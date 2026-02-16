Малинин выступит с показательным номером на Олимпиаде.

Американский фигурист Илья Малинин примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026, сообщила журналистка Кристин Бреннан.

Малинин на Играх-2026 стал олимпийским чемпионом в командном турнире в составе сборной США, но в личном сорвал произвольную программу и занял только 8-е место.

Показательные выступления пройдут 21 февраля.

Олимпиада-2026: Малинин задрожал, Гуменника строго судили, Шайдоров выиграл