Малинин примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026
Малинин выступит с показательным номером на Олимпиаде.
Американский фигурист Илья Малинин примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026, сообщила журналистка Кристин Бреннан.
Малинин на Играх-2026 стал олимпийским чемпионом в командном турнире в составе сборной США, но в личном сорвал произвольную программу и занял только 8-е место.
Показательные выступления пройдут 21 февраля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: X Кристин Бреннан
В принципе, ожидаемо.
Сайт ИСУ на 80% страниц выдает ’’under construction’’.
По Илье логично- обычно в показательных участвуют те, кто занял призовые места, спортсмены страны, где проходит мероприятие и спортсмены , которые интересны публике. Уверена, что Илья интересен зрителям.