как на чемпионате России в Челябинске. Лаундж-зона в Челябинске лучше. Стояла хорошая кофемашина, бариста делал тебе кофе, тирамису.

Рахманин: Там креветки были... Пасту тоже при тебе готовили.

Акопова: Тут только протеиновый батончик.

– Следующую Олимпиаду надо проводить в Челябинске?

Акопова: Да, мы согласны, ха-ха. 

– В олимпийской деревне комфортно?

Рахманин: Карина жалуется на кофе.

Акопова: Да, я лютый кофеман, и мне литр в день нужен точно. Мне прямо мало кофе.

Рахманин: Еда вкусная, но однообразная. Каждый день одно и то же. Макароны и кофе.

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
пары
сборная Армении
Olympic Games™ CHELYABINSK 2030
)))
Да у нас и оформление КиКа в разы круче. Чего стоит только диван с белыми загогулинами, который в этом сезоне по этапам ГП катался. А на ОИ — какой-то грустный синий параллелепипед, вот и весь КиК. Со стороны вообще не празднично смотрится)
И мороженка!
Борты тоже такое себе.
Там уже Диану с Глебом итальянцы отменили за то, что те пожаловались на макароны. Акопова следующая) В Италии нельзя жаловаться на еду и называть пасту макаронами, иначе визу обнулят и в страну больше не пустят)) а про итальянский кофе можно говорить только в превосходных формах, иначе это смертный грех))))
Ну вообще я итальянцев понимаю, что может быть вкуснее их пасты ))
Итальянцы просто не пьют кофе литрами, как Карина. Наслаждаются чашечкой.
Ну хоть кто-то наконец признал и по достоинству оценил уровень Чемпионата России.
А то привыкли принимать его как нечто само собой разумеющееся и вечно быть недовольными. Как говорится, что имеем — не храним, потерявши — плачем.

Пусть они, конечно, и не плачут — суть в другом: истинная ценность всегда становится очевидной на расстоянии. И вот теперь, когда они больше не выступают на Чемпионате России, у них наконец появилась возможность сравнить и действительно объективно оценить его уровень.

И этот уровень сопоставим с ОИ и ЧМ. Чемпионат России - это действительно нечто потрясающее.
Вчера, сегодня, завтра опять макароны... В Челябинске лучше - там уральские пельмени подавали...
Это она ещё в Омске не была
Не пойму эту вечную страсть к "морепродуктам". И так везде, куда бы наши не поеахали. Если креветок не было, то все отель не 5 звезд и все пропало.
Милан полон ресторанов, трудно выйти из ОИ деревни? Американцы вон МакДональдс за углом нашли (видео в ТГ), открыт до 2 утра и все рады.
Да, согласна полностью, тоже мне проблема, в Милане с едой полный порядок, даже если итальянская надоела, можно найти вообще любую кухню, хоть пельмени.
Ну сейчас и этим за макароны прилетит. Не предупредили, что всё нужно хвалить.
Ждем скоро ФГП России у нас в Челябинске. Надеюсь, Петя и Аделия приедут❤!
Вспомнилось незабвенное:
-Товарищ, вам чего ?-
- Мне ? Выпить и закусить!-
