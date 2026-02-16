56

Малинин примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026

Малинин выступит с показательным номером на Олимпиаде.

Американский фигурист Илья Малинин примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026, сообщила журналистка Кристин Бреннан. 

Малинин на Играх-2026 стал олимпийским чемпионом в командном турнире в составе сборной США, но в личном сорвал произвольную программу и занял только 8-е место.

Показательные выступления пройдут 21 февраля. 

Олимпиада-2026: Малинин задрожал, Гуменника строго судили, Шайдоров выиграл

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: X Кристин Бреннан
56 комментариев
Показательные Илья устроил в ПП
Арктический Лед
Показательные Илья устроил в ПП
Это чёрный юмор, но смешной
Арктический Лед
Показательные Илья устроил в ПП
это жестоко
Там на реддите жуткий бомбеж, что Петю позвали, а Джуна с 4-го места и других нет. Мол, политика)
Sportsfan
Там на реддите жуткий бомбеж, что Петю позвали, а Джуна с 4-го места и других нет. Мол, политика)
А где полный список тех кого позвали из МО? Пете тоже вроде не подтвердили
Sportsfan
Там на реддите жуткий бомбеж, что Петю позвали, а Джуна с 4-го места и других нет. Мол, политика)
Русские на этой Олимпиаде самые ангажированные, да!!!
Абсолютно правильное решение оргкомитета Игр и по формальным признакам, и по сути. Формально - Илья ОЧ, хотя и в команде, а не в личке. А по сути - Илья - это новое явление в ФК.
Так Илья ОЧ в команде, что ж тут удивительного
Гуменник,Шайдоров и Малинин самые обсуждаемые на этих ОИ, зрители их ждут и хотят видеть.
Таки позвали)
В принципе, ожидаемо.
Figaro_13
Таки позвали) В принципе, ожидаемо.
Он анонсировал новый показательный до олимпиады + он объективно самый популярный фигурист в мире. Конечно бы позвали)
Figaro_13
Таки позвали) В принципе, ожидаемо.
Так он ОЧ, как же его не позвать)) пусть в команде, но по фигурному ж катанию)))
Ну Илья первый номер мужской одиночки, ОЧ в команде, рекордсмен, да и просто классный парень, обладающий потрясающим тех.контентом. Как такого не пригласить? Надеюсь, что и наш Петя будет на показательных, а то пока официальной инфы нет нигде.
ashley
Ну Илья первый номер мужской одиночки, ОЧ в команде, рекордсмен, да и просто классный парень, обладающий потрясающим тех.контентом. Как такого не пригласить? Надеюсь, что и наш Петя будет на показательных, а то пока официальной инфы нет нигде.
Где сейчас можно увидеть официальные рейтинги?
Сайт ИСУ на 80% страниц выдает ’’under construction’’.
Ir_rish
Где сейчас можно увидеть официальные рейтинги? Сайт ИСУ на 80% страниц выдает ’’under construction’’.
https://www.isuresults.com/ws/ws/wsmen.htm
Любим, верим, ждем
про Гуменника кричали, что позвали, но сейчас информация, что ,пока, приглашения нет.

По Илье логично- обычно в показательных участвуют те, кто занял призовые места, спортсмены страны, где проходит мероприятие и спортсмены , которые интересны публике. Уверена, что Илья интересен зрителям.
Екатерина Прекрасная
про Гуменника кричали, что позвали, но сейчас информация, что ,пока, приглашения нет. По Илье логично- обычно в показательных участвуют те, кто занял призовые места, спортсмены страны, где проходит мероприятие и спортсмены , которые интересны публике. Уверена, что Илья интересен зрителям.
Так он и занял призовое место (первое) в командных соревнованиях
Ну а как иначе, Илья крутой. И 1 номер сейчас в МО.
